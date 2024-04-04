«Байер» на троне! Топ-20 команд Европы
Привет! Встречайте мартовскую версию рейтинга лучших клубов Европы. Традиционное напоминание: это не турнирная таблица, мы основываемся на субъективных впечатлениях. Хоть в рейтинге есть соревновательная составляющая, главная цель – рассказать вам о состоянии главных клубов мира и подсветить интересные проекты.
Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова
Но экспертов спортса так легко не проймёшь, все равно Сити впереди Ливерпуля и Арсенала .
У них за весь сезон лишь одна победа над командами из ТОП4 и 2 победы над командами из ТОП5.