Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

Разбираемся в деталях главного события 2023-го.

Александр Усик и Тайсон Фьюри доминируют в супертяжелом весе и давно хотели подраться. Кажется, это случится в ближайшие месяцы: боксеры согласны, а их представители обсуждают детали.

Либо Усик и Фьюри подерутся до начала марта, либо бой отложат. Стороны торопятся – из-за жары в Саудовской Аравии и Рамадана

Возможное проведение боя Усик – Фьюри в начале 2023-го обсуждалось давно. Сейчас стороны активно проговаривают детали, а промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал:

«Мы отправили им [команде Усика] проект контракта. Сейчас мы должны действовать очень быстро, потому что время работает против нас. Где они будут драться? Там, где больше заплатят. Знаю, что многие люди хотят увидеть этот бой на «Уэмбли» – и я тоже. Но Мохаммед Али и Джордж Форман бились в Заире, а затем у нас был «Триллер в Маниле». Еще можно вспомнить громкие бои на Ямайке.

Они дрались там, потому что им заплатили большие деньги. Эти парни сделают то же самое. Я, как и Тайсон, хочу провести этот бой в марте, а затем организовать ему еще один осенью».

Промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что бой планируется до марта. И объяснил, почему все так спешат:

«Я не хочу вдаваться в подробности, но если учитывать то, что, вероятнее всего, бой пройдет в Саудовской Аравии, то после 4 марта, если учитывать климатические условия, это будет уже очень сложно сделать на открытой арене. Также в арабских странах начнется Рамадан, и в этот период точно никто ничего делать не будет. Если бой не состоится до 4 марта, то может пройти только в конце апреля или начале мая.

Если мы затянем с организацией этого поединка, то появятся кейсы с обязательными претендентами. Как мы с ними все разрулим и будем ли разруливать? Допустим, IBF может просто выдать решение по промоутерским торгам и все. В таком случае Усику и Фьюри придется драться уже не за абсолюта или поединка вообще не будет. Поэтому бой должен пройти до 4 марта».

Бой Фьюри и Усика – самый ожидаемый в супертяжелом весе. Пару лет назад казалось, что дивизион кишит топами и переживает лучший период. Но Фьюри дважды побил Уайлдера, а Усик – Джошуа. Их перестали считать элитой. Так неизбежным стал бой за абсолютное чемпионство.

Уход Фьюри из спорта добавил суеты: 23 апреля на «Уэмбли» он нокаутировал Диллиана Уайта и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и The Ring, а через несколько дней объявил о завершении карьеры в боксе.

«Хватит. Я счастлив. Я сохранил здоровье, могу соображать, разговаривать. У меня красивая жена, шестеро детей. У меня полно титулов и куча денег. Успех, слава, наследие. Зачем мне драться дальше? Ради чего?» – шумел Фьюри.

Это в его стиле: Фьюри и раньше уходил из бокса, но возвращался. В этом он похож на другого ирландца – Конора Макгрегора. Поэтому уход Фьюри казался блефом. Он сам намекал на возвращение и записывал видеообращение, когда Усик второй раз победил Энтони Джошуа:

«Я увидел, как Джошуа проиграл Усику во второй раз. Англия потеряла титулы, но есть лекарство и решение, которые я могу предложить. Если хотите вернуть титулы, пришлите цыганского варвара. Я лишу этого украинского бомжа его поясов так же, как сделал с последним украинским бомжом. Но это дорого вам обойдется».

Фьюри хотел, чтобы переговоры не затягивались, а 3 декабря провел бой против Дерека Чисоры – уже третий в карьере. Он снова победил, третий раз защитил титул WBC и в ринге устроил стердаун с Усиком. Тогда стало понятно: бой состоится.

Фьюри – фаворит, который выйдет за рекордным гонораром. Но команда Усика не считает его опаснее Джошуа: «Мы помним, чем все закончилось»

Фьюри кажется фаворитом боя с Усиком. Он природный двухметровый тяжеловес, очень большой, но при этом быстрый. Да, у Фьюри нет нокаутирующего удара – как нет и у Усика. Его тяжело перебоксировать, потому что он идеально пользуется сильными сторонами – скоростью и движением. В этом же сила Усика, но Фьюри намного быстрее Джошуа.

Тренер Усика Сергей Лапин уверен в обратном: «Увидев бой Фьюри живьем, наша команда убедилась, что Усик одержит победу. Саша станет абсолютным чемпионом мира и привезет пояс WBC на Украину. Фьюри ничуть не опаснее Энтони Джошуа. А мы помним, чем все закончилось для Джошуа».

С Лапиным не согласился бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон: «Я не вижу поражение Тайсона. Честно говоря, не представляю, чтобы Фьюри кому-то проиграл. Но Александр Усик – олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе. Если кто-то и может победить Тайсона, то это Усик».

Возможно, переговоры затянулись из-за гонораров. Самым денежным для Фьюри считается бой с Диллианом Уайтом – тогда гонорар составил $33,6 миллиона. При этом соперник получил $7,4 миллиона. Сейчас Фьюри заверил, что заработок от боя с Усиком станет для него рекордным в карьере:

«Встреча с Усиком за абсолют – это лучший вариант. Несложный соперник, но выгодный. Я гарантированно заработаю намного больше на таком событии, чем на бое с любой другой колбасой. Думаю, тут речь идет о том, что мой заработок в два раза превысит предыдущий рекордный гонорар».

Кажется, этому бою ничего не мешает. Последней проблемой была Международная боксерская федерация (IBF), которая назначила Усику поединок против обязательного претендента Филипа Хрговича. Но президент IBF Дерил Пиплс отменил решение.

Вероятно, Усик и Фьюри выйдут на ринг не позднее 4 марта. После этого супертяжелый вес достигнет пика в развитии – ни одна существующая пара не заинтересует зрителя сильнее. Возможно, кроме реванша – их любят и боксеры, и вся индустрия.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Julian Finney