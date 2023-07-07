Не препятствовали переходу.

Российский тренер Юрий Сёмин заявил, что ЦСКА нуждается в усилении позиции нападающего, несмотря на способности 25-летнего форварда Фёдора Чалова.

12 июля «Спартак» объявил о переходе 26-летнего полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, а за день до этого объявил о подписании 27-летнего форварда Тео Бонгонда.

«Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак».

Нужны ли усиления ЦСКА? В клубе должны лучше знать, чем мы все. Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса». По-моему, это очень сильный нападающий. Нападающие всем нужны, но это эксклюзивная позиция, которая, во-первых, дорого стоит. Во-вторых, не так просто кого-то найти, взять. Но Фёдор Чалов достаточно коллективный игрок, поэтому, возможно, они особо никого не брали туда», — сказал Сёмин.

Источник: metaratings.ru