Это великий финал Клаудиньо, но «Зенит» спасли центральные защитники

Разбор Суперфинала от Ильи Васильева.

Прекрасный, драматичный и динамичный финал.

Признаюсь: я ждал более закрытого сценария. Во-первых, «Балтике» удобен закрытый блок против тягучего «Зенита». Во-вторых, команда Сергея Семака далеко не всегда разрывала аутсайдеров, периодически выключалась, еще и готовилась без Дугласа Сантоса.

Но финал приятно удивил. «Балтика» подготовила топовые стандарты, накрывала прессингом и грузила фланг Артура. «Зенит» же создавал моменты с помощью флангов, магии Клаудиньо, проснувшегося во втором тайме Вендела и контратак.

Получилось красиво. Разберем главные повороты.

Старт «Балтики» – класс. Кошмарила прессингом и атаками через фланг Артура

Первые 20 минут – самый качественный отрезок «Балтики» в Суперфинале Кубка России. Три ключевые детали:

● прессинг. «Балтика» высоко накрывала «Зенит» при розыгрышах от ворот и передачах назад. Риск в обе стороны, но команда Семака адаптировалась не сразу (ярче всех 1-в-1 разбирался Педро) и ошибалась в начале матча;

● стандарты на дальнюю штангу. «Зенит» дважды не разобрался с подачами Кристияна Бистровича: сначала свободный Александр Осипов сбросил во вратарскую Диего Луне (выше), затем пробил сам.

● атаки через фланг Артура. Латерали Педро и Артур – супер для нападения, но оба слабо обороняются: малоэффективны при давлении 1-в-1, атакующий менталитет периодически вредит защите, теряют пространство за спинами.

Наиболее яркие фланговые эпизоды – против Артура. «Балтика» несколько раз ловила бразильца в быстрых переходах и на неумении оборонять спину.

Первый момент закончился выходом Роберто Фернандеса против Дениса Адамова: весь «Зенит» плохо встретил «Балтику» (Педро не сыграл в упор с Юрием Ковалевым, Вильмар Барриос обрезался, Страхиня Эракович потерялся), из-за чего латераль «Балтики» выскочил. Есть вопрос и к Артуру: двинул вперед в ожидании быстрого перехода, медленно возвращался и ускорился только после выхода «Балтики» на пространство. В итоге завис и оказался вдалеке от прямого оппонента, но Нино спас.

Позже странно расположился против Фернандеса и полностью оголил фланг, но кросс зачистил Барриос.

Глубоко и поздно встретил Фернандеса, сзади снова свободно.

Но «Зенит» пропустил не из-за ошибки Артура. Возникла проблема с предотвращением контратаки из-за обреза Нуралы Алипа под давлением Данилы Козлова. Главная претензия – к Эраковичу из-за упущенного Алекса Фернандеса (замена в перерыве справедлива – слабый матч от Страхини).

Первый тайм – магия Клаудиньо. Шок, что «Зенит» не забил

В этом сезоне мы часто критиковали Клаудиньо, но матчи с «Ростовом» (2:1) и «Балтикой» – супер. Он снова творит эффективную красоту.

В первом тайме «Зенит» неплохо атаковал. В начале выходил на кроссы (об этом – дальше), затем запорол несколько быстрых переходов и позиционных атаках, в которых зажигал Клаудиньо. Он создал три явных момента: контратака с промахом Ивана Сергеева в пустые, вывел Кассьерру против Евгения Латышонка, отдал проникающую Венделу перед опасным ударом Матео до перерыва.

Клаудиньо находил свободное пространство в плотной обороне «Балтики».

Во-первых, бразилец быстро реагировал на возникающие коридоры уникальными передачами, когда атаковал из глубины. Было все: пяточки, забросы, диагонали, черпаки, хитрые и неожиданные передачи вразрез.

Во-вторых, Клаудиньо помогал Сергееву и Кассьерре. При атаках справа «Зенит» использовал комбинации Вендела – Артура – Эраковича, после чего выходил на фланговые кроссы или шел левее. При переходах налево Клаудиньо был важным звеном: ускользал от центрального защитника (обычно от Кевина Андраде) или латераля, после чего моментально разрезал оборону.

Во втором тайме завелся Вендел: разгонял контратаки и врывался в штрафную

Педро и Клаудиньо нагнетали слева (периодически помогали Барриос и приходивший Вендел), Артур – Вендел – Эракович часто менялись позициями и комбинировали справа. Но в первом тайме «Балтика» в штрафной прерывала прострелы и кроссы.

После перерыва «Зенит» окончательно обложил штрафную: к Педро и Артуру добавились подвижные Густаво Мантуан (вышел в пару к Кассьерре вместо Сергеева, но разнообразнее подключался) и Вячеслав Караваев (правый центральный защитник вместо Эраковича, тоже бегал вперед).

В этом режиме рулил Вендел. Клаудиньо сохранил яркость, но восьмерка «Зенита» помогла окончательно вжать «Балтику» в штрафную.

Вендел провоцировал остроту в разных режимах.

Первый – контратаки. Вендел царил на подборах и отскоках, после чего «Зенит» вылетал вперед – так чуть не забили Клаудиньо и Артур (еще выскакивал Кассьерра, но удар не получился).

Второй – рывки штрафную. Возможно, Венделу не так комфортно в правом полуфланге (самые яркие сезоны – на левом), но он эффективно вбегает в штрафную. Можно вспомнить домашний матч с «Динамо» (2:3, Сергеев сравнял после его силового дриблинга и последующего прострела) и чемпионский с «Ростовом» (2:1, Педро заработал пенальти после рывка Вендела под заброс Клаудиньо).

С «Балтикой» тоже работало. После переводов направо Вендел и Мантуан врывались за спину защитникам, после чего опасно доставляли мяч во вратарскую. Вендел так атаковал перед голевым стандартом: сначала прошел фланг стеночками с Кассьеррой, затем навесил на дальнюю, после чего «Зенит» заработал угловой.

«Зенит» создал достаточно, но спасся благодаря центральным защитникам

Центральные защитники спасли «Зенит» – это отражение логики всего сезона. У Семака космическая атака по меркам РПЛ, но она сбавила по сравнению с предыдущими сезонами. Долгое время «Зенит» держался благодаря центральным защитникам: Алип успокоил оборону осенью, когда заменил привозящего Роберта Ренана, а Нино – один из лучших трансферов всего сезона.

Весной мы критиковали «Зенит» за атаку, изредка ошибалась оборона, но самыми надежными были Эракович и Нино. Алипу не повезло с «Факелом» (1:1, привез пенальти на последних секундах) и косвенно повлиял на пропущенный с «Балтикой», но все равно эффективно боролся и грамотно страховал Педро.

Классно, что забили именно Нино и Алип – они заслужили из-за пользы и лидерских качеств.

Но для каждого гола важен Клаудиньо. Первый мяч – большой проект бразильца. Сначала он вывел Алипа на прострел – так «Зенит» заработал угловой, после чего исполнил стандарт. И разогнал перед победным голом Нуралы: увидел рывок Кассьерры за спину и моментально забросил. Матео не зацепился, но дальше решили Андрей Мостовой и Алип.

***

«Балтика» могла уйти на 2:0, но Денис Адамов почистил свою же ошибку после удара Виталия Лисаковича, плюс «Зенит» пропустил пару контратак после перерыва.

При этом «Зенит» наиграл на победу: создал достаточно моментов еще в первом тайме, планомерно вжимал «Балтику» во втором.

Семаку помогали замены: Мантуан сначала ускорил середину, потом атаковал с фланга вместо Артура, с Караваевым было проще обороняться (Эракович часто ошибался), вдобавок именно после его удара добил Нино, Ерохин усилил давление на вратарскую, Мостовой ассистировал на победный гол.

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