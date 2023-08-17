27 комментариев

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Женский ЧМ шумит! Призовые – 150 млн долларов, 54 млн телезрителей в Китае, рекорды аудитории в Австралии

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Ярослав Сусов с подсчетами.

Женский чемпионат мира-2023 в Австралии и Новой Зеландии – большое событие. На фоне успеха ЧМ-2019 и Евро-2022 ФИФА расширила состав до 32 сборных (было 16), Netflix взялся за документальный сериал, EA Sports выпустила патч к турниру, британский тактический автор Майкл Кокс из The Athletic не пишет про старт АПЛ, а смотрит чемпионат мира, стартовый матч и с участием хозяев в Австралии собрал 75 тысяч зрителей, а другие топ-игры – по 40.

Есть соблазн для вывода, что женский футбол встает на один уровень с мужским футболом и вот-вот начнет отнимать его аудиторию.

Но пока это не так. 

При этом темпы роста женского футбола ошеломляют. Рассказываем по порядку.

Женский футбол взлетел благодаря Евро в Англии, ЧМ во Франции и ковиду. От ЧМ-2023 ждали прорыва

Чемпионат мира-2019 во Франции был самым успешным в истории женского футбола. По оценке ФИФА и французского правительства, на турнир приехали 1,2 миллиона зрителей и принесли Франции рост ВВП на 284 миллиона евро (в два раза больше, чем в 2015-м в Канаде). В среднем матчи чемпионата мира во всем мире смотрели по 15 миллионов человек.

И это удивительно. Потому что даже во Франции никто не знал игроков женской сборной по имени – на этом строили проморолики турнира.

«В 2014 году, когда Федерация футбола Франции решила принять женский ЧМ, было много скептиков, – вспоминал после турнира президент французской федерации Ноэль Ле Гре. – Но теперь мы видим, что экономический результат положительный. Турнир окупился и для ФИФА, и для ФФФ, и для городов-организаторов. 

Большая радость, что женский футбол объединил людей, получил общественную поддержку и меняет отношение публики». 

В общем,, у женского ЧМ появились шансы стать самостоятельным и интересным продуктом, а не просто приложением к мужскому турниру (трансляции на мужской и женский ЧМ всегда продавали одним пакетом).

После ковида у женского футбола – новый скачок. Евро-2022 показывали в 195 странах мира, его увидели большее 300 млн человек, на финал на «Уэмбли» пришли 87 тысяч человек, а перенос на год из-за карантинных ограничений привел новых спонсоров, в том числе тех, кто раньше вообще не заходил в футбол: Lego (датский гигант по производству конструктора), Pandora (датский ювелирный дом), Euronics (нидерландский ритейлер бытовой техники и электроники) и британский Starling Bank. Оказалось, у женского футбола – новая аудитория: женщины, семьи и подростки до 16 лет. 

На волне успеха посещаемость чемпионата Англии выросла почти в три раза – с 1931 до 5272 зрителя в сезоне-2022/23, финал женской Лиги чемпионов «Барселона» – «Лион» смотрели 4,1 миллиона человек в прямом эфире на ютубе.

От женского чемпионата мира-2023 ждали нового прорыва. Отчеты Nielsen, британского правительства, УЕФА и The Sports Consultancy показывали бешеный потенциал женского футбола. 

Перед ЧМ-2023 футболистки особенно активно говорили о равных правах. В США уравняли призовые мужчин и женщин, ФИФА увеличила бонусы в три раза

Но перед турниром больше говорили не о потенциале женского футбола, а о его проблемах и вопросах равенства.

Особенно – в США и Канаде.

Американки – лучшие по рейтингу ФИФА, действующие чемпионки мира, побеждали четыре раза (в 1991-м, 1999-м, 2015-м и 2019-м). Они очень долго боролись за равную оплату с мужской сборной (лучший результат мужчин в XXI веке – 1/4 ЧМ в 2022 году). В 2022-м выиграли иск к федерации и получили 22 миллиона долларов компенсации. В будущем им пообещали равные бонусы с мужчинами. Двукратная чемпионка мира Меган Рапино сказала, что это сюрреалистично, но справедливо.

Затем уравнения и инвестиций потребовали и футболистки из Канады, объявив забастовку и подав жалобу в парламентский комитет. 

Давление сработало. Конфликт заморозили, а федерация уравняла призовые – по бонусам канадки вышли на второе место в мире (впереди, конечно, США). Правда, федерация подчеркивала, что расходы на мужскую и женскую сборную сильно отличаются. Даже если премиальные будут одинаковыми, на мужской футбол все равно тратится больше из-за особенностей календаря, подготовки и квалификации турниров.

С 2012 по 2019 год на все мужские команды потратили 37,4 миллиона долларов, а на женские – 37,1 млн долларов.

За это время мужская сборная ни разу не пробивалась ни на ЧМ, ни на Олимпиаду. Женская – сыграла на двух чемпионатах мира (в том числе в четвертьфинале домашнего ЧМ-2015) и взяла две бронзы Олимпиад. 

Короче, полное равенство просто невозможно. 

Волна протестов долетела и до ФИФА. После решений в США и Канаде и позитивных экономических прогнозов ФИФА увеличила призовые ЧМ в три раза – до 152 млн долларов! Из них 42 млн – компенсация за подготовку спортсменок и отчисления в клубы, 110 – делятся между командами.

За победу в ЧМ – 4,29 млн долларов

Второе место – 3,015 млн

Третье – 2,61 млн

Четвертое – 2,455 млн

Четвертьфинал – 2,18 млн

1/8 финала – 1,87 млн

Участие в групповом этапе – 1,56 млн

Также впервые в истории призовые получат не только федерации, но и сами футболистки.

За победу в ЧМ – 270 тысяч долларов каждой футболистке

Второе место – 195 тысяч

Третье – 180 тысяч

Четвертое – 165 тысяч

Четвертьфинал – 90 тысяч

1/8 финала – 60 тысяч

Участие в групповом этапе – 30 тысяч

Так что просто попадание на чемпионат мира стало выгодным. Каждой футболистке из сборной Гаити и Вьетнама, которые набрали 0 очков в группе (команд тоже стало больше – 32 вместо 24-х) перечислили по 2,9 млн рублей.

Правда, призовые мужского ЧМ в три раза больше – 440 млн долларов. Увеличение призовых подавило все общественные дискуссии и сняло с ФИФА все обвинения в женоненавистничестве. Но все равно принесло головную боль.

ФИФА трясла деньги с вещателей, чтобы окупить новые призовые и угрожала отключением трансляций. Контракты подписали за месяц до турнира

Окупить вложения собирались новыми коммерческими доходами. Права на показ и спонсорство продавали отдельно от мужского чемпионата мира. Правда, не на всех рынках (например, в США – пакетом).

По исследованию Omdia спонсоры ЧМ-2023 (крупнейшие – Unilever, McDonald’s и Budweiser) заплатят около 500 млн долларов. На мужском ЧМ-2022 заработали 2,8 миллиарда.  

Wall Street Journal писал, что ФИФА собиралась заработать примерно 300 миллионов долларов только на трансляциях (сколько на спонсорстве – неизвестно). Сумму делили пополам: 150 млн – от старых сделок, в которых мужской и женский ЧМ продавались вместе, еще 150 – от новых, которые нужно было заключить в 2023-м.

Оказалось, оценку сильно завысили. В большинстве крупных европейских стран за права на женский ЧМ-2023 готовы были заплатить в 10 раз (а иногда и в 500 раз) меньше, чем за ЧМ-2022 в Катаре.

В Италии за женский ЧМ предлагали 300 000 евро, за мужской заплатили 160 миллионов.

В Англии BBC и ITV предлагали 9 миллионов евро, 8% от стоимости прав на ЧМ в Катаре.

В Германии ARD и ZTF – 5 миллионов евро, на мужской ЧМ ушло 214 млн. 

Такие цены – не просто прихоть вещателей или мизогиния. Просто у женского ЧМ меньше аудитория и неудобное время показа для Западной Европы. Матчи начинаются в 12, 17 или 19 часов по австралийскому (+8 часов в Перте, +9,5 часов в Аделаиде и +10 часов в Мельбурне и Сиднее) или новозеландскому (+12 часов) времени. То есть в Западной Европе игры идут по будням в 3 часа ночи, 8 или 10 часов утра. Сложно придумать более неудачное время.

Казалось, на этом борьба за равенство телевизионных прав на чемпионат мира-2023 провалилась.

В ФИФА предложения телевизионщиков посчитали оскорбительными.

Инфантино после переизбрания еще на 4 года в марте 2023 года обратился к вещателям и объяснял, что они должны платить международной федерации больше денег ради равенства футболистов мужского и женского пола. 

«ФИФА получает в десять или даже сто раз меньше от вещателей женского чемпионата мира, чем от бродкастером мужского ЧМ, – говорил Джанни Инфантино. – Вы думаете, это правильно? В то же время эти же бродкастеры, которые живут на деньги налогоплательщиков, критикуют нас за то, что мы не гарантируем равную оплату труда мужчинам и женщинам.

Показатели просмотра турниров очень похожи. Может, [женский ЧМ] смотрят на 20-25 процентов меньше. Но не в сто раз! Так и предлагайте нам в два раза (а не сто раз) меньше! Как мы иначе может это сделать (уравнять призовые)?!».

Инфантино назвал предложения бродкастеров «пощечиной» игрокам и «женщинам по всему миру» и сказал, что у ФИФА есть «моральное и юридическое обязательство не занижать цены». И угрожал, что если в топ-5 (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) не пришлют более справедливые предложения, то чемпионат мира там просто не покажут. Европейские бродкастеры сломались за месяц до начала ЧМ, в Японии (чемпионки мира-2011) ТВ-сделку оформили за неделю до старта.

Стремление заработать как можно больше привело к абсурдным последствиям в Австралии, хозяйке чемпионата мира. Там трансляции (как и на ЧМ-2019) купила телекоммуникационная компания Optus и показывала их платно. 

Месячная подписка Optus Sports стоит 25 австралийских долларов (1625 рублей), в нее входят трансляции женского ЧМ, АПЛ, женской АПЛ, Ла Лиги, чемпионата Японии, чемпионата Кореи, Кубка Германии, Евро-2024 и Лиги наций.

Отальные турниры в Австралии показывают другие.

НБА, «Формулу-1», австралийский футбол, UFC, НХЛ и МЛБ – Kayo Sports (еще минимум 1625 рублей в месяц).

Чемпионат Австралии по футболу (мужской и женский), Кубок Англии и матчи сборной Австралии – Paramount+ (еще минимум 1625 рублей в месяц).

Женскую Лигу чемпионов и бокс – DAZN (910 рублей в месяц).

Серия А, Лига 1, регби и теннис – beIN Sports (975 рублей в месяц).

Только 15 матчей женского ЧМ из 64 отдали бесплатному федеральному каналу Channel Seven (все игры Австралии, финал и еще несколько матчей). Так что новые зрители женского футбола в Австралии не стали постоянными болельщиками – для просмотра всего женского футбола нужно купить как минимум три подписки (на Optus Sports, Paramount+ и DAZN)

«Мы думали, что с телевизором что-то не так. Из-за рекламы чемпионата мира показалось, что все будут показывать на Channel Seven, на следующий день после матча открытия мы включили телевизор и нигде не смогли найти трансляцию», – жаловались для материала The New York Times австралийски болельщики, которые пришли в фан-зону, чтобы смотреть футбол.

ФИФА отказалась комментировать, почему в Австралии нельзя смотреть ЧМ-2023 бесплатно, хоят подчеркивала в одном из заявлений, что Optus «выделила значительные средства на освещение турнира». А компания заявила, что плата за подписку «является ключом к росту и равенству женского футбола».

ЧМ-2023 бьет рекорды аудитории: 54 миллиона зрителей в Китае, в Австралии матчи ЧМ – главные события года

Но турнир в Австралии и Новой Зеландии все равно успешен. Да, ФИФА не выполнила KPI по стоимости телетрансляций, но дело не в женском футболе, а в ошибочных прогнозах.

Остальные цели на чемпионат мира достигнуты. Этот чемпионат мира – самый посещаемый в истории. План по продаже 1,5 млн билетов выполнили уже через 6 дней после старта турнира.

С учетом четвертьфиналов на ЧМ пришли 1 734 028 человек. Так много не было никогда. На ЧМ в Канаде в 2015-м – 1,35 миллиона, на ЧМ-1999 в США, ЧМ-2007 в Китае и ЧМ-2019 во Франции – около 1,2 млн.

Главная причина роста – увеличение количества матчей. В США в 1999-м было 16 команд и 32 матча, в Канаде-2015 – 24 команды и 52 матча, в Австралии и Новой Зеландии – 32 команды и 64 матча, как на мужском ЧМ.

Средняя посещаемость тоже высокая: 29 тысяч человек (максимум – 75 тысяч на домашних играх Австралии, минимум – 6645 зрителей на Португалия – Вьетнам в новозеландском Гамильтоне). Это цифра еще вырастет к концу турнира за счет полуфиналов и финала, но даже 29 тысяч – лучший результат женского ЧМ за 15 лет.

Больше было только на ЧМ-1999 в США – 38 тысяч на матч. Там же установлены вечные рекорды. На матч за третье место Бразилия – Норвегия и финал США – Китай в Пасадене пришли по 90 185 зрителей (игры проходили в один день друг за другом). 

Возможно, ЧМ-2023 не превзошел эти показатели, потому что в Австралии просто нет таких крупных стадионов – самый большой, в Сиднее, вмещает 75 тысяч, в Перте – 18, в Аделаиде – 13. А в Новой Зеландии арены пустовали. В 130-тысячном Данидине с манежем с прозрачной крышей на 26 тысяч только один матч из шести заполнился хотя бы наполовину (Швейцария – Новая Зеландия), остальные арены как минимум в половине случаев собрали менее 50%.

А вот в интернете и телевидении есть абсолютные рекорды. ФИФА отчиталась, что за время группового этапа на сайт федерации перешли 22 миллиона уникальных пользователей (больше, чем за весь ЧМ-2019). 

Как пишет автор блога об экономике в спорте Джейк Ласси, четвертьфинал Австралия – Дания собрал рекордную аудиторию в Австралии (его показывали на бесплатном канале Channel Seven): охват (посмотрели хотя бы минуту матча) – 6,54 миллиона человек, средняя аудитория – 3,56 млн (лучший показатель года в стране), пиковая – 3,75 млн, доля – 71,3% всех включенных телевизоров.

А вот еще несколько красивых пунктов из статистики ФИФА:• 53,9 миллиона зрителей собрал матч Англия – Китай в Китае, 14,8 млн – матч открытия.

•  В Германии матч Германия – Колумбия посмотрели 10,36 миллиона человек, это вторая программа по охвату в Германии за год и лучшая трансляция женского футбола с ЧМ-2011, который проходил в стране.

•  В Колумбии первый матч сборной на женском ЧМ против Южной Кореи посмотрели 9 млн человек (в три раза больше, чем предыдущий самый популярный матч женских команд), на ЧМ-2022 в Катаре больше смотрели только финал.

•  В США 6,43 млн человек смотрели матч США – Нидерланды, самый популярный матч группового этапа женского ЧМ на английском языке в истории.

•  В Новой Зеландии больше миллиона человек посмотрели матч открытия Новая Зеландия – Норвегия (доля – 39,2%). Это самая высокая телеаудитория у футбола в стране за 20 лет.

•  Во Вьетнаме средняя аудитория матчей ЧМ – 1,6 миллиона человек.

***

В общем, по охвату этот ЧМ точно самый успешный в истории, хотя у женского футбола еще много проблем. Просто они за пределами больших турниров: 

•  По оценке FIFPro, только 40% футболисток из квалификации ЧМ-2023 и Евро-2022 считают себя профессионалами.

•  66% игроков брали отпуск от основной работы, чтобы сыграть в отборе на чемпионат мира.

•  29% футболисток не получили никакой компенсации от федерации за игру в сборной.

Единственный способ исправить это – повышать качество и самого женского футбола, и его продвижения в мире. ЧМ-2023 – точно шаг в верном направлении.

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Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spence, Rich Lam, Alex Grimm, Buda Mendes, Michael Regan, Laurence Griffiths, Quinn Rooney; East News/Morgan Hancock / NurPhoto, Ed Zurga, Grant Down / AFP, WILLIAM WEST / AFP

27 комментариев

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Станислав Платонов
- хотим зп как у спермобаков
- но вы не такие популярные, ваш футбол не смотрят также, как мужской
- ой все, женоненавистники! Бойкот фифа ! Женщин обижают !!1
+13
-6
+7
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BolxoB
Ответ Ызяя
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а какая проблема с женским волейболом, простите?
+5
0
+5
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Ollala
Смотрел я несколько раз женский футбол и зрелище это в, лучшем случае, можно описать словом "забавно". Минимум тактики, суета, ошибки, в целом низкий уровень футбола, ну и вратари, в женском футболе вратари - это отдельный вид искусства. Все бы ничего, только я не понимаю зачем заставлять людей смотреть это. А если не хочешь смотреть, то ты секситс получается
+11
-7
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BolxoB
Ответ Арг
Такая же, как и с женским футболом - сложно не умереть от смеха во время просмотра
Очевидно, вы не видели нормального уровня
+4
0
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Александр Апофис
Я, лично, с большим удовольствием чемпик смотрю
+4
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BolxoB
Ответ Ызяя
да нет проблем.... вам в ответ вопрос , а в чем проблемы с безалкогольным пивом ?
поясните суть аналогии
очень хочется посмеяться
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Алексей Коптев
Могу ошибаться на пару процентов, но суть в том, что мужчины получают около 440 млн призовых, а обделенные женщины 152.
Но мужской ЧМ приносит 6 млрд, а женский 600.

В итоге мужчины получают 7%, а женщины около 25%.
Где равенство?
+2
0
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Anabioz
Я вот не пойму, почему женский футбол не отличается от мужского в плане полей
Ну всем понятно, что бегут медленнее и меньше, прыгают хуже, ну зачем эти муки на огроменных воротах и на свободных пространствах?
Ну играйте вы 8х8, думаю намного смотрибельнее всё это будет
И стадионы свои появятся, а не мужские)
+1
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Ызяя
есть футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис, бокс, штанга, борьба, водное поло .... итд
а есть, женский футбол, женский волейбол, женский бокс, женская штанга......
Отношения к таким видам спорта как к реслингу, как к женскому (Л) ЛГБТ - типа баловство это все, прикол такой.
футбол смотрят миллиарды, а женский футбол миллионы, что и следовало доказать.
Рs. Фигурное катание, гимнастика, синхронное плавание и подобные вещи вполне нормально смотрятся и с женщинами. Более того, там женщины смотрятся намного гармоничней мужчин.
+3
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Сикарио
Хз где он шумит, я ни разу и писка не слышал)
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Заборостроитель
Турнир интересный вышел, интересно было посмотреть на матчи плей-офф, как арбитры объясняют решение ВАР после просмотра, матчи с драматичными исходами и чемпион новый. Несмотря на то, что команды играли без тактик в понимании мужских матчей, где-то сумбурно мяч по штрафной летает, где-то вратари решения странные принимают, чем то похоже на МЛС. Что ж всё впереди.
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aalto
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Alexander Tryapyshko
Прикольно наверно осознавать, что за переход в другой клуб один Магуаир может получить больше, чем призовая тройка женского ЧМ)
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garp
прочёл и полез на ютуб посмотреть, что же это за чудо ’женская сб. Вьетнама по футболу’ ... ребята, не делайте так((
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Ызяя
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Oleg Nikolaev
Мне понравился женский ЧМ, играют неплохо+девушки красивые, что ещё нужно?
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Idacius
Кстати, было бы интересно исследование, какова доля женщин от смотрящих женский футбол.
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ɔculpa
Ответ Ollala
Смотрел я несколько раз женский футбол и зрелище это в, лучшем случае, можно описать словом "забавно". Минимум тактики, суета, ошибки, в целом низкий уровень футбола, ну и вратари, в женском футболе вратари - это отдельный вид искусства. Все бы ничего, только я не понимаю зачем заставлять людей смотреть это. А если не хочешь смотреть, то ты секситс получается
А где и кого заставляют смотреть женский футбол?
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Арг
Ответ Oleg Nikolaev
Мне понравился женский ЧМ, играют неплохо+девушки красивые, что ещё нужно?
Еще нужен сам футбол
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Oleg Nikolaev
Ответ Арг
Еще нужен сам футбол
Его там больше, чем в ЛаЛиге
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