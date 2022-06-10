Начо готов бросить вызов Рюдигеру в борьбе за место в «основе» «Мадрида»

Появление в «Мадриде» Антонио Рюдигера не стало первым вызовом для Начо, но станет одним из самых серьезных с 2012 года – с тех пор, как он начал играть за первую команду «Мадрида». Начо всегда выдерживал испытания с высокоподнятой головой и выручал в ключевые моменты сезона. Три года назад в команде появился Милитао, прошлым летом – Алаба, а сейчас объявили о подписании Рюдигера. Так или иначе, Начо всегда получал свое игровое время. А сейчас он встречает немца еще и в качестве вице-капитана «Мадрида».

Как ему это удается? Начо упорно работает, держит голову холодной, он готов с первого дня предсезонки до последнего матча сезона. Других секретов нет. Начо понимает, где находится и показывает лучшее, на что способен в каждом матче.

Начо оказывает сопротивление всему и всем: одноклубникам и тренерам. Все сдаются перед его футболом. Кажется, что он всегда начинает сезон в статусе четвертого центрального защитника, но статистика отражает его реальное место в команде. И ему все равно, если раньше его опережали Рамос и Варан, а в этом сезоне лучшей парой центральных назвали Алабу и Милитао. Начо гнет свою линию во благо команды. В завершившемся сезоне кантерано принял участие в 42 матчах – повторив свой лучший показатель в «Мадриде».

Спустя четыре года Начо снова сыграл 42 матча, а также забил три гола – на один меньше, чем в сезоне 2017/18, но его отдача не вызывает сомнений, а его футбол подходит для всех сезонов «Мадрида». Начо остается одним из постоянных игроков для Карло Анчелотти.

Кантерано – образец профессионализма. Он всегда готов в нужный момент. Он принимает новых игроков на его позиции и просто продолжает тренироваться. Он не борется со стихиями. Он присоединяется, чтобы стать одним из них во благо команды.

Контракт Начо с «Мадридом» истекает через год. Клуб и футболист понимают друг друга, и, это будет очень кстати, когда они сядут за стол переговоров. На протяжении карьеры у Начо было много искушений, но играть за «Реал Мадрид» всегда было его главным желанием.

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