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Лучший игрок РПЛ в быстрых атаках! Встречайте, Эдгар Севикян

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Эдгар Севикян Эдгар Севикян
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Забил 4 победных.

РПЛ шокирует не только солидным лидерством «Краснодара» и взлетом «Крыльев Советов». «Пари НН» запрыгнул на пятое место (по дополнительным показателям опережает «Спартак», ЦСКА и «Динамо»), отстает от «Зенита» всего на три очка, а по пропущенным голам идет вторым, уступая только «Краснодару». 

«Пари НН» использует 5-3-2 и качественно обороняется с одним из самых дешевых составов лиги. При этом у «Пари НН» явные проблемы в атаке: 13-е место по xG без пенальти, 15-е – по ударам, 16-е – по касаниям в чужой штрафной (158, у «Сочи» – 200). 

«Нижний» тащит Эдгар Севикян. Он – лучший бомбардир (4 гола), второй по прямому вкладу в удары (лидер – Николай Калинский благодаря стандартам) и одиннадцатый в РПЛ по успешным обводкам.

Севикян маскирует часть атакующих недостатков «Пари НН» с позиции второго нападающего:

• организатор продуманных позиционных атак вместе с Николаем Калинским. Помогают устойчивость при игре спиной к воротам, фланговые стенки, смещения в середину под навесы и удары с левой;

• шикарно спускается в глубину для разгона быстрых атак;

• обыгрывает 1-в-1 на чужой трети и умело придерживает мяч в ожидании партнеров.

Самый опасный режим – контратакующий. Севикян классно сканирует пространство еще в момент владения соперника и мгновенно включается при переходе контроля к «Пари НН» – так постоянно оказывается свободным. После получения мяча Севикян импровизирует: может рвануть за спину, обострить передачей, протащить на дриблинге или выстрелить из-за штрафной. 

Последний пример – гол «Крыльям» (2:0). Ассист Артура Нигматуллина рукой – восторг, но он стал возможен в первую очередь из-за действий Севикяна. В момент, когда мяч летел к Нигматуллину, Севикян дважды покрутил головой: в первый раз – выбирая зону для получения мяча (помогло отклеиться от потенциальных опекунов и легко получить мяч), во второй – оценивая пространство перед приемом на фланге.

Техническая запись – телеграм-канал «Яндекс Плюс х VSporte»

Развитие атаки шикарно: пропустил мяч, ускользнул в свободную зону и своевременно ударил, не дожидаясь сближения с Евгеньевым.

Такие контратаки не случайны. Вот пример из того же матча с «Крыльями»: через четыре минуты после гола Севикян снова открылся на фланге застрявшего в штрафной Горшкова.

Севикян потрясающе находит зоны не только в ситуациях, когда мяч получает вратарь. В матче с «Оренбургом» он выскочил из-за спины опорников в момент отбора «Пари НН» (первая фаза победной голевой атаки).

Севикян легко разбирается в полуфлангах: правильно ставит тело и держит соперников на достаточном расстоянии, чтобы после получения передачи пойти в дриблинг. Например, в этой ситуации Севикян зашел в слепую зону для трех защитников и получил зазор перед каждым из них.

Мой любимый гол – в ворота «Рубина» (2:1). Увидев, что Майга перехватил мяч, Севикян мгновенно ускорился между опорником Иву и левым центральным защитником Грицаенко, после чего оказался на свободной половине «Рубина» (видно на первом повторе со спины), а затем считал подключение Калинского и легко разобрался с Мартыновичем.

***

Эдгар Севикян – одно из главных открытий первой части РПЛ. Он делает прагматичный «Пари НН» зрелищнее: вместе с Калинским организовывает редкие позиционные атаки, разгоняет контратаки из глубины и решает важные эпизоды (все голы – победные).

Пока Севикяну не хватает голевых передач, но это объясняется действиями партнеров, а не проблемами Эдгара в подыгрыше. Скорее всего, уже зимой Севикян получит предложение от более статусного клуба, в котором нужно больше играть на мяче. 

Пока в таких условиях Эдгара мы практически не видели. 

Мой телеграм

Фото: vk/fcnn_ru

5 комментариев

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fc_champion
Уже после первого тура я спорил с армейским товарищем, что Севикян - потенциально не просто готовый игрок мог быть для их же ЦСКА, а даже усиление вместо Медины по позиции, да к тому же с паспортом. Он поржал. Спустя 10 туров он признал, что я был прав.
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Данко Лазович
зимой поедет в империю зла:)
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STB
Ответ fc_champion
Уже после первого тура я спорил с армейским товарищем, что Севикян - потенциально не просто готовый игрок мог быть для их же ЦСКА, а даже усиление вместо Медины по позиции, да к тому же с паспортом. Он поржал. Спустя 10 туров он признал, что я был прав.
тут дело такое, Агаларова тоже сменщиком всех подряд везде подряд называли )
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mr_simpson
Ответ fc_champion
Уже после первого тура я спорил с армейским товарищем, что Севикян - потенциально не просто готовый игрок мог быть для их же ЦСКА, а даже усиление вместо Медины по позиции, да к тому же с паспортом. Он поржал. Спустя 10 туров он признал, что я был прав.
Ну честно говоря, я думаю в Нижний Новгород готовые игроки для Цска не поедут
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Дороф
Ответ Данко Лазович
зимой поедет в империю зла:)
Обратно в Леванте?
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