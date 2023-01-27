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Что мутил «Ювентус»? Почему «Челси» не накажут за закупку на 500 млн? Объясняем всю магию учета трансферов!

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Ультимативный разбор Ярослава Сусова.

Мы привыкли смотреть на трансферы как на моментальную сделку. Один клуб купил, другой – продал. По пути заплатили агенту или кому-то еще. Все очень просто.

Но в мире документов все намного сложнее. Каждый клуб ведет финансовую отчетность, трансферы в ней учитываются по-особому и иногда становятся лазейками для выполнения требований финансового фэйр-плей.

Это доказывают свежайшие примеры «Ювентуса» и «Челси». «Ювентус» из-за хитрой системы учета и плюсваленцы (все расскажем ниже) вступал в сговор с другими клубами, менял игроков за деньги и тем самым покрывал гигантские убытки. «Челси» закупился в этом сезоне почти на 500 миллионов евро, но не боится финансового фэйр-плей, потому что, по сути, взял игроков в рассрочку.

Пора разбираться, как устроены бухгалтерские трюки в мире трансферов.

Проблема учета трансферов: это не просто доход, а особая бухгалтерская категория

Отчетность футбольных клубов не такая же, как у обычных компаний. Дело не в том, что в футболе не считают деньги – просто их считают по-другому. Виновата специфика спортивной экономики: клубы отчитываются не за календарный год, а за сезонный (с 1 июля по 30 июня), а футболисты не только сотрудники, но еще и источник заработка (крайне нестандартная ситуация). 

Трансферы – самая необычная часть футбольной экономики. По сути, это переход человека из компании в компанию за деньги. Но люди же не вещи, а футбол – не работорговля.

Человек не может быть единицей баланса в бухгалтерском отчете. В отчете любой компании люди фигурируют как сотрудники, их нельзя купить или продать. Им можно платить зарплату и создавать условия труда, а они приносят какой-то результат. Так работает и в футболе – с управленцами, маркетологами, администраторами, сотрудниками пресс-службы. Но не с футболистами. Их можно купить и продать, то есть они одновременно и сотрудники, и активы, которые приносят доход.

Так мы приходим к важному выводу: в финансовой отчетности продажи футболистов проходят не как стандартные доходы типа продажи билетов или спонсорских прав – контракты с игроками считаются нематериальными активами. По российскому законодательству к ним относятся объекты, у которых нет материальной формы, но которые могут приносить доход: патенты, интеллектуальная собственность, авторские права на произведения, товарные знаки и деловая репутация. В футбольной отчетности контракты часто называют правами на регистрацию игроков.

Раз футболисты и их контракты – нематериальные активы, то трансферы – продажа нематериальных активов. Доходы есть двух типов: от основной деятельности (выручка – как раз типа продаж билетов и так далее) и внереализационные, то есть связанные с продажей нематериальных активов (в случае футбола это трансферы футболистов).

Они отражаются в разных частях отчетности. И отсюда – все потенциальные лазейки.

УЕФА смотрит на деньги от трансферов из-за лицензирования и ФФП, но в рейтингах богатейших клубов их не считают

Трансферы наравне с доходами от матчдея, телеправ, призовых и коммерческих контрактов включаются в финансовую отчетность, которую сдают в УЕФА и национальные федерации. На основе этих данных работает финансовый фэйр-плей, лицензирование, происходят все отстранения и снятия очков. Поэтому четкая финансовая отчетность – важнейший пункт сезона для любого клуба.

Но это официальный уровень. А неофициальные рейтинги богатейших клубов и отчеты крупных аудиторов Deloitte, KPMG и PwC учитывают только доходы от основной деятельности, то есть – без трансферов. Там клубы сортируют по:

выручке от матчдей

спонсорству

телеправам

Это упрощенная система. На самом деле даже источников операционного дохода у клубов больше. Но это максимально универсальная и понятная широкой аудитории версия.

С трансферами так просто не получится.

Покупку и продажу игрока вписывают в бумаги по-разному: продажа – сразу, покупка – размазывается на годы

Разберем на примере перехода Михаила Мудрика в «Челси» из «Шахтера».

Продажа игрока записывается в балансе так, как мы привыкли – одним траншем в год продажи. То есть «Шахтер» в сезоне-2022/23 получит на счет 70 миллионов евро. Мудрик – воспитанник клуба, поэтому он ничего не стоил «Шахтеру» и как нематериальный актив оценивается в 0 евро. 

Со стороны «Челси» сделка будет выглядеть по-другому. Фактически за Мудрика заплатят 70 миллионов в 2023 году, но в балансе сумма будет разделена на весь срок контракта. «Челси» сразу запишет 70 миллионов новых активов, а потом восемь с половиной лет будет списывать деньги за Мудрика равными частями – по 8,24 миллиона евро в год (это без учета зарплаты, бонусов и дополнительных расходов).

Важнейший термин футбола – амортизация. По бумагам клуб списывает стоимость трансфера маленькими кусочками каждый год, а не десятки миллионов разом

Бухгалтерски трансфер футболиста – покупка актива, ничем не отличающегося от патента на изобретение. С активами работает принцип амортизации. Со временем актив изнашивается, его нужно заменять. Компания откладывает деньги, чтобы безболезненно поменять устаревшую технику, завод, станок или футболиста.

Из-за этого сумму трансфера считают амортизационной выплатой и дробят на срок контракта. Обычно – линейно (в равных долях). Если контракт на 4 года, сумму трансфера делят на 4 года по 25 процентов, если на 5 лет, то списывают по 20 процентов каждый год. Хотя некоторые клубы делают по-другому. Например, «Наполи» засчитывал амортизацию по пятилетнему контракту в таких пропорциях: 40% в первый год, 30% – во второй, 20% – в третий, 7% – в четвертый, 3% – в пятый.

Еще раз: клуб может перевести деньги за нового футболиста сразу, но на бумаге секция нематериальных активов, которая влияет на прибыль/убыток, списания будут проходить весь срок контракта.

Подсчет трансферов на примере Мораты. Купили за 66 млн, продали за 35, а бухгалтерские потери в конкретный сезон – 4,6 млн. Как так?

Разберем, как трансферы указываются в балансе, на примере двух переходов Альваро Мораты.

Испанский нападающий перешел в «Челси» из «Реала» за 66 миллионов евро. Фактически «Челси» заплатил за трансфер сразу, но в финансовых отчетах сумма размазалась на пять лет – чтобы клуб каждый год списывал по 13,2 млн евро и к концу контракта погасил амортизационную стоимость.

Каждый год начисленная амортизация увеличивается. За три сезона «Челси» самортизировал 39,6 из 66 млн. Параллельно падала балансовая стоимость Мораты.

У контракта футболиста, как и у любого другого актива, есть стоимость. И она уменьшается каждый год. Через три года Мората для «Челси» стоил уже не 66, а 26,4 млн евро. И когда в сезоне-2019/20 «Атлетико» купил Морату за 35 млн евро, «Челси» с точки зрения баланса вроде бы должен быть доволен:.

 35>26,4.

Для обычного человека трансферы Мораты – две сделки: покупка за 66 миллионов и продажа за 35 миллионов. Для УЕФА и «Челси» все по-другому. 

 В плане отчетности: «Челси» в сезоне-2017/18 записал на счет актив стоимостью 66 миллионов евро и сразу начал его амортизировать, списывая по 13,2 миллиона евро в год

• В сезоне-2019/20 «Челси» снова списал традиционные 13,2 млн, при оформлении трансфера снял с баланса контракт Мораты как актив (еще минус 26,4 млн евро; при уходе игрока нужно списывать оставшуюся балансовую стоимость), а потом получил от «Атлетико» 35 млн.

• Итого за сезон-2019/20 «Челси» не заработал 35 миллионов и не потерял 31 (66-35), а ушел в минус на 4,6 млн евро (39,6 млн евро списано из-за амортизации, получено 35).

Амортизация позволяет оставаться в рамках финансового фэйр-плей даже при массовой закупке в одно трансферное окно и планировать доходы и расходы на годы вперед. Хитрости этой системы классно освоили «Ювентус» и «Челси». Хоть и используют их по-разному. Сейчас объясним.

«Ювентус» творил бухгалтерское чудо, обменивая игроков по завышенной стоимости

На примере Мораты и «Челси» мы разобрали, как работает бухгалтерский расчет трансферов. «Челси» размазал расходы, но не ушел в плюс.

Иногда получается так, что клубы не перекрывают трансферную стоимость покупки, но выходят в плюс в год продажи игрока. Это бухгалтерское чудо называется плюсваленца: когда цена фактической продажи игрока выше остаточной себестоимости в балансе.

Такую систему нередко используют итальянские клубы. Самая известная сделка – обмен Миралема Пьянича на Артура между «Ювентусом» и «Барселоной».

«Ювентус» в сезоне-2020/21 продал Пьянича «Барселоне» за 60 миллионов евро и купил у «Барселоны» Артура за 76 млн евро (контракт на 5 лет). На первый взгляд, «Ювентус» ушел в минус на 16 миллионов, но по бумагам заработал 60 млн и потратил 15,2 млн на амортизацию контракта Артура в первый год (итого +44,8 млн евро).

Такая искусственная прибыль не улучшает положение «Ювентуса» в долгосрочной перспективе, но помогла избежать проблем с фэйр-плей в ковидный сезон с падением доходов.

Похожая ситуация была в январе-2021. «Юве» обменялся воспитанниками с «Марселем». Французы заплатили 8 миллионов евро за Франко Тонджа, а «Ювентус» – 8 миллионов за Марли Аке. Тонджа на момент трансфера вообще не имел оценки от Transfermarkt (сейчас стоит 1 млн евро и играет за «Оденсе»), а Аке стоил 2,5 млн (сейчас – тоже 2,5, играет в Серии С). За такую сделку «Ювентус» по бумагам получил +8 млн евро в сезоне-2020/21, траты он амортизирует на весь срок контракта Аке.

«Челси» по-бейсбольному растягивает контракты, чтобы покупать больше игроков

Трансферы особенно важны в экономике «Челси». Клуб глубоко убыточен. С сезона-2013/14 по сезон-2019/20 операционный убыток «Челси» составила 494 миллиона фунтов. Но никакого трансферного бана! Почему?

Потому что операционные убытки перекрывались трансферами! За шесть лет в этот период «Челси» заработал на трансферах 398 миллионов фунтов. Поэтому убыток у «Челси» за тот же период не 494 млн фунтов, а 108. Уже не так страшно.

«Челси» тратит на игроков огромные суммы: по подсчетам Swiss Ramble, 890 миллионов фунтов за сезоны-2013/14 – 2019/20. Но эти деньги равномерно растягиваются на весь срок контракта футболистов. Вот и получается, что по бумагам «Челси» не закупился два раза по 300 миллионов, а плавно списывает по 168 млн в год из-за амортизации. Чтобы не уйти в дикий минус, «Челси» продает игроков (надо признать: клуб делает это крайне качественно), а продажи записываются в баланс в год сделки. Так «Челси» не нарушает финансовый фэйр-плей, а оставшиеся разрывы погашает деньгами акционеров. По оценке Swiss Ramble, с 2004-го по 2019-й Роман Абрамович дал клубу 1,35 миллиарда фунтов.

При Тодде Боули политика «Челси» трансформировалась. Нет, клуб не ушел от массовых закупок и не перестанет покрывать операционные убытки трансферами. Но «Челси» все равно задает новые тенденции.

Главная прямо сейчас – бейсбольные контракты как ответ на новый финансовый фэйр-плей.

Раньше команды могли тратить не больше, чем зарабатывали, или компенсировать убытки вложениями владельца (и то были ограничения по суммам). Последним и пользовался «Челси».

С сезона-2023/24 заработает радикально другой финансовый фэйр-плей. Теперь клубы должны тратить на трансферы, агентские комиссии и зарплаты не больше 90 процентов доходов. В 2024-м – не больше 80 процентов, в 2025-м – не больше 70.

Как мы помним, трансферы учитываются в балансе для фэйр-плей не в сезон покупки, а плавно в течение всего контракта. Значит, чем длиннее контракт, тем меньше амортизируешь в среднем за год.

«Челси» понял эту фишку, а еще взял наработки Боули из бейсбола. Владельцу «Челси» принадлежат 20% акций «Лос-Анджелес Доджерс», а в бейсболе часто используют долгосрочные контракты, иногда на 10-15 лет – чтобы втиснуться под потолок зарплат и удерживать яркого игрока как можно дольше.

Поэтому закупка на 460 миллионов евро по данным Transfermarkt не так страшна, как кажется. Ведь «Челси» взял всех игроков, по сути, в рассрочку (план – кто-то взлетит и даст результат, а кого-то по привычке выгодно продадут):

Не 80 миллионов евро за Уэсли Фофана, а 11,5 млн в год на 7 лет

Не 70 миллионов евро за Михаила Мудрика, а 8,2 млн в год на 8,5 года

Не 38 миллионов евро за Бенуа Бадьяшиля, а 5 млн в год на 7,5 года

Не 12 миллионов евро за Давида Фофана, а 2 млн в год на 6 лет

И так 200 миллионов евро превращаются в 26,7 в год. Магия! 

Конечно, это не все расходы на новичков, отдельно учитываются зарплаты и агентские выплаты. Но для «Челси», который без трансферов зарабатывает 550 миллионов евро в год, это не крайне страшные цифры в период строительства новой команды на 5-7 лет вперед (другой вопрос – что продавать не самых нужных игроков нужно будет очень дорого).

Еще один фактор, играющий в пользу таких длинных контрактов – влияние на стоимость клуба. Как мы уже знаем, договоры с игроками считаются активами клуба. Чем длиннее контракт, тем медленнее падает стоимость актива и тем больше стоит клуб.

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

УЕФА прикрывает лазейку, по которой «Челси» вписывается в ФФП. Амортизацию стоимости игроков ограничат 5 годами

Телеграм-канал Ярослава Сусова о спортивном бизнесе

Фото: globallookpress.com/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli; Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Clive Rose, Naomi Baker, Francesco Pecoraro, Kevork Djansezian

38 комментариев

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*MVP*
вроде такой подробный текст, но не указали, что до перехода в Атлетико Мората был сначала арендован у Челси за 18 млн евро.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Runaldos
наоборот. коммунисты предлагают справедливый мир, к которому человечество должно прийти рано или поздно, чтобы не исчезнуть совсем. только капиталисты мешают и устраивают войны
ну да, СССР, Ирак, Каддафи, Саддам Хусейн, Сталин, Мао, Ким и т.д и т.п, все они хотят справедливого мира, но кровожадные капиталисты всегда вставляют палки в колёса. Гулаг - это вина капиталистов, лагеря перевоспитания, где женщин стерилизуют в Китае - это вина капиталистов...
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золотые третьи места
всё разбивается о то что - не существует в законодательстве понятия определенной стоимости игрока - это желание клубов и все.
То что написано на сайте трансфермаркт или еще где-то не является законом и определяется стоимость игрока только согласием сторон.
Поэтому когда пишут о нарушении в том что игрока продали по завышеной стоимости это бред и абсурд, ибо сама стоимость нигде не прописана.
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the ougen
Это Кепв бухгалтер в Челси
Из-за этого ФФП не страшен
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Плеймейкер87
Хорошо, то есть получается, что сама система ФФП предоставляет богатым клубам возможность отчитываться в УЕФА с такими бухгалтерскими опциями с амортизацией контрактов. Если условный Челси заиграется в футбольный шоппинг, то рано или поздно этот пузырь из накапливающихся издержек может лопнуть и чтобы спастись финансово нужно искать "жирный" источник дохода в моменте. Этим решением может стать Суперлига с бешенными призовыми фондами, доходами от матчдэев, спонсорскими и телеправами. То есть в теории может получится так, что такой финансово-сдерживающий инструмент в виде ФФП от УЕФА потенциально похоронит их детище Лигу Чемпионов.
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Flavius
Спасибо, очень наглядная статья!

С "бейсбольными" контрактами непонятно только зачем они нужны игрокам. 8 лет - это практически вся карьера. Даже если всё идеально прямо сейчас, через пару лет клубом начнёт руководить какой-нибудь Лапорта, поставит какого-нибудь бездаря Кумана тренером, и купит в партнёры всяких Гомешей. А у тебя контракт ещё на 6 лет. Без возможности сменить клуб, получить подписной бонус, и всякое такое. Такие контракты ещё и мотивацию развиваться убивают.
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JustStop19
Ответ Runaldos
наоборот. коммунисты предлагают справедливый мир, к которому человечество должно прийти рано или поздно, чтобы не исчезнуть совсем. только капиталисты мешают и устраивают войны
И что же тогда они его не построили? Капиталисты мешают?:) Или просто коммунизм — убогая теория для людей без принципов?
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Etcetera
Ответ Eden Hazard
Да там больше получилось. Тут ещё статья на сайте была о том, как гениально вывернулась Грановская с трансферов Мораты и Косты. Так что не совсем понятно почему именно Мората как пример работы бухгалтерии был выбран, а аренду не учли.
Ну это по трансфермаркту, там такие цифры сейчас стоят. А так да - гораздо проще было бы привести в пример какой-нибудь чистый трансфер, без всяких аренд и прочих заморочек, было бы понятнее.
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Sundance Neeskens
Ответ nosser
Все так, только лазеек выхода из ситуации полно. Челси найдет летом клуб, который сможет застрейчить у себя также на 6-7 лет игрока по сумме миллионов на 70( при реальной цене в 15). Здесь угробить клуб нереально. Только когда лопнет пузырь всей футбольной индустрии
Дело не только в том, что сможет ли Челси найти клуб, который заплатит за них, а в желании самих игроков потом покидать статусный клуб с хорошей зарплатой.
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DolJun
Ответ Eden Hazard
А что непонятного? Будет как с первым маленьким мальчиком. Если сильно захотят, выплатят сколько попросит Челси. И там уже цена не будет никак учитывать оставшийся срок контракта. 29-летний Азар с годом ушёл же за 115+45. Мудрика с 3-4мя годами за 200 если захотят, подумаем)
когда у азара оставалось 3-4 года челси отказывался его продавать понимая, что он важнее любых денег какие за него предлагают. так что я тут пытаюсь понять не с точки зрения клубов, а с точки зрения игрока - неужели игроку не обломно попадать в полную зависимость от одного клуба считай на всю карьеру.
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читак
Ну как бы те клубы, которые продают "Челси" в выручку получают не номинал, а явно меньше.
Например, у "Шахтера" единовременная выручка будет в районе 60 миллионов, а не 70 (см. IFRS 15), так как есть такое понятие как дисконтирование и ставки из-за инфляции в Европе сейчас довольно высокие.

Но чтобы схема работала надо стабильно продавать игроков иначе огромная амортизация их всё равно догонит. Плюс нужно "угадывать" с игроками, так как если ты взял игрока на 8 лет, а через 3 стало понятно, что он нулевой/закончил из-за травмы, то придется его обесценивать и в расходы упадет вся его остаточная стоимость.
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Moonwalker
Т.е., по факту получается, что именно эта схема учета является основной причиной этих безумных цен на рынке? Потому как уже особо не оценивают реальную стоимость игрока, важно, как это все будет выглядеть на бумаге, а там даже лучше, если будет дорого...
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Eden Hazard
Ответ headmaster
Спасибо за разъяснения. А то, за последние недели, в комментариях собрались бухгалтеры и судьи. Так хоть теперь знать будут
Самое забавное, что эти бухгалтеру и судьи в комментариях никуда не денутся и после этой статьи. Для них "сложнааа, ниасилил" такое прочесть) продолжат говорить про ФФП)))
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Eden Hazard
Ответ DolJun
с юридической точки зрения вроде довольно просто, но вопрос чисто человеческий - как вообще игроки соглашаются подписывать подобные кабальные контракты? например взять того же мудрика: парню сейчас 22, контракт на 8.5 лет. мы не знаем содержания контракта, так что рассуждаем из того что видим - в теории он на 8.5 лет может остаться на одной и той же личке плюс, если вдруг он по игре вырастет в топа и, к примеру, обнаружит внутри себя маленького мальчика, который всегда хотел поиграть за мадридский реал (учитывая что у него кумир роналду) - он же не может не понимать, что в условные 26-27 его туда вряд ли отпустят, а в 31 он там уже возможно и не будет нужен. очень интересно.
А что непонятного? Будет как с первым маленьким мальчиком. Если сильно захотят, выплатят сколько попросит Челси. И там уже цена не будет никак учитывать оставшийся срок контракта. 29-летний Азар с годом ушёл же за 115+45. Мудрика с 3-4мя годами за 200 если захотят, подумаем)
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Danila.Kasyanov
По сути все написано верно. Непонятно только почему это изображается какой-то магией. И почему отчётность футбольного клуба не такая, как у обычных компаний. Точно такая же, и на самом деле гораздо более простая, чем у многих публичных компаний.
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Eden Hazard
Ответ Etcetera
Так Мората был сначала в аренду отправлен в Атлетико за 18 млн евро, а уже после матрасы его выкупили окончательно у Челси за 35 млн. Итого в сумме 53 млн евро получилось.
Да там больше получилось. Тут ещё статья на сайте была о том, как гениально вывернулась Грановская с трансферов Мораты и Косты. Так что не совсем понятно почему именно Мората как пример работы бухгалтерии был выбран, а аренду не учли.
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Danila.Kasyanov
Ответ Cottbus
Это называется МСФО, когда вы в своей отчетности учитываете то чего нет, к примеру, как с Моратой, потратили 66, продали за 35, убыток 31, но тут мы включаем расчеты по МСФО и вуаля, занижаем стоимость расходов в каждом отчетном периоде, т.е. если бы у вас было РСБУ, то у вас весел в балансе убыток 66 до продажи игрока, но по МСФО у вас убыток всего-то 13,6, в каждом отчетном периоде. Таким образом, мы видим, что МСФО не отражает полную картину происходящего, МСФО сглаживает ваши недостатки и тем самым вы можете продолжать показывать, что у вас все хорошо, а вот если бы было РСБУ, то у вас просто убыток, до момента продажи актива, вот и все.
Во-первых, в РСБУ есть амортизация. Во-вторых, просто интересно каким образом покупка актива в виде игрока стала убытком?
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Акимжан Туреахметов
Ответ Sundance Neeskens
Единственный минус таких долгосрочных контрактов, которые сейчас Челси подписывает с игроками, - отсутствие возможности избавиться собственно от них, обменяв игроков в другую команду и доплатив пиками, кэшом или проспектом, как в МЛБ или другой американской лиге. Если эти подписанные игроки не оправдают надежд или ещё хуже их сгубят травмы, то будут висеть мертвым грузом в платёжке 6-7-8 лет. И с учетом, что с 2025-ого года по ффп, как отмечено в статье, клубы смогут тратить на трансферы, агентские комиссии и зарплаты не больше 70% доходов, то выглядит это очень рискованно.
К тому же, продать своих игроков за дорогие цены у Челси навряд ли получится, ввиду того, что все знают что Челси необходимо продавать игроков и будут активно выбивать себе скидочки.
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nosser
Ответ Sundance Neeskens
Единственный минус таких долгосрочных контрактов, которые сейчас Челси подписывает с игроками, - отсутствие возможности избавиться собственно от них, обменяв игроков в другую команду и доплатив пиками, кэшом или проспектом, как в МЛБ или другой американской лиге. Если эти подписанные игроки не оправдают надежд или ещё хуже их сгубят травмы, то будут висеть мертвым грузом в платёжке 6-7-8 лет. И с учетом, что с 2025-ого года по ффп, как отмечено в статье, клубы смогут тратить на трансферы, агентские комиссии и зарплаты не больше 70% доходов, то выглядит это очень рискованно.
Все так, только лазеек выхода из ситуации полно. Челси найдет летом клуб, который сможет застрейчить у себя также на 6-7 лет игрока по сумме миллионов на 70( при реальной цене в 15). Здесь угробить клуб нереально. Только когда лопнет пузырь всей футбольной индустрии
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garpyz
Мдя-я, вместо сеанса магии с последующим разоблачением, пересказ раздела "Учет нематериальных активов" из типового учебника по бухучету. Все приведенные примеры "манипуляций" - абсолютно законные практики финансового учета и деловой стратегии. "Цена фактической продажи игрока выше остаточной себестоимости в балансе" - ну и что?!!! Раскрылся средний казалось-бы игрок в середине срока контракта - его цена резко возросла. Или " операционные убытки перекрывались трансферами" - так такую модель используют голландцы (Аякс) или клубы системы Ред Булл. "Что мутил Ювентус?" из статьи категорически непонятно.
+7
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+7
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Акира_1
Все это тот самый долгосрочный проект Боэли, который будет строиться несколько сезонов. Поэтому и много трансферов на перспективу и Поттера не увольняют. Получается все выводы по нему можно делать только в следующем сезоне, а пока только ждать и терпеть. 🤷‍♂️
+1
-1
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Lavinka
Если коротко - мутки мутные .
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Адепт Суперлиги
Ответ Sundance Neeskens
Единственный минус таких долгосрочных контрактов, которые сейчас Челси подписывает с игроками, - отсутствие возможности избавиться собственно от них, обменяв игроков в другую команду и доплатив пиками, кэшом или проспектом, как в МЛБ или другой американской лиге. Если эти подписанные игроки не оправдают надежд или ещё хуже их сгубят травмы, то будут висеть мертвым грузом в платёжке 6-7-8 лет. И с учетом, что с 2025-ого года по ффп, как отмечено в статье, клубы смогут тратить на трансферы, агентские комиссии и зарплаты не больше 70% доходов, то выглядит это очень рискованно.
В этом и суть, что Боэли ведёт в пропасть Челси, о чём я не раз и заявлял
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Runaldos
Ответ Висита Эльмурзаев
эту фразу использовали коммунисты против капиталистов, только вот сами коммунисты могут предложить только нищету, коррупцию и тиранию.
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Адепт Суперлиги
Хорошая статья. Надеюсь, теперь даже самые отбитые фанатики Кеферина поймут, что Ювентус не делал ничего противозаконного, просто нашел лазейку в финансовой отчётности, чтобы попытаться выжить в условиях жёсткого пандемийного кризиса, также как и сейчас Челси нашёл лазейку для обхода ффп.
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