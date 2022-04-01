Как же хорош новый ЦСКА! Березуцкий дал свободу новичкам – а они решают даже в равных матчах

Главное преображение чемпионата.

ЦСКА – главная команда РПЛ после возобновления сезона. После не очень яркой первой части чемпионата (21 гол при 24,59 xG, 16 пропущенных при 25,27 xGA) москвичи заметно прибавили за счет зимних трансферов и грамотной подстройки тренерского штаба под новичков.

Причина взлета – зимняя трансферная кампания и подстройка команды под сильные качества новичков.

Что поменялось в команде Алексея Березуцкого?

ЦСКА закончил первую половину сезона выше ожидаемого. Проваливалась опорная зона и были огромные проблемы с составом

Прошлым летом Алексей Березуцкий получил разбалансированную команду:

– дыра справа в атаке (там выходили Федор Чалов, Бахтиер Зайнутдинов и даже Марио Фернандес);

– Антон Заболотный был практически безальтернативным вариантом в центре нападения (Чалов нуждался в перезагрузке);

– Алан Дзагоев выступал единственной гарантией топ-стандартов и контроля в середине, но не мог проводить на поле даже 60 минут;

– в середине поля агрессивный стиль Максима Мухина вредил пассивному прессингу. По сути, с игры разницу могли делать только Чидера Эджуке и Марио Фернандес.

Даже в таких условиях Березуцкий неплохо подстраивался под некоторых соперников. Например, совсем отказавшись от прессинга в октябрьском матче с «Краснодаром» (0:0), ЦСКА перекрывал свободные зоны в своей и средней трети. Команда включалась в контрпрессинг и агрессивно реагировала на фланговые атаки – в первые полчаса «Краснодар» не контролировал мяч низом, вынужденно играя длинными передачами. Во втором тайме краснодарцы владели мячом, но ничего не извлекали из позиционных атак (ЦСКА блокировал дальние удары). В итоге армейцы почти не уступили по моментам.

«Зенит» тоже тормозил на ЦСКА, несмотря на две победы. В первом круге (0:1) Березуцкий удивил схемой: ЦСКА перешел на 3-4-3 с Дзагоевым в опорной зоне и создал несколько моментов в контратаках. Во втором круге (0:2) прессинг ЦСКА не позволял «Зениту» подходить к воротам (ни одного удара из штрафной за первый тайм), а Мухин поднимался в атаку, чтобы Дзагоев разыгрывал из глубины (рывки Максима привели к двум моментам).

Когда от ЦСКА требовалась инициатива, все было не так хорошо. Пример – домашнее дерби против «Локо» (1:2). В первом тайме ЦСКА вжимался в штрафную и допустил всего одну позиционную помарку с ударом Камано перед перерывом. При этом до выхода Дзагоева во втором тайме армейцы нанесли всего 1 удар из штрафной с игры, владели мячом 31% и сделали 6 касаний в штрафной без учета стандартов. Катастрофа, учитывая, что в топ-матчах «Локо» Марко Николича постоянно отдавал мяч.

В большинстве матчей Березуцкий стартовал с двумя центральными полузащитниками. Слабая середина несколько раз оставляла команду без очков:

– Жемалетдинов разорвал опорную зону в первом круге (1:2);

– Макаров легко обыграл Бистровича, а Мухин не успел на подстраховку (1:2);

– четверка «Сочи» (Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Юсупов) раскатывала Зайнутдинова и Облякова (1:4). Плюс команде Березуцкого повезло в игре с «Крыльями» (3:1) – в первый час самарцы почти не замечали опорную зону ЦСКА.

В некоторых матчах ЦСКА вытаскивал Дзагоев, в других давили стандартами, мастерством Эджуке и игрой Заболотного, Акинфеев предотвратил 8 голов (лучший результат РПЛ).

ЦСКА ушел на зимний перерыв четвертым, хотя по многим ключевым показателям находился гораздо ниже.

Нельзя сказать, что в ЦСКА был в кризисе из-за отсутствия идей – Березуцкий искал разные варианты, но ему не хватало исполнителей.

Каждый зимний трансфер – топ-попадание. Благодаря новичкам ЦСКА сильно прибавил в атаке

Перед возобновлением РПЛ ЦСКА подписал свободного агента Хесуса Медину, арендовал с правом выкупа Юсуфа Языджи и Хорхе Карраскаля, без этого права – Жан-Филипп Гбамена. Языджи может закрыть любую позицию в полузащите и атаке, Медина и Карраскаль – явное усиление флангов и конкуренты для Эджуке, Гбамен мгновенно вытеснил из состава Мухина.

В начале марта Алексей Березуцкий детально рассказал о новичках: «Медина – достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. И все же основная его позиция – правый полузащитник.

Языджи очень хорошо чувствует игру. Он видит свободные зоны, отлично исполняет стандартные положения, на сборах так отдал несколько голевых передач. С одной стороны, у него будет четкая роль на поле, как и у любого другого футболиста. С другой – Юсуф вполне может от нее отклоняться в зависимости от игровой ситуации. Если мы говорим о схеме 4-2-3-1 или 4-4-2, роль второго нападающего или десятого номера в них очень похожа на роль свободного художника.

Карраскаль хорошо понимает футбол, он техничный игрок, способный обыграть оппонента один-в-один. В зависимости от схемы, его можно использовать в атакующей тройке или четверке».

Главные тезисы Березуцкого – универсальность, игра один-в-один и повышение уровня команды. С приходом Языджи, Карраскаля и Медины ЦСКА получил легкость, импровизацию и коллективный интеллект.

В первой половине РПЛ ЦСКА как раз не хватало непредсказуемости. Было очевидно,что Дзагоев – главный источник опасности из глубины, Заболотный и Эджуке – лидеры у чужой штрафной, но они были привязаны к конкретным зонам. Теперь атака ЦСКА заточена на свободе Медины, Языджи и Карраскаля.

Во второй половине сезона ЦСКА выбил 8,98 xG (лидер чемпионата), 4,6 из них – прямой вклад Языджи, Карраскаля и Медины. Юсуф сыграл на нескольких позициях (выходил в центре поля, инсайдом и центральным нападающим), стал лидером лиги по касаниям в чужой штрафной и передачам в нее, захватил все стандарты в ЦСКА и напрямую поучаствовал в 5 голах ЦСКА из 7 в чемпионате и Кубке.

Медина стартовал не так ярко, но он тоже полезен. Хесус рассказывал, что ему удобнее играть на фланге, но он готов к смещениям в середину, потому что раньше часто играл десятку. Стиль Медины немного отличается от манеры Карраскаля: Хорхе нацелен на скорость и дриблинг, Хесус помогает, смещаясь в полуфланг и открывая зону для подключений Марио Фернандеса . Пока это неплохо работает: 6 передач Медины привели к последующим голевым моментам (весной больше только у Клаудиньо, Вендела и Промеса).

Карраскаль – лидер ЦСКА по вовлеченности в атаки с ударами. Он участвовал в 29 попытках из 71, делит первое место в лиге с Хвичей и Круговым по успешному дриблингу (12, уступает Данилу по эффективности), седьмой по касаниям в штрафной.

Гбамен классно управляет телом: ставит корпус в единоборствах, уходит на движении и контролирует мяч лучше Мухина и Зайнутдинова. Еще он вовремя отскакивает в глубину или на фланг, не суетится на приеме и собирает отскоки после верховой борьбы защитников.

Новички сделали почти все голы ЦСКА:

– заработанный и исполненный штрафной Языджи со «Спартаком» – результат классной проникающей передачи Карраскаля, удар Зайнутдинова – смелого дриблинга Карраскаля (разобрался с Айртоном, Умяровым, Жиго и Литвиновым);

– Языджи забил победный против «Нижнего»;

– Языджи подал два голевых угловых в Сочи в кубковом матче;

– первый гол против «Локо» – комбинация Карраскаля, Зайнутдинова, Языджи, второй – еще одна подача турка;

– все голы «Рубину» (в первом вообще все коснулись мяча перед штрафной или внутри нее).

Березуцкий переиграл «Локомотив» и «Рубин», но со «Спартаком» и «Нижним Новгородом» решил индивидуальный класс игроков

На зимних сборах Алексей Березуцкий наигрывал несколько схем:

– четыре матча в 4-4-2;

– 4-1-4-1 против «Нордшелланда»;

– 3-5-2 против «Мурсии»;

– 3-4-3 с «Рубином».

Березуцкий оставил 3-4-3 на «Спартак», но изменил несколько деталей.

Первое обновление – расположение тройки защитников. На сборах Фукс играл в середине, Дивеев – справа, Бийол – слева. В дерби все изменилось: Фукс вышел справа, Дивеев – слева, а Бийол – страхующим. Березуцкий публично не объяснял смену позиций. Жаль, потому что ход удивил: Фукс классно начинал атаки и даже поднимался в опорную зону против «Мурсии».

В опорной зоне появились Гбамен и Языджи с очень широкой ролью Юсуфа. При прессинге ЦСКА перестраивался на 5-1-3-1, Языджи накрывал опорника «Спартака» Наиля Умярова. Когда «Спартак» проходил прессинг, в середине у ЦСКА оставался только Гбамена.

Ниже – примеры таких ситуаций. Языджи проиграл борьбу Джикии, мяч перешел к Умярову. Языджи не накрыл его, «Спартак» легко начал атаку.

Гбамен остался один на большой площади. Ему помогал Медина, но эпизод все равно оказалсяь неприятным: сначала Бийол и Фукс находились 2-в-2 против Соболева и Промеса, затем Карраскаль легко отпустил Мозеса. Также освобождалась зона для Мартинса: Соболев и Зобнин сузили тройку защиты, поэтому Промес мог продлить левее, но принял другое решение.

Данные и графика – InStat

В этом эпизоде Языджи не добежал до штрафной Акинфеева после своей же потери. В итоге Промес пробил в перекладину.

Против «Спартака» ЦСКА смотрелся гораздо понятнее именно благодаря новичкам: Карраскаль стал лидером по обводкам и созданным моментам, Языджи классно исполнил штрафной. Березуцкий косвенно признал, что тактический план не совсем сработал: во втором тайме выпустил в опорную зону Зайнутдинова(компенсировал недоработки Языджи).

В следующем туре ЦСКА с трудом взломал автобус «Нижнего Новгорода». До удаления центрального защитника «Нижнего» Кечкеша в конце первого тайма ЦСКА нанес всего четыре удара из штрафной, два из них были заблокированы. Единственный топ-момент в равных составах – штанга Языджи после обреза «Нижнего».

ЦСКА не справлялся с низкой линией обороны соперника. Забросы за спину не работали, так как защитники успевали откатиться, а игра между линиями вынуждала Языджи освобождать зону нападающего (его позицию никто не заполнял).

В середине второго тайма ЦСКА перешел на 4-4-2: Яковлев и Языджи стали нападающими, а Эджуке и Карраскаль работали на флангах. Смена схемы не сильно помогла: либо неакцентированные удары из штрафной, либо колотушки издали. Но и тут Языджи затащил ЦСКА в конце после дальнего заброса.

Дальше Алексей Березуцкий качественно управлял игрой против «Локомотива» (2:1). В этом матче ЦСКА мощно прессинговал, перейдя на 4-4-2 (при владении Зайнутдинов играл десятку).

Ключевая подстройка Березуцкого – игра по опорникам «Локо». Вингеры ЦСКА давили на защитников, Зайнутдинов/Языджи подхватывали ближайшего опорника, второй вингер – дальнего, а Гбамен и Мухин располагались немного ниже. За счет давления ЦСКА контролировал середину плюс фланг, через который шла атака.

ЦСКА полностью сбил начало атак «Локомотива», и мяч редко доходил до штрафной Акинфеева.

Матч с «Локо» доказал, что у ЦСКА остаются проблемы в опорной зоне. Пропущенный гол – результат агрессивного выброса Мухина после проигранного подбора, а супермомент Жемалетдинова – ошибка Гбамена на мяче. Березуцкий даже вернул 3-4-3, заменив Мухина на Фукса. Позже середина поля стала креативнее за счет выхода Дзагоева вместо Зайнутдинова. На этом отрезке ЦСКА доминировал: 9-2 по ударам («Локо» ни разу не бил в последние полчаса), отличный момент на стандарте, удар Заболотного из убойной позиции прямо в Павла Худякова.

Исход матча решила работа Березуцкого на стандартах. В телеграм-канале Александр Дорский обратил внимание на интересную деталь: на предыдущих угловых Марио оставался в глубине на подборах, но уже на 61-й минуте тренерский штаб просил его пойти на стандарт. Фернандес отказался, но после разговора в конце матча все же прибежал в штрафную и забил.

В последнем мартовском матче ЦСКА пользовался слабостями «Рубина»: вингеры гостей почти не помогали при обороне, Фернандес и Обляков играли максимально высоко и широко, а Медина и Карраскаль заужали позиции защитников.

В качестве примера – несколько стадий первой голевой атаки ЦСКА.

Первая – начало атаки с забросом Дивеева (Обляков свободно получил мяч, но «Рубин» все же откатился – на фланг подбежал Кучаев, немного опустился Бакаев).

Вторая – широкая позиция Марио. Он навесил, а в зону за спинами защитников набежали Карраскаль и Дивеев. Мяч до них дошел не сразу, но уже на третьей стадии Обляков ассистировал Языджи.

После удачной трансферной кампании ЦСКА создал условия для творчества новичков и улучшил показатели на обеих половинах поля. Армейцы стали разнообразнее: использовали несколько схем, менялись по ходу матчей. Также Березуцкий попробовал гибридную роль Щенникова против «Рубина» (вышел левым центральным и периодически включался вперед – такое было в последнем товарищеском матче на сборах) и поставил качественные стандарты.

Четыре матча чемпионата – не самая большая выборка, но в марте ЦСКА оказался март гораздо интереснее «Динамо».

Есл в апреле ничего не изменится, команда Березуцкого останется главным преследователем «Зенита».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Федоренко, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Артур Лебедев,