«Я не легенда. Просто человек, который любит футбол». Как Ротенберг прощался с «Локомотивом»

Репортаж Ярослава Сусова.

Футболист Борис Ротенберг почти 15 лет был на виду, хотя мало играл: он вызывал раздражение у Игоря Денисова, помогал «Ростову» избежать вылета и генерировал сотни комментариев.

Но теперь, похоже, шуток не будет. Борис завершил карьеру. Как минимум в «Локомотиве».

Товарищеский матч с «Динамо» превратили в масштабное прощание: дали Ротенбергу торжественные 7 минут на поле, фанаты сопроводили песнями и кричалками, подготовили персональные флаги, баннеры, клуб вручил футболку в рамке. Как настоящей легенде.

Борис отыграл 116 минут за 6 лет.

«Боря мог курить сигару и ни о чем не думать, а он как сумасшедший бегает и пашет». Как же Ротенберга ценят!

Если вам тоже кажется, что Ротенберг совсем мало играл, давайте сравнивать: у Бориса 66 матчей в РПЛ. Больше, например, чем у Жо, Никиты Чернова, Яна М’Вила или Вячеслава Караваева.

Да, Ротенберг собрал меньше минут, но гораздо больше сезонов. А еще – долгую и счастливую карьеру: почти 15 лет в РПЛ, в коллекции три главных трофея российского футбола (выиграл чемпионат России-2017/18, Кубок России в 2017-м и 2019-м плюс Суперкубок-2020). Вы вообще многих знаете с таким набором?

Много лет Борис вместо солнца Монако выбирал московскую траву – тренировался наравне с другими футболистами «Локомотива», «Динамо», «Химок» и даже уезжал в «Ростов» с «Аланией».

«Боря относится к тем, кому дано упорство и усердие, – рассказывал «Советскому спорту» агент Ротенберга Дмитрий Селюк. – Он ведь спокойно может курить сигару и ни о чем не думать. Мог бы ездить на машинах посерьезнее, чем у Кокорина, и отдыхать в Куршевеле, попивая шампанское. Мог бы приехать ко мне в Монако, и мы бы распечатали бутылочку винца и сходили на футбольчик «Монако» – «Ювентус». Но вместо этого парень как сумасшедший бегает и пашет. Причем пахать ему приходится гораздо больше остальных, чтобы не подумали, что он папенькин сынок».

Партнеры, тренеры и руководители всегда хвалили Бориса. В «Ростове» говорили про большое сердце и сильный дух. Артур Юсупов называл его «неплохим футболистом» и добавлял: «Так получалось, что когда он играл, мы выигрывали».

Кристиан Нобоа выделял трудолюбие: «Если у игрока не самый высокий уровень мастерства, компенсировать это он может ежедневной упорной работой на тренировках. И Боря отдавался на все 100 на каждом занятии!»

А Владислав Игнатьев отмечал ораторское мастерство: «Боря умеет красиво и долго разговаривать, постараться убедить в каких-то вопросах».

Но больше всех любил Ротенберга Юрий Семин. При нем Ротенберг входил в тренерский совет вместе с Игнатьевым, Чорлукой, Гильерме и Крыховяком. Семин не раз предлагал Ротенберга на должность спортивного директора «Локомотива». И выпускал Бориса на пару минут в концовке победных матчей.

«За весь этот период в «Локомотиве» он был своеобразным помощником тренера, – рассказывал Семин РИА Новостям. – Потому что при мне у него было очень много травм, были большие перерывы. Но мне было очень интересно с ним, интересно наблюдать, что он во время травм четко выполнял все требования тренера и врачей. Боря – очень дисциплинированный человек. Наверное, это самое главное».

Ротенберг отвечал добротой: «Палыч – опытный человек и тренер. Я благодарен его оценке. Я уважаю Палыча как человека. Он всегда мне говорил все прямо в лицо».

Борис отыграл 7 прощальных минут. Хотя сам он матч прощальным не считает

Борис Ротенберг не играл в футбол с декабря 2018-го. Тогда в 1/4 финала Кубка России с «Рубином» он порвал кресты. Дальше только тяжелее: заражение крови в итальянской клинике, удаление фиксирующей пластины из колена. Ротенберг восстанавливался больше трех лет ради того, чтобы сыграть еще хотя бы один раз.

Причем сам Борис никогда не упоминал прощальный матч.

«Меньше всего я сейчас думаю о прощальном матче, у меня нет такой цели, – говорил он в декабре 2021-го. – Завершение карьеры я на данный момент не рассматриваю. Приложу максимум сил, чтобы снова вернуться на поле».

«Локомотив» продлил контракт с Борисом до конца сезона-2021/22 специально ради матча-точки и терпеливо ждал восстановления. Для прощания выбрали игру с «Динамо» – там защитник провел три сезона (и 12 игр).

Перед домашним товарищеским матчем Борис явно наслаждался вниманием. Болельщики «Локомотива» громко встретили его имя при объявлении составов (как и Смолова). Ротенберг немного грустил на скамейке – смотрел на небо с молниями и, вероятно, сожалел, что он последний раз герой такого представления.

Матч изначально был очень необычным – начиная с правил. Играли три тайма по 45 минут – чтобы посмотреть как можно больше футболистов в деле. Из 135 суммарных минут нашлось 7 и для Ротенберга.

Бориса выпустили традиционно – в конце второго тайма при победном счете. «Локомотив» вел 3:0, но потом пропустил два. Тогда и вышел правый защитник, приносящий победы – сразу с капитанской повязкой (ее отдал Баринов).

Правда, Ротенберг был правым защитником только при обороне, атаковал он как крайний форвард – не зря вышел вместо Керка. Трибуны даже запели: «Боря в атаке, берегись, соперник, в страхе!» (ну или что-то другое в конце, тут кто как слышит).

Боря (с трибун его называли только так!) несколько раз коснулся мяча, опасных моментов создать не успел. А после второго тайма ушел отдыхать с капитанской повязкой.

И убеждал, что это был не прощальный матч: «Я 3,5 года восстанавливался после тяжелой травмы. Было очень важно сдержать слово, выйти на поле еще раз и снова надеть эту майку. Это не прощальный матч, а контрольный (улыбается). Думаю, что моя карьера только начинается».

В словах Ротенберга слышалась школа Станислава Черчесова – не зря они год работали в «Динамо». Партнеры на скамейке не могли спокойно слушать капитана. Они взрывались от смеха. Особенно Камано и Изидор.

«Эээээй, капитано! Ахах! Борис! This is my legend» – кричал Изидор со скамейки. Ротенберг отвлеклся, улыбнулся, успокоил его и продолжил раздавать интервью.

«Он легенда, это заслуженно, – объяснял уже серьезный Вильзон Изидор в интервью Sports.ru после матча. – Он важный человек в раздевалке. Мы много разговаривали, он давал много советов. Борис все это заслужил. У него огромный опыт. Пример совета? Однажды, когда я забивал в каждом матче весной, Борис говорил после голов: «А теперь, если забьешь в следующем матче, получишь подарок. И это работало, заряжало. Хотя никаких подарков не было».

На трибунах Бориса тоже вспоминали не раз. Один мальчик принес с собой плакат: «Пока, Боря», на трибунах про Ротенберга пели, а однажды даже зарядили: «******* (Зашибись) у Бори папа». Кажется, футболист не обиделся.

«Смог доказать: фамилия фамилией, но футбол не обманешь». Теперь Ротенберг перебирает варианты, чем заняться в футболе

После матча Ротенберг уже сам пошел к болельщикам. Фанаты выдали ему флаг: «Борис, спасибо! За преданность и верность футболу», а клуб – почетную футболку с номером 28.

На стадионе звучал бардовский суперхит:

«Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,

Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Пеплом несмелым подернулись угли костра,

Вот и окончилось все, расставаться пора.

Милая моя,

Солнышко лесное,

Где, в каких краях

Встретишься со мною».

Борис трогательно попрощался с фанатами, пробежал через коридор из партнеров, а потом в первых рядах внимательно слушал обращение болельщиков об отказе ходить на стадион из-за Fan ID.

Похоже, «Локомотив» уже не будет прежним. В новом сезоне на стадионе не останется активной поддержки, на скамейке не увидим Лоськова и Пашинина (у бывших тренеров теперь должности в академии и места на вип-трибуне). Да и вообще, из чемпионского состава в «Локо» оставались только Гильерме, Антон Миранчук, Баринов, Куликов (дважды попал в заявку сезоне-2017/18) и Ротенберг.

Бориса, вероятно, ждет будущее в структуре клуба, если он не выберет что-то другое.

«У нас с Борей хороший контакт, – признается Томас Цорн, – С ним ведется работа, мы хотим использовать его качества. Он хороший человек. Я знаю, что он может хорошо вести переговоры, мотивировать ребят. Мы увидим, как это будет на деле, но по общению он создает хорошее впечатление».

Так что для Ротенберга это не конец, а только начало. По крайней мере, так считает сам футболист.

«У меня множество вариантов, – говорит Борис. – Буду думать, какой мне подойдет. Для меня важно работать с футбольными людьми, которые честно любят футбол и хотят российский футбол поднять на новый уровень.

– Изидор сказал, что ты – легенда «Локомотива».

– Это очень громко сказано. Я никакая не легенда. Просто человек, который любит футбол и смог воплотить свои цели полностью.

Я сам выбрал этот путь. Не только у меня, но и у всех футболистов есть те, кто поддерживают, и те, кто не поддерживают. Мне кажется, все, что я делал, я делал хорошо. Всю карьеру я подпитывался мотивацией, чтобы доказать людям, что я достойный футболист.

– Многие говорят, что если бы не родители, такой карьеры бы не получилось.

– Прежде всего, хочу сказать, что очень люблю своих родителей. И что родителей не выбирают. Я знаю, что они для меня сделали. Когда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю [играть в футбол]. Считаю, что я достойный футболист. Может, где-то это помогло, не исключаю такой момент. Но я хочу, чтобы все понимали, что футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там все видно. Считаю, я смог доказать, что фамилия – фамилией, но футбол не обманешь.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Александр Вильф