34 комментария

Семак снова отдал концовку, владея преимуществом. А Галактионов опять разорвал на последних минутах.

«Зенит» второй раз за девять туров проиграл в Петербурге: сначала «Динамо» вырвало победу на последних минутах, теперь вот «Локомотив». Как это было?

«Локо» начал с высокого прессинга. «Зенит» отодвинул игру забросами и владением в средней трети

«Зенит» в этом сезоне традиционно выманивает соперников розыгрышами около своей штрафной. Мы уже видели разные примеры: ЦСКА наказал на первых минутах (1:1), «Рубин» пропустил в начале матча (3:0). «Локо» был к этому готов.

Михаил Галактионов адаптировал прессинг под розыгрыши от ворот. Важны принципы: опека ЦЗ «Зенита» (за это отвечали Пиняев и Дзюба/Миранчук), игра по Барриосу (оказывались рядом Дзюба или Миранчук), Тикнизян следил за флангом Караваева, выдвижение Пиняева страховал Ненахов, Карпукас и Баринов следили за восьмерками.

В первые минуты получилось агрессивно и эффективно: «Зенит» упустил мяч в аут, после перехвата Сильянова опасно навешивал Пиняев.

В итоге Кержаков разыгрывал мяч реже.

«Локомотив» не в состоянии так играть всегда, поэтому при длительной обороне использовал 4-4-2/4-2-3-1 . Дзюба и Миранчук оборонялись достаточно пассивно, поэтому «Зенит» получал возможности для продвижения. Мешало, что Дзюба и Миранчук не контрпрессинговали, поэтому «Локомотив» вынужденно откатывался после потерь. По сути, прессинг работал только при возможности расставиться, а она в основном появлялась при розыгрышах от ворот.

Это позволяло Барриосу и остальным забрасывать за спину и отдавать проникающие передачи.

Линия полузащитников тоже растягивалась, поэтому смещения Кассьерры в глубину тоже приносили пользу (пример – дальше).

Правый фланг «Зенита» – супероружие. Семак топово интегрировал Марио и Караваева

Большую часть первого тайма «Зенит» контролировал игру: с 10-й по 30-ю минуту «Локо» сделал всего шесть касаний на чужой трети, а команда Семака давила на фланги и держала соперника в постоянном напряжении. Основное оружие – правый фланг. Подобное мы уже видели в стартовые минуты второго тайма с «Рубином», когда Вендел, Караваев и Сутормин комбинировали справа (а еще подобное использовали против ЦСКА).

С «Локо» зенитовцы использовали разные варианты: Изидор навешивал в штрафную (Пиняев заблокировал удар Сантоса), Фернандес переводил налево после подыгрыша Вильзона (удар Клаудиньо тоже заблокировали). Гол пришел благодаря миксу элементов: Кассьерра отдал проникающую, находясь между нападающими, а опорной зоне не хватило компактности.

После приема Кассьерры «Зенит» закрепился справа.

Важны две детали: уже традиционное подключение Караваева с позиции третьего ЦЗ и рывок Фернандеса, чтобы вместе с остальными грузить оборону.

Подключения справа могли сделать игру.

В начале второго тайма после комбинации с Марио стрельнул Клаудиньо.

Затем опасно бил Кассьерра с подачи Караваева.

Рассинхрон в середине и плохой прессинг «Зенита» помогли отодвинуть игру в первом тайме

«Зенит» провалил матч в середине. В первом тайме было особенно заметно: слабый прессинг, проблемы с подбором, Карпукас удерживал мяч под давлением, Миранчук подыгрывал и неплохо двигался . Примеры:

1. Удар Дзюбы с блоком Алипа. Все началось с неудачной волны прессинга, из-за которой Барриос выдернулся на Миранчука и Карпукаса – разумеется, его отыграли. Затем Дзюба классно отстучался с Антоном и Тикнизяном, после чего Артем бил с линии штрафной без опеки;

2. Недоработка Вендела за Карпукасом привела к забегу Миранчука и угловому на 15-й минуте;

3. Карпукас подобрал мяч в разорванной опорной зоне после выноса Лантратова. Пиняев зашел в штрафную, но подстраховал Барриос;

4. Вендел проспал рывок Миранчука в полуфланге (банально не ускорился). Привело к острому подключению Баринова, которое чистили уже в штрафной.

5. Дальний удар Миранчука – формально не опасный, но Барриоса снова отыграли стенкой.

Как итог – целая подборка эпизодов, состоящих из недоработок и рассинхрона в прессинге, приводящая к оголенной зоне, через которую атаковал «Локо».

В первом тайме все могло закончиться гораздо хуже – только двойной блок защитников «Зенита» спас в эпизоде с ударами Баринова. Момент пришел с аута, но к «восьмеркам» снова вопросы: Вендел позволил пройти пасу на Карпукаса.

Ошибся еще раз.

А Клаудиньо так и не закрыл Дмитрия.

А ведь еще был штрафной Миранчука после фола Клаудиньо на Дзюбе.

Выход Глушенкова изменил игру. Но «Зенит» давил больше

Ниже – карта созданной опасности «Зенита» и «Локомотива».

Она подтверждает визуальное впечатление: «Локо» неплохо начал, перевернул игру после 30-й минуты, включился после замены Глушенкова и воспользовался ошибкой Барриоса в концовке. В остальные периоды давил «Зенит».

Данные и графика – телеграм «Opta Sports»

Глушенков начал с двух обостряющих передач из похожих ситуаций. «Зенит» просчитался с прессингом, Клаудиньо проскочил мимо мяча после перевода Сильянова, поэтому «Локо» оказался на чужой половине. Глушенков получил мяч в удобной зоне и искал Дзюбу.

Теперь к голевой атаке.

Позиция Глушенкова выманила Сантоса на чужую половину, после чего Дуглас продолжил прессинг, добежав до вратаря. Чуть позже «Зенит» перехватил мяч и Сантос запорол момент на входе в штрафную. Но следом Лантратов ввел мяч направо, где разбегались Глушенков и Пиняев, а подстраховка левого защитника снова была пассивной.

Аут Кругового – авантюра. Так нельзя разыгрывать на последних минутах

После гола Глушенкова «Зенит» все равно владел преимуществом: 65% владения (точность передач «Локо» упала с 79% до 61%), вел 69:25 по передачам в финальной трети, до мяча Тикнизяна «Локо» ни разу не коснулся мяча в штрафной «Зенита» и всего однажды ударил по воротам (дальняя попытка Марадишвили), тогда как команда Семака запорола два прострела (Кассьерра не замкнул пас Дугласа из вратарской, затем Сергеев не дотянулся до передачи Матео), но удары были не очень – попыткам Клаудиньо, Кассьерры и Сергеева не хватило точности.

Но забил «Локомотив».

И тут большие вопросы к розыгрышу «Зенита». 91-я минута, Круговой бросает аут поперек, а не вперед, Барриос решает обыгрывать (возможно, левой ногой для правши Вильмара не так удобно выносить) и теряет мяч.

Очень странно, что Круговой под давлением «Локо» предпочел бросать коротко – не менее вредное решение, чем самоуверенность Барриоса.

После игры защитник объяснил:

«Обычно вперед кидают тогда, когда там есть высокий игрок. Там же был только Вендел, который ростом как Ненахов. В итоге хотел кинуть Барриосу под левую ногу, как я это и сделал, чтобы он вынес в одно касание, а он решил пропустить мяч. В итоге потеря . Не знаю, почему Барриос решил пропустить – возможно, было неудобно бить левой. Он извинился перед командой».

Очки «Локо» на последних минутах трудно объяснить. «Зенит» в топ-матчах разочаровывает

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Петербурге – удивительно, как команда Галактионова это делает.

Респект за характер, но набранные очки на последних минутах сложно объяснить: матч с «Крыльями» был ужасным (1:1), «Краснодар» был лучше (1:1), теперь «Зенит» отдал победу в матче, где доминировал большую часть первого тайма и владел преимуществом при равном счете.

Концовки «Зенита» тоже превращаются в систему. Об этом сказал сам Сергей Семак: «Хорошие подходы были, но последней передачи нам не хватило, чтобы забить второй мяч. К сожалению, такие матчи бывают. В этом сезоне их очень много становится. Для нас это хорошая пища для размышлений».

Стилистически в новом сезоне вопросов к Семаку не так много: новая идея работает, атака наладилась после неудачного начала. Но результаты топ-матчей разочаровывают : «Динамо» вырвало победу в концовке, уступая по игре, дожали ЦСКА лишь на последних минутах, «Локомотив» и вовсе победил, все было классно только со «Спартаком».

Заставляет задуматься.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press