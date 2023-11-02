Так бой Усика и Фьюри состоится?

Из-за срыва возможен суд и штраф в £200 млн.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком снова может сорваться. Он планировался на конец декабря, но, кажется, состоится позже – несмотря на недовольство Усика, на этом настаивает команда Фьюри.

Что случилось?

«Ему нужно переключиться». Представители Фьюри утверждают, что не позволят боксеру выйти на бой в декабре

Фьюри и Усик уже давно договариваются о бое – с тех пор, как осенью-2021 Усик отнял чемпионские пояса по версиям WBO, WBA и IBF у Энтони Джошуа. Но несмотря на желание боксеров выявить лучшего, они так и не встретились: переговорам долго мешали обязательства по защите титулов и финансовые разногласия.

Договорились совсем недавно – в конце сентября председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что бойцы подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Вскоре появилась и дата – 23 декабря.

Удивительно, но представителей Фьюри совсем не смущало, что ему придется провести два поединка в течение всего двух месяцев – на момент согласования контракта уже был назначен октябрьский бой с Фрэнсисом Нганну. Фьюри настолько верил в легкую победу, что планировал начать подготовку к Усику уже на этой неделе.

Но поединок с экс-чемпионом UFC прошел совсем не по запланированному сценарию: бой продлился все 10 раундов, а Фьюри побывал в нокдауне и получил заметные повреждения лица. Хоть сам Фьюри уверяет, что последствия встречи с Нганну никак не помешают ему подготовиться к объединительному поединку с Усиком, его промоутер Фрэнк Уоррен настаивает на переносе.

«Тайсону нужен перерыв вместе с семьей, ему нужно переключиться, и мы объявим дату, когда будем готовы. Бой подписан. Он состоится. Это произойдет в начале следующего года – в конце января или в феврале. Все будет зависеть от самого Тайсона. Он сказал, что готов драться в декабре, но я должен защитить его от самого себя. Это моя работа».

За неисполнение контрактных обязательств Фьюри грозит огромный иск – руководство Саудовской Аравии настаивает на проведении боя в декабре

По информации The Sun, позиция команды Фьюри совсем не устраивает руководство Саудовской Аравии. Дело в том, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира должен стать центральным событием ежегодного фестиваля Riyadh Season, на проведение которого Королевство выделяет сотни миллионов долларов. Правительство страны настаивает, чтобы бой состоялся в срок – за неисполнение контрактных обязательств Тайсону может грозить иск в £200 млн.

Интересно, что совсем недавно судом грозил сам Фьюри: «Усик обязан подраться со мной в декабре, у него просто нет выбора. Он подписал контракт. Именно поэтому, если он не выйдет на бой, то нарушит условия соглашения и его будет ждать иск, так что у него действительно нет выбора».

Против переноса боя выступает и сам Усик. Он раскритиковал Уоррена за предложение изменить дату боя, призвав Фьюри придерживаться соглашения: «Дядя Фрэнк делает какие-то подлянки. У нас подписан контракт, в котором говорится, что бой состоится в декабре. Пусть Фьюри сначала освободит титул, а потом идет отдыхать. Тайсон, мы должны драться 23 декабря. Увидимся на ринге. Я тебя люблю».

Не стоит забывать и о Нганну. В разговоре с журналистом Ариэлем Хельвани он заявил, что рассчитывает провести реванш – причем бой может состояться в начале 2024 года: «Если Усик согласится уступить, то я подерусь с Фьюри. А потом пусть делают, что хотят. Я планирую вернуться на ринг уже этой зимой».

И хоть ESPN утверждает, что бой между Фьюри и Усиком все же перенесут на февраль, уверенности в этом пока нет. Возможно, на ринге они так и не встретятся.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield