Результаты сильно смущают.

Иржи Ярошик – новый главный тренер «Оренбурга». Sports.ru уже вспоминал, как Ярошик играл в России – теперь поговорим о начале тренерской карьеры Иржи.

Илья Васильев собрал главное из интервью Ярошика для составления тренерского портрета.

Ярошик получил лицензию Pro в России

Три года назад Ярошик рассказывал, что задумывался о тренерстве еще во время игровой карьеры: «Вел дневники тренировок с детства: многое записал еще молодым, а часть материалов подготовил отец. Правда, подробно изучать их не собираюсь, футбол за 30 лет сильно изменился. Мне посчастливилось работать с Жозе Моуринью. Во времена работы с Моуринью в «Челси» я тоже делал конспекты, но АПЛ – слишком специфическая лига. Лучшие игроки мира, матчи через три дня, не так много тренировок. Мы восстанавливались или занимались тактикой, это тяжело сравнивать».

В ЦСКА Ярошика шокировали методики Валерия Газзаева: «Первый сбор – вообще без мяча. Второй – почти без него. За день тренер давал такие огромные нагрузки, что к вечеру ноги ныли от боли. Утром бегали с утяжеленными жилетами, днем бегали с ними, потом играли в квадрат. Еще при Газзаеве приходилось нырять в бассейн и держаться минуту без воздуха. В Европе такого уже не было».

Конечно, времена изменились – и лицензию Pro Ярошик получал в России: «В Чехии учился на лицензии С, В и А, а в России – на Pro. У меня появилась возможность попробовать что-то еще. Их тоже спонсирует УЕФА, поэтому они придерживаются обычного формата.

Некоторые элементы РФС перенял из нидерландской школы Гуса Хиддинка. Есть немного Италии из-за Роберто Манчини. У русских был доступ к разным тренерам, поэтому у них другой взгляд на футбол. Я был на стажировках в «Леванте» и «Рубине» – это меня обогатило».

В интервью «Матч ТВ» уже после прихода в «Оренбург» Ярошик рассказывал, что его удивил Курбан Бердыев: «Он уделял внимание таким деталям, над которыми я раньше даже не задумывался. Бывает, что тренеры объясняют задачи легионерам через переводчика. Иностранцы кивают, выходят на поле – и выясняется, что они ничего не поняли. Бердыев убрал переводчика в этом процессе – и хотел все сам объяснять. Если было нужно, подходил с макетом».

Как Ярошик тренировал: начал ассистентом, чуть не вылетел с «Целе», спас «Теплице» от вылета после семи поражений подряд

После завершения карьеры Ярошик год отдыхал. Затем Иржи получил лицензию для низших лиг – и стал ассистентом в молодежной команде «Спарты».

Ярошика заметил Давид Голоубек – тогдашний главный тренер основны «Спарты». После этого Голоубек оказался в Словане – за ним последовал Ярошик. «Слован» провалился: только 1,07 очка за игру, всего 4 победы в 13 играх, спуск с четвертого места на шестое. В конце сезона-2017/18 Голоубека и Ярошика уволили.

Через несколько месяцев Голоубек возглавил словацкий «Ружемберок» – естественно, позвал с собой Ярошика. В «Ружембероке» получилось лучше (третье место), но все снова продлилось только один сезон. После этого Ярошик получил лицензию Pro и начал самостоятельную работу.

Пока результаты совсем не впечатляют:

1. В «Усти-над-Лабем» – середняке второй чешской лиги – Ярошик отработал 14 игр. Здесь он набрал лучший темп по очкам (в среднем 1,71 за игру). В начале сезона-2020/21 команду покинули лидеры, но «Усти» набрал 11 очков в шести турах, а Ярошика признали лучшим тренером месяца. Поздней осенью результаты сохранились (третье место с отставанием в два очка от второго), и Иржи ушел на повышение в словенский «Целе».

2. На бумаге «Целе» – топ-предложение, но Иржи попал в бардак – действующий чемпион Словении распустил всех лидеров (например, двое ушедших нападающих забили 41 гол за сезон) и погружался на дно.

«Я пришел после фантастического сезона «Целе». Хоть руководство и продало лидеров, мне обещали хорошую команду. На сборах мы показывали интересный футбол, но посыпались в условиях конкуренции. Мы пытались оживить команду тимбилдингом и работой с психологом, но это не помогало. Я сохранял спокойствие изо всех сил, но был там без семьи, а мы раз за разом проигрывали – и я тонул», – вспоминал Ярошик.

Ярошик принял «Целе» на седьмом месте. С Иржи собрали восемь поражений в двенадцати играх и опустились на предпоследнее место. Через четыре месяца после назначения Ярошика уволили.

После ухода Ярошика «Целе» взбодрился: 15 очков в шести турах, подъем с девятого на седьмое место и выход в финал Кубка Словении.

3. Перед сезоном-2021/22 Ярошик вернулся во вторую чешскую лигу – принял «Простеев», который перед этим запрыгнул в топ-3. Руководство «Простеева» объясняло, что было впечатлено игрой «Усти-над-Лабем» Ярошика. Иржи начал с двух поражений с общим счетом 1:7, но после этого выдал шесть побед в восьми турах, показывая атакующий футбол.

После этого «Простеев» дважды проиграл, но Ярошика снова позвали наверх – на этот раз в «Теплице». Руководство грустило, рассказывая, что «Простеев» прогрессировал тактически и показывал качественный футбол.

4. «Теплице» шел на предпоследнем месте высшей лиги. После прихода Ярошика потерпели семь поражений подряд и пропустили 19 голов.

«Неудачи в «Целе» помогли перенести ужасный старт в «Теплице» – меня не сломала эта серия. Мы проигрывали из-за сложного календаря, травмированных лидеров и разбалансированного состава. К счастью, руководство это понимало. Зимой мы переключились на тройку центральных защитников, успешно поработали на сборах и стартовали с трех побед подряд», – вспоминал Ярошик.

В конце сезона «Теплице» все равно боролся за выживание: после резвого старта набрали всего шесть очков в семи турах и остались в элите благодаря победе в стыках. Успешный финал подарил Ярошику шанс на следующий сезон.

Он точно не стал прорывным для Иржи: 14-е место, 57 пропущенных голов в 25 турах (худший результат лиги) и увольнение перед ключевыми матчами на финише для встряски команды (в итоге даже избежали стыков).

Чем интересно назначение Ярошика в «Оренбург»: получит выстроенную структуру (мечтал об этом в Чехии) и одобрен Личкой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев еще в апреле рассказал, что клуб уже работает по новому тренеру: «Нет уверенности, что Личка останется на следующий сезон. У нас уже есть вариант – и Марцел о нем знает».

Ярошик рассказал, что Личка его порекомендовал руководству: «Месяца два назад я говорил с Марцелом. Он сказал, что есть вариант, при котором уйдет из клуба. И что он рассказал про меня руководству. Потом была тишина, я поехал отдыхать в Турцию. Тогда снова позвонил Марцел: «Выглядит все так, что я ухожу. Поговори со спортивным директором. Они будут рады пригласить тебя».

Личка подтвердил эту версию: «У Иржи есть своя философия футбола, мне это нравится. У«Теплице» были довольно скромные возможности, но Ярошику удалось сохранить команду в высшей лиге. Затем Ярошика уволили, но я не думаю, что «Теплице» мог претендовать на большее. Иржи выжал максимум и старался ставить интересный футбол. Иржи хорошо говорит по-русски. Кроме того, он разговаривает на испанском, а, значит, быстро найдет контакт с латиноамериканцами».

Ярошик рассказывал, что заинтересован в атакующей модели: «Я люблю игру на мяче, и хотел бы этого. На меня сильно повлияли 4 года, проведенных в Испании. Нравится, как играют местные клубы. При этом не говорю, что это самое важное – есть много команд, которые меньше контролируют мяч, но побеждают. Все хотят топовых игроков, даже если у них нет каких-то качеств в защите или они не хотят обороняться слишком много. Зато на другой стороне поля он будет творить чудеса — и решать игру. Надо использовать такого футболиста».

В «Оренбурге» Ярошик получит то, к чему стремился: талантливые латиноамериканцы отлично обращаются с мячом, рядом с ними развиваются недоценненные российские и белорусские игроки. Андреев говорит, что «Оренбург» продолжит играть в атаку – и это обсуждалось с Ярошиком.

Основной повод для сомнений – нестабильность и неопытность Ярошика. Иржи показывал результат только во второй чешской лиге, при этом на очень коротких отрезках. После этого Иржи уходил на сомнительные повышения в разваливающийся «Целе» и выживающий «Теплице».

В «Оренбурге» Ярошика ожидают скромные, но системные возможности для атакующей философии. Кажется, это абсолютно новый опыт для Ярошика-тренера.

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Фото: fkteplice.cz; pfcks.ru; fcorenburg.ru