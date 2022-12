Детали победы Хорватии над Марокко: скандал с Ловреном, патриотическая песня времен войны за независимость, парад в Загребе и Модрич на Евро-2024

Сборная Хорватии удивила даже хорватов. Оказалось, до чемпионата мира даже они не строили оптимистичных прогнозов – не верили, что сборная доберется хотя бы до четвертьфинала. Но она превзошла все ожидания второй чемпионат мира подряд!

В четвертьфинале против Бразилии хорватский комментатор Марко Шапит устроил шоу. Он работал на государственном канале HRT и не верил в происходящее. Видео с его реакцией в серии пенальти собрало больше 100 тысяч просмотров: Шапит хватался за голову, кричал, обнимался с коллегами и сбил наушники с головы. После такой реакции Марко стал звездой.

«В Хорватии писали и просили, чтобы видео с моей реакцией тоже шло в эфир вместе с матчем, – сказал Шапит Sports.ru. – Потому что обычно люди этого не видят, но теперь хотят, потому что поняли, что это интересно. А я даже не заметил эту камеру и не знал, что меня снимают.

Такое нельзя спрогнозировать и повторить специально. У нас же было примерно так же на чемпионате мира в России. Мы по пенальти прошли Россию и Англию. А теперь мы в Катаре повторили то же самое.

Между первым и вторым таймом дополнительного времени матча с Бразилией, когда мы пропустили от Неймар, я кричал в микрофон: «Еще ничего не кончено! Вы увидите! Ничего не закончилось!» А потом гол Петковича свел меня с ума.

Это поразительный успех. Мы знали, что у нас неплохая команда, но если сравнивать ее со сборной-2018 в России… Уровень игроков немного ниже, чем был. Перед турниром думал так: ну, мы можем выйти из группы, дальше Германия или Испания в 1/8. Ну, может, четвертьфинал. Это было бы супер. Но третье место – это вообще невероятно. Я не понимаю, где они находят силы и энергию после такого четвертьфинала и полуфинала.

В четвертьфинале мы попали на Бразилию. Если бы проиграли, никто бы не сказал ничего плохого. А тут мы победили Бразилию. Да еще и так! Потом проиграли Аргентине, но были гораздо лучше Марокко.

А еще поразило, что мы увидели нового вратаря, который делает то же самое, что делал Субашич. Невероятно».

Удивительно, но, по мнению Шапита, лучший игрок Хорватии на чемпионате мира – не Ливакович.

«Ливакович – замечательный. У Бразилии было 5 опаснейших моментов, Эн-Несири должен был забивать нам в матче за третье место. Если бы Марокко забило, у нас все бы сломалось. Но Ливакович вытащил. Прекрасный турнир прекрасного вратаря.

Не знаю, лучший ли он на турнире. Тут все зависит от финала, потому что Льорис и Мартинес тоже проводят отличный чемпионат мира. Но по важности и влиянию на команду Ливакович заслужил приз. Потому что тащил пенальти с Японией, вернул нас в игру с Бразилией и спас с Марокко.

Лучший игрок Хорватии на ЧМ-2022 – Матео Ковачич. Хотя Перишич тоже отличный – три голевые передачи, гол Японии и игра на позиции левого защитника. Кто-то из них. Не Модрич.

Мы привыкли к Модричу. Ему уже 37, он сумасшедший. Не может ходить после матчей. Правда, у нас там много классных игроков. Не забудьте Гвардиола – Месси уничтожил его в полуфинале, но он выучил урок, не допустил такой же ошибки с Марокко и провел классный чемпионат. Так что, у нас нет MVP, есть стартовая пятерка».

Модрич остается в Хорватии на матчи Лиги наций. Но Шапит уверен, что Лука сыграет и на Евро-2024

К Модричу было приковано максимально внимание. Луке – 37, это вторая медаль чемпионата мира и, казалось бы, идеальный финиш для карьеры в сборной.

После матча Лука пошел к фанатской трибуне и обнялся с отцом Стипе, взял детишек, вывел их на поле и сфотографировался. Ну, все, более трогательной концовки быть не может.

Но Модрич всех удивил.

«Меня очень радует то, что мы делаем для сборной, – сказал Модрич. – Хорватия [c медалями ЧМ] – это не чудо как 20 лет назад. В нас должны видеть новую футбольную сверхдержаву. У хорватского футбола светлое будущее. Этот турнир поможет многим вырасти и как игрокам, и как личностям. Мне понадобилось 12 лет, чтобы выиграть первую медаль. Так что ребята должны быть рады».

А после этой фразы добавил, что еще поиграет за Хорватию в Лиге наций. Комментатор Марко Шапит вообще уверен, что Модрич останется до Евро-2024.

«Думаю, он сыграет на чемпионате Европы-2024 в Германии, – говорит Шапит. – Ему же не нужно играть все матчи по 90 минут. Будет здорово, если Модрич просто будет хотя бы где-то рядом со сборной.

Модрич – определенно лучший игрок в истории Хорватии. У нас было много ярких игроков: Шукер – лучший бомбардир на ЧМ, у Бобана была фантастическая карьера, Бокшич играл за большие клубы, но Модрич выиграл все-все. Взял «Золотой мяч» в эру Месси и Роналду, пять раз Лигу чемпионов, серебро в России, бронзу в Катаре.

Мне кажется, он вообще лучший спортсмен в истории Хорватии. Яница Костелич была прекрасной горнолыжницей, теннисист Горан Иванишевич, баскетболист Дражен Петрович… Сложно сравнивать. Но в сборной Хорватии все говорят, какой Модрич изумительный человек и капитан».

Ловрен оскорбил журналистов после матча за третье место. За него извинялся пресс-атташе сборной

С Модричем косвенно связан и послематчевый скандал в сборной Хорватии. В микст-зоне защитник «Зенита» Деян Ловрен сорвался на хорватских журналистов.

Они ждали заявления, что это последний чемпионат мира для Ловрена, но он на просьбу о заявлении сказал, что его сейчас сделает Лука Модрич.

В ответ двое журналистов рассмеялись, и Деяну это не понравилось. Хорватская газета Vecernij list пишет, что Ловрен, услышав смех, вернулся и спросил: «Кто смеется? Что за манера не радоваться и не гордиться? Ты – один из немногих, кто плевал на нас и не верил с самого начала».

Коллега посмеявшегося автора объяснил Ловрену, что Деян неправильно истолковал смех, но защитник продолжил:

«Ты смеешься надо мной. Ты вообще воняешь. Ты и этот господин [рядом]».

Ловрену ответили, что это неадекватный ответ и не стоит говорить такое перед 30 журналистами, но Деян сказал: «Ну, это же правда». Позже перед хорватскими медиа за Ловрена извинялся пресс-атташе федерации футбола Хорватии Томислав Пачак.

После финального свистка весь стадион пел патриотическую песню времен войны за независимость

Если не считать неприятности с Ловреном, вокруг Хорватии была идеальная обстановка.

Перед матчем хорватские болельщики приехали к отелю сборной и пели главные хорватские футбольные песни. Бывший президент Колинда Грабар-Китарович (да-да, это она мокла под дождем рядом с Макроном на церемонии награждения ЧМ-2018) гуляла по старинному рынку Souq Faqif в центре Дохи. Да, просто так гуляла и фотографировалась с марокканцами и болельщиками из Индии в форме Аргентины.

У Колинды такой ритуал. В прошлый раз она гуляла по центру Дохи перед матчем против Канады.

Перед игрой с Канадой всей Хорватии нужен был заряд эмоций. Главный тренер Златко Далич с помощниками из штаба, Ловреном и Баришичем вышли к болельщикам возле отеля. Далич просил поддержки, пожал руку каждому, кто пришел, и почти плакал. Ему в ответ спели песню Moja domovina.

После двух этих ритуалов Хорватия выиграла 4:1.

А Moja domovina играла на стадионе и после Бразилии, и после Марокко.

Под нее Хорватия праздновала победу над Россией в Сочи на ЧМ-2018, ее же выложил Златко Далич 5 декабря после победы над Японией. После победы в матче за третье место над Марокко припев Moja domovina пел весь стадион:

«Моя родина, моя родина

У нее сила золотой пшеницы

У нее глаза цвета моря

Моя страна Хорватия»

У этой песни сложная история. Она написана в 1991-м и объединила два тренда времени.

Благотворительные концерты. Самый известный, Live Aid (собирал деньги для помощи пострадавшим от голода в Эфиопии в 1985-м) собрал 2 миллиарда зрителей в 150 странах, там выступали Queen,U2, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Элтон Джон и другие важнейшие музыканты эпохи.

Мега-группы. В них объединялись десятки музыкантов, чаще всего для одной или нескольких песен. Например, USA for Africa для песни «We are the world» или «Рок-Ателье» и советские вокалисты конца 80-х для «Замыкая круг».

В 1991-м в самом разгаре была война за независимость Хорватии. Поэтому знаменитые югославские певцы хорватского происхождения объединились в группу Hrvatski Band Aid (Хорватская группа помощи) и записали духоподъемную песню про любимую и наконец независимую страну.

Moja domovina исполняли на фронте в самые трудные моменты, на всех государственных праздниках ей подпевал первый президент Туджман. С 1995-го, после окончания войны за независимость, Moja domovina – одна из главных патриотических песен Хорватии, ее обязательно поют 5 августа, в день победы и благодарности родине. В 2020-м, 29 лет спустя, на хорватском телевидении собрали новую группу – 58 музыкантов, которые исполнили Moja domovina. Строчку «Весь мир сейчас с нами» доверили Златко Даличу, главному тренеру сборной Хорватии. Не просто так. Потому что это один из футбольных гимнов страны (хоть и не единственный).

Он звучал и после финала ЧМ-2018 в Загребе, и перед матчем Хорватия – Испания в Копенгагене, и на матчах «Хайдука» в еврокубках, и после матча за третье место в Дохе.

У хорватов счастье. Пели в раздевалке, Виду зацеловала жена, в Загребе ждет парад

Под Moja domovina на хорватской трибуне начинается какое-то движение. Все пытаются пробиться на сектор, который окружили стюарды и охранники. Нет, на нем нет Иванны Кнолль, там – незнакомые люди с фамилиями футболистов Хорватии на спинах.

Еще пара минут – и туда подходят счастливые футболисты. Вот Марсело Брозович забирает маленького сына с плеч жены, вот Лука Модрич вытаскивает на поле отца, Марко Пашалич забирается к родным – целует маму, обнимается с отцом и показывает всем близким медальку.

Бруно Петкович целует дочку.

Матео Ковачич играется с сыном.

Борна Баришич позирует для фотографии.

А Домагой Вида принимает жаркий поцелуй.

Даже следы помады остались на щеке!

Хорваты абсолютно счастливы. И потому, что выиграли медаль, и потому, что закончили турнир победителями. Легенда «Локомотива» Ведран Чорлука уже выложил видео, как хорваты пели в раздевалке.

«Ребята в восторге и не могут дождаться возвращения домой, – говорит про игроков комментатор Шапит. – Думаю, в Загребе будет большой парад, как четыре года назад. Потому что никто не ждал такого успеха».

Четыре года назад Загреб был в огне – файеры и непроходимая толпа в центре города, автобус с кумирами, серебряные медали, нереальный восторг и песни.

В этом году будет так же. В Загребе уже приготовили автобус, его поведут те же водители, что и в 2018-м – Николина Жиляк и Ана Голометич. Так что в 17:30 по хорватскому времени от аэропорта Загреба поедет машина счастья.

И неважно, что в Катаре в это время как раз решится, Мбаппе или Месси поднимет кубок мира над головой.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Lee Smith, Peter Cziborra, Hannah Mckay; twitter.com/KolindaGK ; instagram.com