У каждого особые поводы.

К финишу сезона авторы Sports.ru делятся, за что именно каждый из них сохраняет любовь и интерес к Мир РПЛ.

Этот блог с теплыми сюжетами об РПЛ развивается при поддержке платежной системы «Мир». «Мир» улучшает зрительский опыт для болельщиков РПЛ, придумывает выгодные предложения для похода на стадион и участвует в проектах, которые рассказывают о футбольной жизни в России.

Там вас ждут новые интересные активности от платежной системы «Мир».

Илья Васильев любит выбор сюжетов

За последний сезон я несколько раз размышлял: а зачем мы каждые выходные включаем Мир РПЛ? Почему мы порицаем чемпионат России в душе и скептически относимся к нему в комментариях, но все равно сохраняем внешнюю иллюзию или даже реальную поддержку? В 2023-м многое навалилось, но мне кажется, не интересоваться чемпионатом только поэтому – ошибка.

Конечно, уровень лиги серьезно снижается из-за усложняющихся отношений с возможными новичками, но это по-настоящему задевает только потенциальных участников еврокубков. «Ростов», «Ахмат», «Крылья Советов», «Урал» и остальные никогда не претендовали на vip-легионеров, а большинство немосковских кубков всерьез не задумывались о еврокубках (хотя и для них селекционная реальность изменилась).

Но в изоляции мы неожиданно получили самый результативный чемпионат в истории.

И контекст достаточно драматичный. «Спартак» покоряет болельщиков хитрым тренером-ноунеймом. ЦСКА оживает благодаря стильной работе Владимира Федотова, а ему помогают реальные или будущие легенды клуба (Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Федор Чалов). «Динамо» в год столетия мечтает, что бэкграунд Сандро Шварца перерастет во что-то большее, но Славиша Йоканович совсем не справился. сезон «Локомотива» – сплошная синусоида со счастливым концом и светлым ожиданием будущего, «Зенит» радует стильной игрой, «Краснодар» оправляется после отъезда иностранцев и находит неожиданных героев для новой команды.

Оказалось, что головокружительные сюжеты пишутся и за пределами столиц.

Валерий Карпин вместе с молодежью переосмысляет смелость и целеустремленность в Мир РПЛ – и до последнего тура борется за медали с ЦСКА и «Спартаком», хотя их составы в два раза дороже.

Мы только сейчас обратили внимание, что «Ахмат» уже несколько лет ведет осмысленную трансферную политику, удачно подобрал нового тренера и благодаря системности в борьбе за топ-5.

Болельщики «Факела» вряд ли мечтали о великом, зато страстно болели, заряжали команду и подпевали «Сектору Газа» почти как «Энфилд» You’ll Never Walk Alone.

«Оренбург» с составом из ФНЛ продвигал романтичный и веселый футбол, а после подписания крутых иностранцев поставил на уши всю лигу.

«Урал» выцепил одного из лучших тренеров лиги, раскошелился на новичков и вместо уже почти забронированной поездки в ФНЛ выдал серию из 16 матчей без поражений.

Лига находит новую и талантливую молодежь: Руслан Литвинов, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Арсен Захарян, Константин Тюкавин – уже супер, Данил Пруцев, Александр Сильянов, Ярослав Гладышев, Сергей Волков, Александр Коваленко, Никита Кривцов – на подходе, могут раскрыться Данила Прохин, Виктор Мелехин, Павел Мелешин, Ярослав Михайлов. Некоторые даже реинкарнировались – Ивану Облякову скоро 25, но меркам Мир РПЛ он все еще молодой и перспективный.

Чемпионат России за несколько лет прошел путь от автобусных 3-5-2 до разнообразных 4-3-3. Постепенно ФНЛ взрывается атакующими тренерами, некоторые продолжают работу и в Мир РПЛ, а боссы чемпионата часто выбирают гибких тренеров с неплохой атакой.

Как итог – Мир РПЛ остается самодостаточно лигой со сценарием на любой вкус. Вам интересна тактика? Тогда «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Оренбург» точно удивят. Хочется узнать о новых детях лимита? Оказывается, среди них много талантливых парней, которые могут рано или поздно уехать в Европу. Есть желание отвлечься и посмеяться? Открывайте тег «Химок» на Sports.ru и наслаждайтесь. Конечно, мы мечтаем о большем, но российский футбол все еще живой и настоящий

Любовь Курчавова любит помощь тем, кто в этом нуждается

Да, 2022-й – самый сложный год в истории российского футбола. Бывали моменты, когда надежды на рост не видно.

Но есть одна вещь, за которую я по-прежнему нежно люблю российский футбол. Это возможность менять жизни болельщиков, которой пользуются наши клубы. Несколько примеров:

• У «Спартака» с 2018-го есть фонд «Спартак – детям», который помог десяткам детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и закупил оборудование для Филатовской больницы;

• «Зенит» сотрудничает с фондом «Антон тут рядом» (он уже 10 лет помогает людям с аутизмом; если впервые слышите, то загляните на их сайт – там потрясающий мерч), благотворительной организацией «Ночлежка» (она с 1990-го помогает бездомным людям), а недавно провел акцию, чтобы помочь людям с инвалидностью найти работу;

• У ЦСКА есть проект «Команда добрых дел», в рамках которого помогают всем – и взрослым, и детям, и животным. Весь апрель афиши к матчам ЦСКА рисовал особенный художник, а в марте клуб провел День донора на «ВЭБ Арене»;

• «Динамо» проводит благотворительный аукцион для фонда «Синдром любви», помогающего людям с синдромом Дауна, и собирает вещи для воспитанников детских домов в рамках сотрудничества с фондом «АиФ. Добрые сердца».

И это только малая часть от того, что делают и еще сделают российские клубы.

Слыша разговоры о том, каким бессмысленным стал российский футбол за прошедший год, я думаю о людях, чьи жизни он меняет. Сейчас в мире катастрофически мало добра. И я люблю российский футбол за теплые истории, которые он дарит.

Максимилиан Алфимов любит новые «Спартак» и «Факел»

Этот сезон Мир РПЛ – очень странный. Если поначалу еврокубковый бан практически не ощущался, то ближе к концу сезона его отсутствие сказывалось. Но лига все равно притягивала – просто потому, что она своя.

Пожалуй, одним из главных приятных сюрпризов этого сезона стал «Спартак». Красно-белые перед началом сезона точно не были среди фаворитов. А если и были, то только из-за имени. Однако Гильермо Абаскаль сколотил очень качественную команду из того материала, что у него есть. Пиком удовольствия от «Спартака» стало появление на поле 11 россиян. Как бы хорошо болельщики не относились к легионерам, все равно гораздо приятнее, когда на поле именно свои – да еще и молодые.

Да, весной к «Спартаку» адаптировались, команде Абаскаля стало сложнее, но приятное впечатление все равно никуда не пропало. За этот «Спартак» действительно приятно болеть.

Другая история, которая радует в Мир РПЛ – «Факел». От воронежцев были большие ожидания с точки зрения атмосферы – они не просто оправдались, «Факел» еще и подкрепил это эмоциональной игрой. А также тем, что сохранил костяк футболистов, которые выводили команду из Первой лиги – приятно, когда клуб поступает именно так, а не меняет состав на 90%, набирая новичков с опытом борьбы за выживание.

Воронеж, конечно, борется за выживание (и вряд ли кто-то ждал от «Факела» большего). И это самое интересное в концовке сезона без еврокубков. Да, пусть воронежцы, как мне кажется, поторопились с отставкой Олега Василенко, но даже стиль игры «Факела» в этом сезоне очень подходит той атмосфере, которую клуб добавил в Мир РПЛ: олдскульный стадион, слегка олдскульный стиль игры, но при этом шансы получили футболисты, которые почти никогда не играли на уровне лиги. И они доказывают, что вполне конкурентоспособны в высшем российском дивизионе.

Ну и, конечно, со следующего сезона частью лиги будет «Балтика». Я ждал этого всю жизнь – и все еще не верю, что это правда.

Андрей Васильев любит связь со всем родным

Мир РПЛ – это связь с реальностью и вообще с Россией, когда живешь где-то еще.

Состояние может быть любым: и собственное психологическое, и лиги, и интриги в ней, и посещаемости с работой судей. Какая разница, когда самое главное – просто видеть те же лица, те же цвета и ощущать тот же родной вайб, который заслоняет любые недостатки и заставляет следить за «Факелом» вместо «Валенсии» или «Вест Хэма».

Так важно, чтобы на новом месте сохранялось что-то, на что можно опереться, когда строишь новую – в приятном смысле – рутину. Скорее всего, меняешь многие привычки, точно ходишь в другие магазины и наверняка чуть иначе завтракаешь-обедаешь-ужинаешь. Возможно, много говоришь на неродном языке или как минимум слышишь вокруг слова, к которым не привык.

А Мир РПЛ – территория, которую почти не трогают изменения. Те же поводы врубить голоса «Матч Премьер» по выходным, знакомые интонации тренеров и комментаторов, точно такие напоминалки о заменах в фэнтези.

Не всем везет при переезде сохранить работу и продолжить делать то же – приходится искать нечто взамен, соглашаться на то, к чему не совсем лежит душа. Сохранить хобби – отдельный челлендж, не всегда получается быстро и полностью. И уж тем более мало кто переезжает со своим полным кругом общения.

Мир РПЛ – регулярный повод обсуждать то, о чем говорили всегда, даже если все оказались в разных местах. Все равно же, пускай жили в одном городе и на соседних улицах, чаще делились впечатлениями в сообщениях, скидывали новости, хайлайты и приколы в чатик. И вот IP-адреса совсем разные, а цитаты о судействе «Спартака» никуда не делись, реакции на победы «Зенита» все те же, ссылки с видосами летят туда же.

Смотреть из-за границы теперь посложнее, да – особенно после ютубного бана. Но если очень хочется, варианты точно есть. Например, идеально работает лайфхак из последней строчки этой заметки.

Пока никаких шансов, что российская команда сыграет еврокубковый матч где-нибудь поблизости (как было бы приятно пробить такой «выезд»!), но мы обязательно дождемся и этого.

Время с Мир РПЛ пролетает намного приятнее.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Павел Бедняков, Александр Ступников, Алексей Филиппов