Слова «Динамо» про бумеранг Умярову – пустой наброс, а не мощный ответ мегасопернику

Мнение Ильи Васильева о второй серии скандала «Динамо» vs Умяров.

Финал Кубка России прошел почти три месяца назад, но шум вокруг слов Наиля Умярова перед пенальти Даниила Фомина «Динамо» поднимает до сих пор. После ключевой ошибки Умярова в дерби «Динамо» активно разжигает:

• ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко опубликовала эмодзи бумеранга;

• «Ну давайте дождемся, что Наиль напишет. Он хороший писатель. Блогер», – уколол соперника член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин;

• «Не хотел бы это как-то ассоциировать с кармой. Вывод по крайней мере для меня: надо меньше разговаривать и больше играть. Никого не осуждаю, это дело каждого», – сказал вратарь Игорь Лещук, который летом рассказал, что в отпуске не пожал Умярову руку (они жили в одном отеле);

• телеграм-канал «Динамо» выложил гол Тюкавина после ошибки Умярова под трек Клавы Коки «Бумеранг» и подписал, что «Жизнь – лучший драматург».

Если вы вдруг забыли: после финала Кубка России Умяров создал телеграм-канал и рассказал там, что намеренно помешал Фомину. «Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18-й промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше – вы знаете сами», – написал Умяров.

Я согласен, что это не самый красивый и джентльменский поступок. Но давайте не будем делать вид, что футбол – вид спорта суперпокладистых мужчин, которые во всем доброжелательны и мягки к сопернику. Грязные разговоры, словесное давление между исполнителями пенальти и вратарями или их партнерами – распространенная история, которая давно стала обычным элементом борьбы. Не зря существует термин mind games – попытка сломить соперника, спутав его мысли или залезая в его голову.

Бьющий сталкивается с давлением всегда: во время свиста фанатов, споров между арбитром и игроками, вмешательства VAR, движения вратарей на ленточке. Вы же помните жесточайшее актерство Кьеллини перед Альбой за минуту до старта серии пенальти в полуфинале Евро-2020? А помните, как Эмилиано Мартинес разговаривал с колумбийцами на Копа Америка-2021, а затем наезжал на Бруну и Роналду в АПЛ? «Нервничаешь? Я могу сказать тебе, что ты нервничаешь. Я знаю, куда ты пробьешь. Смотри, как я тебя схаваю. Запомни – я схаваю тебя», – кричал Мартинес защитнику Йерри Мине. А затем потащил его удар.

Разумеется, некоторые не ожидали такого поведения Умярова. Можно ли корректно привлечь внимание к моменту, отметив, что хочется больше fair play? Без проблем. Можно ли погрузиться в историю и показать достойные поступки мировых звезд (например, как Мирослав Клозе отменил свой гол), чтобы все учились честности на поле? Вполне интересная акция.

Но еще раз: нормально ли спустя три месяца так активно топтаться на, в целом, обычной игровой истории, которая не нарушает ни футбольные правила, ни спортивную мораль (все-таки есть разница – ударить сзади по ногам или забить рукой и не сказать никому – и поддушить соперника в эмоциональный момент)? Кажется, нет.

Во-первых, такое массированное давление в одну точку (и член совета директоров, и игроки, и клубные медиа – не кто-то один, а все разом) прибивает только зарождающуюся откровенность между игроками и болельщиками (у нас ее очень мало). В следующий раз любой игрок двести раз подумает, стоит ли рассказывать кому-либо что-то из внутренней жизни. Душить соперников словами не перестанет, а рассказывать интересное – легко может перестать.

Во-вторых, представители «Динамо» уподобляются поведению, которое сами осуждают в Умярове.

В-третьих, Федор Смолов тоже пытался оказать давление на судью финала Кубка России Кирилла Левникова около монитора (на первом скриншоте видно крик), но такое поведение – почему-то норма и не повод для критики (хотя ни один игрок орать на арбитра не может).

Самое удивительное, что промах Фомина в финале Кубка – в первую очередь вина игроков «Динамо». Абсолютно все понимали, что бить будет Даниил, но никто не подумал, что партнер нуждается в защите. За полторы минуты между получением мяча и ударом Фомин подвергался психологическим атакам.

Сначала Даниил зашел в штрафную, где Максименко общался с Левниковым, а Николсон и Умяров стояли около точки. Итог первой стадии – реплики Умярова в адрес одинокого Фомина.

Спустя несколько секунд к точке подошел Жиго, но теперь в дело вмешался Бальбуэна. Жиго практически сразу ушел (он не общался с Фоминым), в штрафную вернулся Умяров, а Максименко решил попить.

Далее Умяров снова вступил в диалог, но Бальбуэна попытался защитить Фомина.

Пока Бальбуэна беседовал с Умяровым, к Фомину подошел Николсон – никто не форварду «Спартака», в итоге Даниил слегка отвернулся.

Через несколько секунд Фомин отошел, но прессинг продолжился: Николсон несколько раз его коснулся, а когда Бальбуэна пошел ему пихать, к пенальтисту вернулся Умяров.

Когда Фомин все же поставил мяч на точку, сзади расставились только игроки «Спартака»: Кофрие сделал пару шагов вперед-назад, Умяров продолжил давление – никто из динамовцев не пытался их остановить, за все время в эпизод включился только Бальбуэна.

И странно снова читать о конфликте, если несколько недель назад Фомин пытался прекратить разговоры: «Отвечу так: когда был тот момент в финале Кубка, я ничего не слышал. У меня были внутри качели, не слышал, что были какие-то разговоры. Но это всегда так, я пенальти не первый раз и не первый год бью. Наиль мне написал после матча. Не буду говорить, что именно. Но претензий друг к другу мы не имеем».

Окей, возможно, Фомин очень интеллигентен и не желает выносить негатив на публику, но он сам сказал, что конфликт решен (если вообще был). Зачем разжигать дальше?

Слова «Динамо» про бумеранг – бред. Давайте вспомним, что означала кубковая встреча со «Спартаком»:

• первый финал с 2012 года;

• последний трофей «Динамо» – Кубок России-1994/95;

• футболисты, тренерский штаб, менеджмент и SMM проделали огромную работу, чтобы зрители вернулись на трибуны;

• было очевидно, что Сандро Шварц и некоторые легионеры покидают команду – это был последний шанс красиво попрощаться;

• команда больше 20 туров была в чемпионской гонке, проиграла серебро, но могла все-таки украсить сезон.

По сути, теоретическая победа над «Спартаком» в Кубке России с драматичным финалом (дважды отыгрались + выгрызли трофей в серии пенальти) могла ознаменовать перерождение «Динамо». В каком-то смысле это была борьба за наследие.

А что такое дерби «Динамо» – «Спартак» в 6-м туре РПЛ? Да, классно, что «Динамо» впервые за 14 лет дома обыграло принципиального соперника. Но масштаб историй совершенно несопоставим.

И это бумеранг? Кажется, такой трэшток лучше прекратить.

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Фото: spartak.com/Александр Ступников ; fcdm.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»