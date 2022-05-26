4 игрока «Мадрида» вернутся из аренды — один из них может попасть в первую команду

Этим летом «Реал Мадрид» примет обратно четырех игроков, находящихся сейчас в аренде.

Альваро Одриосола

Испанский правый защитник хорошо провел время в аренде в «Фиорентине». Он выходил в «оснвое» в 18 из своих 25 матчей в Серии А и помог своей команде финишировать седьмой.

«Реал Мадрид» может использовать 26-летнего футболиста как хорошую замену Дани Карвахалю, особенно если они не подпишут нового правого защитника.

Таке Кубо

Кубо не преуспел в «Мальорке», хотя от него этого ждали. В этом сезоне японский форвард забил всего 2 гола в 31 матче.

«Реал Мадрид» не может зарегистрировать его, даже если бы захотел, из-за испанских правил регистрации иностранных игроков. Это произойдет только в том случае, если Винисиус получит испанский паспорт, что создаст пространство для входа другого иностранного игрока.

Борха Майораль

Майораль вернется в «Реал Мадрид» после аренды в «Роме», где он только что выиграл Лигу конференций. Но «сливочные» скорее оставят Мариано, чем будут рассчитывать на Борху.

Рейнир

Бразильский полузащитник редко играл за «Боруссию» в этом сезоне. Его чаще использовали в качестве запасного, он вышел в основе только в одном из 20 матчей, которые провел в Бундеслиге.

Более того, его контракт с «Мадридом» истекает в июне, и не похоже, что он будет продлен.