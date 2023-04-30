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Горячие полуфиналы ЧМ-2023: немцы выбили США, а Латвия едва не сотворила чудо с Канадой

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Североамериканского финала не будет.

Мы ставили на швейцарцев – они вылетели в четвертьфинале. Мы прогнозировали финал США – Канада, и этого тоже не случилось. 

Отсутствие сборной России на ЧМ и откровенно слабые составы некоторых фаворитов открыли дорогу к медалям для андердогов. И вот один из них в финале, а другой был очень к этому близок.

Латвия едва не выбила канадцев: вела в счете, но провалила третий период

Вряд ли кто-то предрекал легкую прогулку «кленовым» – состав у них откровенно слабый, а тут еще и как никогда крепкая Латвия. Между прочим, даже во времена Боба Хартли латыши не добирались до полуфинала.

Но предположить, что после двух периодов будет 2:1 в пользу Латвии было сложновато. Однако терпеливые латыши открыли счет, очень долго упирались, и как только «кленовые» сравняли, Балцерс забил еще одну. И сделал это очень красиво.

Но в решающий момент канадцы включились на полную. В первой же смене третьего периода стало 2:2, а потом шедевр сотворил Адам Фантилли. 18-летний форвард летом будет выбран на драфте вторым после Коннора Бедарда (вероятность – 99%), хотя на ЧМ у него не все шло идеально: в предыдущих восьми матчах всего две голевые передачи. Мало того, что его первый гол получился шикарным по исполнению, так еще в итоге стал победным.

У латышей теперь игра за бронзу и еще есть шанс войти в историю. И если главный тренер сборной после матча акцентировал внимание на этом, то его помощник Петтери Нуммелин высказался о судьях.

«Конечно, я разочарован, – сказал он. – Вряд ли кто-то думал, что у нас есть шанс против великой Канады. Однако мы вели 2:1 и проиграли. Я плохо себя чувствую. Потом была эта парочка судей. Я надеюсь, что они больше не будут работать на этом турнире».

Но если разбираться, то у латышей должно быть больше претензий к самим себе. Это они не реализовали минутное преимущество 5-на-3, и они же остались в меньшинстве за три минуты до финальной сирены. Причем по удалению Оскара Батни вопросов быть вообще не должно – да, Уигар грамотно подставился, но латвийского игрока никто не заставлял толкать соперника лицом на борт именно тогда, когда его команде надо было спасаться любой ценой. Так что разговоры о судьях – это все-таки эмоции.

Канада опять в финале. Ни одна сборная прежде не играла там четыре раза подряд, но канадцы даже здесь не самым сильным составом переписали историю.

Канада – Латвия 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Дата проведения
27 мая, 14.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Лоцмелис (Букартс, Зиле)
1:1 – 35 Блэйз (Кребс, Миддлтон)
1:2 – 36 Балцерс ()
2:2 – 41 Куинн (Крауз, Лоутон)
3:2 – 48 Фантилли (Лучич, Бэррон)
4:2 – 59 Лоутон ()
Вратари: Монтембо 20/22 – Шилов 32/35.

Немцы сотворили камбэк и вышли в финал впервые за 93 года

По началу игры могло показаться, что дело идет к североамериканскому финалу – к 4-й минуте было уже 2:0 в пользу сборной США. Однако немцы на этом турнире не такие простые, как кажутся. Отыгрались они еще до первого перерыва, забивая как-то слишком легко.

Есть ощущение, что характера у этой команды – тонна. Во втором они пропустили еще раз, но спаслись за полторы минуты до сирены, а потом в овертайме Тиффельс идеальным по точности броском принес Германии историческую победу.

Американцев преследует какой-то злой рок. Они выиграли группу, пройдя первый этап без единого поражения. В четвертьфинале спокойно убрали Чехию, победив 3:0. Но все равно вылетели в полуфинале – это уже 12-е поражение США на этой стадии после введения плей-офф на ЧМ (с 1992 года). То есть уже который год подряд они остаются без золота, и неважно – хоть звезд привозят, хоть студентов.

У немцев будет как минимум серебро. Интересно, что на ОИ-2018, когда они были в 55 секундах от золота, Германия тогда в полуфинале выбила Канаду – и теперь снова сыграет с «кленовыми», но уже в финале.

Немцы обеспечили себе минимум серебро. Два у них уже есть, но это было очень давно, последний раз – 70 лет назад! В 1930-м Германия проиграла в решающем матче Канаде (опять Канада!), а в 1953-м стала стала второй на турнире, в котором сыграли всего три сборные. Это был один из самых странных ЧМ в истории – канадцы и американцы на него не приехали, сборная СССР появилась только через год (и вроде как отложила дебют из-за травмы Боброва), а чехи уехали из Швейцарии посреди турнира после смерти президента Чехословакии Клемента Готвальда.

Теперь у Германии появляется новый шанс взять золото – финал против Канады, которая даже в своем 35-м по силе составе все равно остается фаворитом. Неизвестно, когда будет еще такая возможность (хотя надо признать, что у немцев выросло неплохое поколение игроков), поэтому нет сомнений, что Германия сделают все, чтобы сотворить масштабную сенсацию.

США – Германия 3:4 (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
27 мая, 18.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Так (О'Коннор, Грималди)
2:0 – 3 Грималди (Так)
2:1 – 12 Тиффельс (Фишбух, Кагун)
2:2 – 16 Шубер (Штурм, Петерка)
3:2 – 28 Эйссимонт (О'Коннор, Гарланд)
3:3 – 58 Небельс (Кагун, Гаванке)
3:4 – 67 Тиффельс (Кагун, Мюллер)
Вратари: ДеСмит 22/26 – Нидербергер 30/33.

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Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen

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