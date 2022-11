«Это называется «соккер»! Американцы всю игру подкалывали англичан из-за названия футбола

Репортаж Ярослава Сусова.

Англия – США – матч максимально близких и дружественных стран.

Когда-то США были британской колонией – 13 штатов на восточном побережье, в честь которых на современном флаге страны 13 полос. Дальше – война за независимость, «Бостонское чаепитие», президентство Джорджа Вашингтона, война с Мексикой, гражданская война между севером и югом и появление соккера. То есть футбола.

Игра, которую мы знаем сейчас, появилась в Англии в 1863-м после фиксации правил английской футбольной ассоциацией. Но тогда футболом называли еще и регби – как разновидность, в которой можно брать мяч в руки. Их называли association football (по правилам футбольной ассоциации Англии) и rugby football. Согласно энциклопедии Britannica, в 1880-х студенты Оксфорда для простоты сокращали association football до assoccer и rugby. Assoccer быстро стал просто соккером, но остался лишь прозвищем игры, которую уже в 20 веке все называли футболом.

В США у этого слова было еще несколько преобразований. Здесь быстро набрала популярность смесь футбола и регби. Игра на сетчатом поле с разметкой, которую мы сейчас знаем как американский футбол. Поэтому в США футбол – это соккер, американский футбол – футбол, а регби – регби.

Для американцев такая конфигурация привычна, а вот англичане до сих пор не могут нормально реагировать на слово «соккер». Удивительно, но чант от американцев «It’s called soccer» (эта игра зовется соккером) задел британскую часть стадиона на матче Англия – США. Мои соседи по трибуне посмеивались и воспринимали это как жесткую подколку.

«Думаю, что это был худший чант, который я слышал в жизни! – говорил англичанин Мэтт Ньюман в перерыве. – За фразу «это называется соккером» нам нужно победить и вытолкнуть их отсюда. Ответил бы: «Возвращайтесь в свою Америку!» Ха-ха-ха».

Уилл Леверэтт и Дункан Боуринг болеют за США, Уилл – американец, Дункан – шотландец. Они напевают «It’s called soccer» максимально громко и ярко, чуть тише фразу «Stand up, if you hate England» (встань, если ненавидишь Англию).

«Футбол – единственная вещь, квинтэссенция которой – в Англии, – говорит Дункан. – А для США это возможность унизить Англию. Мне как шотландцу это невероятно приятно слышать. Это греет мое сердце».

«Все смотрят АПЛ, у Англии шикарная команда на каждой позиции. Лучше нашей. Вот мы и поем про соккер, чтобы позлить их! – дополняет Уилл. – Это как будто младший брат задевает старшего. Если англичане злятся, то это то, чего мы добивались. Если я говорю с друзьями из Мексики или Южной Америки, я говорю «футбол», с техасцами – «соккер», англичанами – тоже «соккер», чтобы позлить. Но вообще-то не мы придумали слово «соккер».

«Соккер – термин из Англии, – говорит Дункан. – До того, как правила футбола и регби разделились, их называли rugger и soccer. Именно англичане придумали слово «соккер». Так что такая реакция – это просто их высокомерие. Англичане все еще думают, что они – центр мира. Но времена изменились. И они сейчас – небольшой, немного расистский островок».

Гарет Саутгейт не ответил на сообщение в WhatsApp главному тренеру США. Хотя раньше нормально общались

Отношения в футболе у «братьев» не слишком простые. Американцы в Катаре хотят показать англичанам, что вообще-то не хуже научились играть в футбол. На крупных турнирах, кажется, это действительно может быть так. В 2010-м США и Англия сыграли вничью на чемпионате мира – и американцы вышли из группы с первого места на Гану, а Англия – на Германию. Правда, обе вылетели в 1/8, в 1950-м США вообще обыграли Англию – и не пустили в плей-офф. У Англии на ЧМ – ни одной победы над американцами.

«Для меня большая честь выступать на чемпионате мира, но этого мало – говорил на пресс-конференции главный тренер США Грегг Берхалтер (он сам играл на ЧМ-2002 и ЧМ-2006). – Я хочу перформить!

Первый шаг – выход из группы, второй – пройти как можно дальше в плей-офф. Я верю, что в лучший день мы можем победить любую команду мира».

В публичных выступлениях англичане уважительно отзываются о футболе США, но частных беседах – не всегда.

До турнира главный тренер англичан Гарет Саутгейт близко общался с американским коллегой Греггом Берхалтером. В начале нулевых оба играли в АПЛ и подружились. Перед матчем Берхалтер отправил сообщение Саутгейту. Но так и не получил ответа.

«Я написал ему в WhatsApp, – рассказал Берхалтер. – Но синей галочки так и не появилось. Так что я не знаю, что случилось. Мы как бы взяли перерыв в общении, но после матча возобновим его».

Обычные англичане тоже не слишком тепло относятся к футболу в США. Крис из Борнмута живет в ОАЭ и болеет за «Эвертон».

«Да, футбол в США растет, – говорит он. – Но я о нем ничего не знаю. Никогда не смотрел МЛС, не интересно, ее никто не смотрит в Англии, конечно. Думаю, она ниже уровнем, чем чемпионат Шотландии.

А у Англии пока тоже не хватает идентичности. Много классных молодых игроков, но нет крепкой защиты. Раньше у нас было золотое поколение Джеррарда и Лэмпарда, которое так ничего и не выиграло. Теперь его нет. Думаю, что для победы на чемпионате мира нужна особая сборная и тренер. У меня нет ощущения, что Англия может выиграть ЧМ. Может, когда-то, но не сейчас. Может, с Фоденом и Беллингемом – у них еще лет 10 впереди».

Англичане и американцы танцевали под «Катюшу» перед матчем. Правда, не все из них из Англии и США

В Аль-Хауре английских флагов сильно больше – на стадионе висят красные кресты из Стоука, Бернли и Мидлсбро, но, кажется, эти флаги повторяются, причем не только на матчах Англии. Возможно, английские фанаты привозят их на каждый стадион, который посещают. Поэтому флаги с британскими городами не только на матчах Англии, но и Камеруна, США и Уэльса.

Вообще, британцев в Дохе не так много, поддержка индусов у Англии гораздо мощнее, а за США болеют арабы и японцы. Так что под «Катюшу» перед началом матча танцуют скорее они. Но выглядит это все равно немного сюрреалистично.

Кстати, никто так и не ответил, почему катарские музыканты исполняют советскую песню и неформальный символ Великой отечественной войны на матче США – Англия. Директор-куратор музыкантов сбежал от вопросов, сказал, что они исполяют «музыку мира» и «не надо тут начинать политику». На просьбу представиться – спрятал бейджик и попросил больше ничего у него не спрашивать.

После «Катюши» катарцы с дудками и барабанами еще сыграли мелодию из фильма «Крестный отец», гимн чемпионата мира-2022 от Maitre Gims, Waka Waka Шакиры и тему из фильма «Розовая пантера».

Американцев явно приехало больше, чем англичан. Они и выглядели намного ярче – ковбойские шляпы, бороды и цилиндры, некоторые – вообще в костюмах статуи Свободы. Так нарядились друзья Доминик и Джонатан. Родители Джонатана – из Индии, их фамилия Чарувело, в 80-х переехали в США и живут в Сан-Франциско.

«У Англии просто набор ярких игроков, а вот США – команда, ребята дружат и общаются, – говорит Доминик в костюме статуи Свободы. – Мы выиграем 1:0. Это самоуверенно? Ну, мы же американцы. Это наша американская мечта».

Перед матчем американцы братались с англичанами. Обнимались, улыбались и смеялись. А вот во время игры зарядили «It’s called soccer».

«Это же шутка. Мне понравилось, – комментирует Барри из Мидлсбро. – Она заставила меня улыбнуться. Хотя я, конечно, не согласен с ними. Потому что эта игра называется «футбол»!

США лучше с каждым годом, футболисты играют в чемпионате Англии, заслужили победу над Уэльсом. Мне немного обидно, что Зак Стеффен, играющий за «Мидлсбро», не попал в сборную США. Так что я знаю Стеффена, Пулишича и Сарджента из «Норвича».

А вот сборная Англии, думаю, сейчас переоценена. Да, она должна быть в четвертьфинале. Но не дальше. Лучшая сборная в мире сейчас – Франция. Такая атака, такая свобода, такие игроки! Как они двигают мяч!»

Чант It’s called soccer так и остался самым веселым моментом матча

Американцы контратаковали, в первом тайме не раз могли забить Пулишич и Маккенни, но Уэстон запомнился в матче США – Англия не голами. В середине первого тайма ему нужно было чем-то вытереть руки перед вбросом аута – и он не нашел ничего лучше манишки фотографа за рекламными щитами. Дедуля в оранжевой кофте, кажется, удивился, но потом только рассмеялся.

Наверное, так же смеялся, как когда видел дриблинг Харри Магуайера. В какой-то момент в первом тайме защитник «МЮ» тащил мяч в чужой штрафной, даже обвел защитника США и прострелил. И насмешил весь стадион.

«Дриблинг Харри Магуайра… Это было весело, да, – описывает Мэтт Ньюман. – Самый смешной момент матча. Когда ты опираешься на Магуайера в атаке, у тебя что-то явно идет не так».

Фото: автора; REUTERS/John Sibley, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Paul Childs