Мозес из «Краснодара» — о Мозесе из «Спартака»: «Виктор — легенда сборной Нигерии»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид прокомментировал предстоящую встречу с полузащитником «Спартака» Виктором Мозесом, которая может состояться сегодня, 6 февраля. Команды сыграют в рамках зимнего кубка РПЛ. «Он невероятный игрок, легенда сборной Нигерии», — сказал Мозес в видео, опубликованном в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги. 32-летний Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне нигерийский футболист принял участие лишь в четырёх матчах чемпионата России, отметившись двумя голами. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. 20-летний Дэвид перешёл в «Краснодар» в январе 2023 года, подписав контракт на 3,5 года.

Источник