Испания разгромила Хорватию не по игре. Быстрые мысли о противоречивых 3:0

Фиксация на Родри, которой воспользовался Руис – в экспресс-разборе Ильи Васильева.

3:0 против Хорватии – прекрасный старт Испании на Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте прихлопнула Хорватию еще в первом тайме.

Визуально все супер: реализация, превосходство по xG, перформанс Фабиана Руиса.

Статистика после первого тайма

Испания великолепна, а Хорватия ужасна? Или все не так просто?

Перехваты Родри выключили Хорватию на старте. И помогли забить первый гол

Родри – важнейшая фигура при прессинге Хорватии от ворот.

Перед розыгрышами от Доминика Ливаковича испанцы плотно разбирали соперника: вингеры Ламин Ямаль и Нико Уильямс играли по крайним защитникам, Педри поднимался на одну линию к Альваро Морате, чтобы давить центральных и мешать Марцело Брозовичу, а Фабиан Руис обычно шел за Лукой Модричем.

Родри следил за Матео Ковачичем: спускался за ним к ЦЗ и атаковал его спуски в глубину.

В таком формате Родри совершил два перехвата (еще один – у Дани Карвахаля), самый первый привел к отбору на чужой трети и удару Альваро Мораты.

Хорватия с трудом выходила через левый край: Испания все перекрывала или принуждала к длинным забросам, которые тоже помогал чистить Родри.

Разумеется, отборы и перехваты Родри диктовали темп: он возвращал мяч защитникам, страховал слева и справа, после возвратов владения играл вперед.

В итоге именно Родри отдал предголевую на мяч Мораты после игры Марка Кукурельи на опережение.

1+1 Руиса – итог фиксации Хорватии на Родри

Хорватия так активно следила за Родри, что Руис получил очень много свободы. И идеально воспользовался этим в первом тайме.

Ниже – схема розыгрышей Испании. Хорватия планировала разбирать середину один в один: Ковачич оказывался рядом с Родри, Модрич был около Руиса, Брозович уделял внимание Педри.

Неплохой план, но идею портили выдергивания Модрича к Начо, из-за этого Ловро Маер разрывался между необходимостью накрывать Кукурелью и ориентироваться на Руиса . Становилось еще сложнее, когда Брозович и Ковичич зависали в стороне Родри и Педри.

Вот так получалось на практике: Руис освобождался и креативил.

В этом эпизоде он перевел Ямалю, а затем атаковал середину (очень похоже на его гол). Чуть позже в аналогичном стиле он уже комбинировал у чужой трети.

Еще Руис самостоятельно искал пространство в глубине.

Ассист Руиса – следствие помощи Родри. Но второй гол – шедевр Фабиана в двух актах.

Во-первых, его в углу потерялись Модрич и Ковачич: Лука выключился после прессинга Мораты, а Матео следил за Родри – в итоге Руис волшебно перевел Ямалю в касание.

Во-вторых, прекрасно выскочил из-за Ковачича в свободную зону, а после всех накрутил и воткнул в нижний угол.

Испания забивала очень вовремя. И могла пропускать из-за одинаковых ошибок

Испании помогли прессинг розыгрышей от ворот и убойная реализация. Хорватия играла тускло, но могла наказывать.

Испанцы забивали очень вовремя.

1. Перед голом Мораты Хорватия дважды вскрыла центр поля Испании . Обе атаки не привели ни к чему опасному, но команду аналогично возили и дальше.

2. Сразу после первого мяча Ковачич классно убежал – удар в нижнем углу взял Унаи Симон.

3. В первой же атаке при 2:0 Хорватия запорола двойной момент : Симон вытащил удар Брозовича, Маер не попал из вратарской. Перед голом Карвахаля хорваты чуть не занесли еще – в том же стиле с забросом Модрича в середину.

Все моменты очень похожи: Хорватия вскрывала центр и молниеносно бежала вперед.

Особенно пугала схожесть. Здесь Модрич забросил в середину на Ковачича. Проблемы из-за роли Педри: он закрывал Брозовича, Лука вытянул Руиса, Родри вынужден страховать зону с мячом и заужать, из-за чего освободилась зона для Матео. Огромная.

Копия после гола Руиса: снова заброс Модрича, опять все левее, но Ковачич стартовал из глубины, а его место занял Андрей Крамарич.

Пожар гасил Карвахаль, но стало хуже: легко отрезали стенкой, фланг оголился. Усугубило неконтролируемое вбегание Брозовича вторым темпом.

***

Реализация Испании, интеллект Родри, свобода Руиса, самоотверженность Кукурельи, гол Карвахаля в дебютном матче на Евро – супер.

Но Испании нужна работа над ошибками из-за проблем в центре.

Мой телеграм

Конец суперсерии: Испания проиграла по владению впервые за 136 матчей. С финала Евро-2008!