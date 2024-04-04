«Байер» на троне! Топ-20 команд Европы

Привет! Встречайте мартовскую версию рейтинга лучших клубов Европы. Традиционное напоминание: это не турнирная таблица, мы основываемся на субъективных впечатлениях. Хоть в рейтинге есть соревновательная составляющая, главная цель – рассказать вам о состоянии главных клубов мира и подсветить интересные проекты.

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова