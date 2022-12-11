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Детали победы Хорватии над Марокко: скандал с Ловреном, патриотическая песня времен войны за независимость, парад в Загребе и Модрич на Евро-2024

Борна Баришич Борна Баришич
Марио Пашалич Марио Пашалич
Домагой Вида Домагой Вида
Бруно Петкович Бруно Петкович
Матео Ковачич Матео Ковачич
Деян Ловрен Деян Ловрен
Доминик Ливакович Доминик Ливакович
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Лука Модрич Лука Модрич
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Сборная Хорватии удивила даже хорватов. Оказалось, до чемпионата мира даже они не строили оптимистичных прогнозов – не верили, что сборная доберется хотя бы до четвертьфинала. Но она превзошла все ожидания второй чемпионат мира подряд!

В четвертьфинале против Бразилии хорватский комментатор Марко Шапит устроил шоу. Он работал на государственном канале HRT и не верил в происходящее. Видео с его реакцией в серии пенальти собрало больше 100 тысяч просмотров: Шапит хватался за голову, кричал, обнимался с коллегами и сбил наушники с головы. После такой реакции Марко стал звездой.

«В Хорватии писали и просили, чтобы видео с моей реакцией тоже шло в эфир вместе с матчем, – сказал  Шапит Sports.ru. – Потому что обычно люди этого не видят, но теперь хотят, потому что поняли, что это интересно. А я даже не заметил эту камеру и не знал, что меня снимают.

Такое нельзя спрогнозировать и повторить специально. У нас же было примерно так же на чемпионате мира в России. Мы по пенальти прошли Россию и Англию. А теперь мы в Катаре повторили то же самое. 

Между первым и вторым таймом дополнительного времени матча с Бразилией, когда мы пропустили от Неймар, я кричал в микрофон: «Еще ничего не кончено! Вы увидите! Ничего не закончилось!» А потом гол Петковича свел меня с ума. 

Это поразительный успех. Мы знали, что у нас неплохая команда, но если сравнивать ее со сборной-2018 в России… Уровень игроков немного ниже, чем был. Перед турниром думал так: ну, мы можем выйти из группы, дальше Германия или Испания в 1/8. Ну, может, четвертьфинал. Это было бы супер. Но третье место – это вообще невероятно. Я не понимаю, где они находят силы и энергию после такого четвертьфинала и полуфинала.

В четвертьфинале мы попали на Бразилию. Если бы проиграли, никто бы не сказал ничего плохого. А тут мы победили Бразилию. Да еще и так! Потом проиграли Аргентине, но были гораздо лучше Марокко.

А еще поразило, что мы увидели нового вратаря, который делает то же самое, что делал Субашич. Невероятно».

Удивительно, но, по мнению Шапита, лучший игрок Хорватии на чемпионате мира – не Ливакович.

«Ливакович – замечательный. У Бразилии было 5 опаснейших моментов, Эн-Несири должен был забивать нам в матче за третье место. Если бы Марокко забило, у нас все бы сломалось. Но Ливакович вытащил. Прекрасный турнир прекрасного вратаря.

Не знаю, лучший ли он на турнире. Тут все зависит от финала, потому что Льорис и Мартинес тоже проводят отличный чемпионат мира. Но по важности и влиянию на команду Ливакович заслужил приз. Потому что тащил пенальти с Японией, вернул нас в игру с Бразилией и спас с Марокко.

Лучший игрок Хорватии на ЧМ-2022 – Матео Ковачич. Хотя Перишич тоже отличный – три голевые передачи, гол Японии и игра на позиции левого защитника. Кто-то из них. Не Модрич.

Мы привыкли к Модричу. Ему уже 37, он сумасшедший. Не может ходить после матчей. Правда, у нас там много классных игроков. Не забудьте Гвардиола – Месси уничтожил его в полуфинале, но он выучил урок, не допустил такой же ошибки с Марокко и провел классный чемпионат. Так что, у нас нет MVP, есть стартовая пятерка».

Модрич остается в Хорватии на матчи Лиги наций. Но Шапит уверен, что Лука сыграет и на Евро-2024 

К Модричу было приковано максимально внимание. Луке – 37, это вторая медаль чемпионата мира и, казалось бы, идеальный финиш для карьеры в сборной.

После матча Лука пошел к фанатской трибуне и обнялся с отцом Стипе, взял детишек, вывел их на поле и сфотографировался. Ну, все, более трогательной концовки быть не может.

Но Модрич всех удивил. 

«Меня очень радует то, что мы делаем для сборной, – сказал Модрич. – Хорватия [c медалями ЧМ] – это не чудо как 20 лет назад. В нас должны видеть новую футбольную сверхдержаву. У хорватского футбола светлое будущее. Этот турнир поможет многим вырасти и как игрокам, и как личностям. Мне понадобилось 12 лет, чтобы выиграть первую медаль. Так что ребята должны быть рады».

А после этой фразы добавил, что еще поиграет за Хорватию в Лиге наций. Комментатор Марко Шапит вообще уверен, что Модрич останется до Евро-2024.

«Думаю, он сыграет на чемпионате Европы-2024 в Германии, – говорит Шапит. – Ему же не нужно играть все матчи по 90 минут. Будет здорово, если Модрич просто будет хотя бы где-то рядом со сборной.

Модрич – определенно лучший игрок в истории Хорватии. У нас было много ярких игроков: Шукер – лучший бомбардир на ЧМ, у Бобана была фантастическая карьера, Бокшич играл за большие клубы, но Модрич выиграл все-все. Взял «Золотой мяч» в эру Месси и Роналду, пять раз Лигу чемпионов, серебро в России, бронзу в Катаре.

Мне кажется, он вообще лучший спортсмен в истории Хорватии. Яница Костелич была прекрасной горнолыжницей, теннисист Горан Иванишевич, баскетболист Дражен Петрович… Сложно сравнивать. Но в сборной Хорватии все говорят, какой Модрич изумительный человек и капитан».

Ловрен оскорбил журналистов после матча за третье место. За него извинялся пресс-атташе сборной

С Модричем косвенно связан и послематчевый скандал в сборной Хорватии. В микст-зоне защитник «Зенита» Деян Ловрен сорвался на хорватских журналистов.

Они ждали заявления, что это последний чемпионат мира для Ловрена, но он на просьбу о заявлении сказал, что его сейчас сделает Лука Модрич.

В ответ двое журналистов рассмеялись, и Деяну это не понравилось. Хорватская газета Vecernij list пишет, что Ловрен, услышав смех, вернулся и спросил: «Кто смеется? Что за манера не радоваться и не гордиться? Ты – один из немногих, кто плевал на нас и не верил с самого начала».

Коллега посмеявшегося автора объяснил Ловрену, что Деян неправильно истолковал смех, но защитник продолжил:

«Ты смеешься надо мной. Ты вообще воняешь. Ты и этот господин [рядом]».

Ловрену ответили, что это неадекватный ответ и не стоит говорить такое перед 30 журналистами, но Деян сказал: «Ну, это же правда». Позже перед хорватскими медиа за Ловрена извинялся пресс-атташе федерации футбола Хорватии Томислав Пачак.

После финального свистка весь стадион пел патриотическую песню времен войны за независимость

Если не считать неприятности с Ловреном, вокруг Хорватии была идеальная обстановка.

Перед матчем хорватские болельщики приехали к отелю сборной и пели главные хорватские футбольные песни. Бывший президент Колинда Грабар-Китарович (да-да, это она мокла под дождем рядом с Макроном на церемонии награждения ЧМ-2018) гуляла по старинному рынку Souq Faqif в центре Дохи. Да, просто так гуляла и фотографировалась с марокканцами и болельщиками из Индии в форме Аргентины.

У Колинды такой ритуал. В прошлый раз она гуляла по центру Дохи перед матчем против Канады.

Перед игрой с Канадой всей Хорватии нужен был заряд эмоций. Главный тренер Златко Далич с помощниками из штаба, Ловреном и Баришичем вышли к болельщикам возле отеля. Далич просил поддержки, пожал руку каждому, кто пришел, и почти плакал. Ему в ответ спели песню Moja domovina.

После двух этих ритуалов Хорватия выиграла 4:1.

А Moja domovina играла на стадионе и после Бразилии, и после Марокко.

Под нее Хорватия праздновала победу над Россией в Сочи на ЧМ-2018, ее же выложил Златко Далич 5 декабря после победы над Японией. После победы в матче за третье место над Марокко припев Moja domovina пел весь стадион:

«Моя родина, моя родина

У нее сила золотой пшеницы

У нее глаза цвета моря

Моя страна Хорватия»

У этой песни сложная история. Она написана в 1991-м и объединила два тренда времени.

Благотворительные концерты. Самый известный, Live Aid (собирал деньги для помощи пострадавшим от голода в Эфиопии в 1985-м) собрал 2 миллиарда зрителей в 150 странах, там выступали Queen,U2, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Элтон Джон и другие важнейшие музыканты эпохи. 

Мега-группы. В них объединялись десятки музыкантов, чаще всего для одной или нескольких песен. Например, USA for Africa для песни «We are the world» или «Рок-Ателье» и советские вокалисты конца 80-х для «Замыкая круг».

В 1991-м в самом разгаре была война за независимость Хорватии. Поэтому знаменитые югославские певцы хорватского происхождения объединились в группу Hrvatski Band Aid (Хорватская группа помощи) и записали духоподъемную песню про любимую и наконец независимую страну.

Moja domovina исполняли на фронте в самые трудные моменты, на всех государственных праздниках ей подпевал первый президент Туджман. С 1995-го, после окончания войны за независимость, Moja domovina – одна из главных патриотических песен Хорватии, ее обязательно поют 5 августа, в день победы и благодарности родине. В 2020-м, 29 лет спустя, на хорватском телевидении собрали новую группу – 58 музыкантов, которые исполнили Moja domovina. Строчку «Весь мир сейчас с нами» доверили Златко Даличу, главному тренеру сборной Хорватии. Не просто так. Потому что это один из футбольных гимнов страны (хоть и не единственный).

Он звучал и после финала ЧМ-2018 в Загребе, и перед матчем Хорватия – Испания в Копенгагене, и на матчах «Хайдука» в еврокубках, и после матча за третье место в Дохе.

У хорватов счастье. Пели в раздевалке, Виду зацеловала жена, в Загребе ждет парад

Под Moja domovina на хорватской трибуне начинается какое-то движение. Все пытаются пробиться на сектор, который окружили стюарды и охранники. Нет, на нем нет Иванны Кнолль, там – незнакомые люди с фамилиями футболистов Хорватии на спинах. 

Еще пара минут – и туда подходят счастливые футболисты. Вот Марсело Брозович забирает маленького сына с плеч жены, вот Лука Модрич вытаскивает на поле отца, Марко Пашалич забирается к родным – целует маму, обнимается с отцом и показывает всем близким медальку.

Бруно Петкович целует дочку.

Матео Ковачич играется с сыном.

Борна Баришич позирует для фотографии.

А Домагой Вида принимает жаркий поцелуй.

Даже следы помады остались на щеке!

Хорваты абсолютно счастливы. И потому, что выиграли медаль, и потому, что закончили турнир победителями. Легенда «Локомотива» Ведран Чорлука уже выложил видео, как хорваты пели в раздевалке

«Ребята в восторге и не могут дождаться возвращения домой, – говорит про игроков комментатор Шапит. – Думаю, в Загребе будет большой парад, как четыре года назад. Потому что никто не ждал такого успеха». 

Четыре года назад Загреб был в огне – файеры и непроходимая толпа в центре города, автобус с кумирами, серебряные медали, нереальный восторг и песни.

В этом году будет так же. В Загребе уже приготовили автобус, его поведут те же водители, что и в 2018-м – Николина Жиляк и Ана Голометич. Так что в 17:30 по хорватскому времени от аэропорта Загреба поедет машина счастья.

И неважно, что в Катаре в это время как раз решится, Мбаппе или Месси поднимет кубок мира над головой.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Lee Smith, Peter Cziborra, Hannah Mckay; twitter.com/KolindaGK ; instagram.com

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