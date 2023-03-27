20 комментариев

Ближе знакомимся с будущим лидером нашего футбола.

Сергей Пиняеву всего 18 лет, но уже три года мы за ним подробно следим как за будущей суперзвездой. Стажировка в «Манчестер Юнайтед», дриблинг и голы за «Чертаново» и «Крылья Советов», а теперь – основа «Локомотива». Пиняева сравнивают одновременно с Аршавиным, Гризманном, Винисиусом и Месси. Все ждут, что впереди – интригующий отъезд в топ-лигу.

А что вообще известно о Пиняеве, кроме того, что он суперталантлив? Мы собрали 25 коротких историй – о футболе и жизни – чтобы познакомиться поближе.

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1. Откуда взялся такой шустрый дриблинг? Пиняев объясняет, что в детстве у него была слабая скорость (хотя мама – легкоатлетка, и все ждали генетической расположенности к бегу), поэтому он компенсировал ее упорной работой с мячом. С финтами помогал папа – он в молодости играл крайним защитником. Каждый день Пиняев делал десять выходов с мячом против папы один на один.

2. Скорость потом тоже появилась – и довольно внезапно: после летних каникул в 12 лет Пиняев вырос на 12 сантиметров и удивил академию взрывными рывками.

3. С десяти лет живет в Москве без родителей: «Видел их пару раз в год». Сейчас отдает им большую часть зарплаты и еще поддерживает деньгами сестру, которая занимается фигурным катанием.

4. Первый в жизни айфон получил за 20 голов в детском чемпионате: «[В семье] больших финансовых возможностей не было, но родители шли на жертвы, чтобы выполнить уговор».

5. Еще родители мотивировали чипсами. За один круг бега на стадионе (400 метров) Пиняев получал одну чипсину. Бежал он обычно кругов восемь.

6. Пиняев – самый молодой игрок в истории сборной России. Против Таджикистана он сыграл в 18 лет и 15 дней, побив рекорд Акинфеевым (он впервые сыграл за сборную, когда Пиняев еще не родился). Но пока самая яркая деталь о Пиняеве и сборной – это прозвище от Карпина – «жиробасик».

7. Другое необычное прозвище – «говорящая собачка». Так Пиняева называл директор академии «Чертаново» Николай Ларин, потому что все постоянно приходили посмотреть на Пиняева, как на нечто невиданное.

8. До «Чертаново» Пиняев тренировался в школе «Локомотива», где играет с этого года (но тогда с ним не сложилось из-за «смены вектора развития»). Вспоминал, что на тренировку его «отводил за ручку» Дмитрий Баринов.

9. В системе «Локомотива» Пиняев ездил на турнир в Германию и жил в доме немецкой семьи. Запомнил, что во дворе были футбольные ворота и конюшня.

10. В «Крыльях Советов» Пиняева называли «ходячей википедией». Он говорит, что любит постоянно узнавать что-то новое, читать новости и рассказывать о них в команде. «Со своим складом ума мог бы стать администратором команды», – предполагает Пиняев.

11. Месси – главный кумир. Это можно узнать не только из его интервью, но и сохраненных видео вконтакте. Десятилетний Пиняев смотрел нарезки видео и дриблинга Месси.

12. В школе Пиняев учился без троек и любил литературу: «Нравилось обсуждать произведения, высказывать свою точку зрения». Но в последнее время не читает.

13. Еще Пиняев хорошо знает английский – поэтому не боится адаптации в Европе. Репетитора для продвинутого изучения ему наняли в «Чертаново» – для стажировки в Манчестере. На матче всех звезд английский пригодился Пиняеву, чтобы объяснить Квинси Промесу правила конкурса.

14. 14-летний Пиняев трижды стажировался на базе «Манчестер Юнайтед». Он две недели жил в гостинице, играл в турнирах с командами 2004 года рождения (в одном из них Пиняев забил пять голов). Директор академии «Чертаново» Николай Ларин говорил, что ему признавались в «МЮ» – это лучшая стажировка за последние 15 лет.

15. Во время тренировочной игры на базе «МЮ» его тренер Уле Гуннар Сульшер сказал Пиняеву: «Через два года ты будешь играть на месте Джесси Лингарда». Немного промахнулся в прогнозах – через два года Пиняев только начал зажигать в РПЛ.

16. В 2019-м гол Пиняева рабоной из 2018-го за сутки набрал три миллиона просмотров в паблике «433». Говорил после матча, что это не импровизация: давно запланировал такой гол.

17. Некоторые голы празднует сердечком – это послание девушке Наталье. Самое яркое совместное видео: Пиняев поздравил ее с днем рождения, окунув лицом в торт.

18. И Пиняев сам любит тортики. Вот он ест большой кусок сразу после матча всех звезд в Кубке России.

19. Называет себя меломаном, выделяя русский рэп. В 2019 году любимый рэпер – L’One. В 2021-м – OG Buda. В 2023-м распробовал Гуфа.

20. Подписан во вконтакте на ВГИК, «Рифмы и панчи», городские паблики родного Саратова и паблик своих фанатов. Но эту соцсеть Пиняев ведет скромно: всего две фотографии без подписи и никаких старых шитпостов, как, например, у Александра Головина. В соцсети в основном выкладывает футбольный контент. Пиняев их сам ведет и считает, что лучше постить фото с тренировок, а не что-то стороннее из жизни (тогда люди не будут думать, что ты не дисциплинирован и отвлечен от футбола). Федор Смолов – ориентир для Пиняева по созданию образа футболиста в медиа.

21. Не любит компьютерные игры и PlayStation. Предпочитает настолки и карточную игру Uno.

22. Считает свой стиль эгоистичным, иногда не понимает, как у него получаются удачные действия на поле – многое делает на автомате. Когда пересматривает свои голы, чувствует мурашки – кажется, что он сейчас промахнется.

23. Самый сложный момент карьеры – лето 2022 года и внезапная нехватка воздуха на тренировке. Медиа писали, что Пиняев вообще закончит карьеру или уйдет на долгое восстановление. Обследование показало, что у Пиняева пневмоторакс – скопление воздуха, которое нарушает работу легких. Операция не потребовалась, но ситуация изменила Пиняева: теперь он больше тренируется и перешел на правильное питание.

24. Дебютировал в ФНЛ против «Спартака-2» (голевая через 30 секунд после выхода), в РПЛ – против «Спартака» (красиво обыграл Айртона), первый гол за «Крылья» в товарищеском матче забил сербскому «Спартаку». И, конечно, Пиняевым интересовался московский «Спартак».

25. В «Крыльях» Пиняев настолько стал важным, что его уход из клуба подтверждал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Пиняев лично ему звонил, чтобы рассказать о трансфере в «Локомотив».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; rfs.ru; Instagram/spinyaev09

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