24 комментария

Сложно отрицать, что на эту минуту «Ман Сити» – сильнейший клуб мира. Но можно ли его остановить хотя бы на один вечер? Чем может ответить в финале Лиги чемпионов Симоне Индзаги?

Для ответа ведущие подкаста Cappuccino&Catenaccio Игорь Порошин и Вадим Лукомский позвали Евгения Калешина – интереснейшего российского тренера, который готов рассуждать о футболе часами.

Наслаждайтесь.

Ниже – его план для Симоне Индзаги.

«Аталанта»-2019 – образец того, как противостоять Пепу

«Какие команды хорошо сдерживали «Ман Сити» за последние пять лет? Не просто отбивались, а пытались забрать инициативу: «Аталанта»-2019 в первом матче крупно проиграла, а во втором была ничья 1:1.

Кажется, это хороший план, потому что «Интер» – физически крепкая команда, очень организованная и дисциплинированная. Класс игроков сейчас выше, чем в той «Аталанте». Могли бы взять на вооружение эту стратегию.

Сделать плеймейкером Эдерсона, но необязательно заставлять его выбивать все мячи [прессингом]. Это может быть сдерживание, когда игроки «Сити» открываются только в сторону своих ворот, что позволяет сыграть на перехвате. И тогда для «Сити» получится, как говорит Гвардиола, поход к стоматологу».

Уточним посыл Калешина: в ответной игре с «Аталантой» (1:1) ситуация очень часто приводила к тому, что вратарь Эдерсон при розыгрышах оставался с мячом и без адресатов, потому что все игроки были разобраны.

Калешин говорит, что «Интеру» поможет персональный прессинг, но разве Ачерби способен закрыть Холанда?

«Ачерби – не лучший вариант. Если оставлять его один в один, он и медленный, и не такой координированный. Но необязательно вступать в борьбу с Холандом и выигрывать эти мячи. Ачерби может проигрывать, ведь даже габаритному Рюдигеру было сложно, так как Холанд хорошо ставит корпус.

Атаку «Сити» осложнит, если до Холанда мячи будут доходить только верхом – будет давление, форварду нужно кому-то сбросить мяч, а игроки будут разобраны, и не так просто найти свободного. Это время для Ачерби: чтобы вышвырнуть мяч, налечь на Холанда. Висеть на нем.

Я бы не стал менять Ачерби на Бастони, когда уже есть взаимодействия, которые понимаются на уровне взгляда. У Ачерби огромный опыт, он по-футбольному собака, может навязать борьбу. Надо потерпеть один матч».

Бастони против Бернарду Силвы – как вести борьбу с ловким португальцем?

«Это сложно. Разница в маневренности: Бастони большой, Бернарду Силва маленький, юркий один в один. Тут может быть задействована цепочка: Силве нужен адресат. Игрокам «Сити» придется двигаться, чтобы сбросить с себя опекуна. Не будет готового рецепта. Они будут по ходу создавать пространство, меняться позициями.

Даже если Бернарду будет где-то переигрывать Бастони, то потом нужно искать ход, а все будут под опекой. И у Бастони будет возможность догонять, либо постоянно держать, чтобы его тело было между игроком и воротами. Чтобы Силва все время давал промежуточные передачи, а не оказывался перед воротами один на один.

Непросто избавиться от опекуна, если он умный. Необязательно сидеть на ноге, можно быть на дистанции и не позволять проходить лично тебя. Если остальные тоже выполняют эту функцию, то игра разбивается – особенно игра «Сити», потому что она завязана на принципах позиционирования».

А почему бы не воспользоваться низким защитным блоком?

«Если «Манчестер Сити» не сделает ляпы, то без мяча «Интер» будет очень нагружен. Сложно навязать контригру, когда ты бегаешь без мяча.

У «Сити» будет +1 с вратарем. У них вообще удобная расстановка: 2 нападающих «Интера» против тройки защитников. Они все время на владении, еще Эдерсон будет помогать. Отобрать сложно. Если бы у «Интера» была другая система (3-4-3), было возможно давление один в один.

Но они используют двух нападающих и не будут от этого отходить – тройка защитников «Сити» будет разыгрывать с лишним. Как отобрать мяч? Я не вижу ресурса. Вся команда будет обороняться на линии штрафной».

Правый фланг: осторожный Дармиан или более атакующий Думфрис?

«Думфрис, конечно. Он из голландской системы, там тренируют один в один практически до 18 лет. Понятно, что будет и Грилиш, и вбегания полузащитников, но для него это не новинка. 5-6 обороняющихся игроков достаточно, если семь – тогда «Сити» вообще будет тяжело».

Левый фланг: Гозенс или Димарко?

«Я смотрел много матчей «Аталанты». Мне казалось, что Гозенс действительно игрок для топ-клуба. Травма наложила отпечаток, но мне кажется, он растворился в «Интере».

Системный футболист в руках Гасперини, который смог вытащить из него все лучшие качества. Но как только система чуть поменялась... Технически он не очень оснащен, Димарко намного более наглый и агрессивный игрок.

Даже по здоровью Димарко ничем не уступает: у него два сердца, способен огромные объемы прорабатывать. Может держать интенсивность, более маневренный, нешаблонный игрок, как Гозенс. Не сомневаюсь, что будет играть Димарко».

Кого ставить в центр полузащиты и нападение?

«Нужен Брозович – хамоватый игрок, который может цеплять, наступать. Способен под кожу залазить, Мхитарян таким не является. Брозович очень силен в борьбе, злой, по-хорошему наглый. Такой игрок нужен. Если Думфриса считать атакующим игроком, состав «Интера» можно разбить на 5 оборонительных футболистов и 5 атакующих.

Чтобы цепляться за мячи, нужен Лукаку, а не Джеко. Его сложно сдвинуть с места, Джеко лучше в подыгрыше, но Лукаку быстрый, хорошо координированный, читает игру. В позиционной игре может терять простые мячи. Это нежелательно, но позиционных атак будет мало, поэтому Лукаку – столб на которого можно сыграть, от него оттолкнуться. Лукаку и Лаутаро нужны на финал.

Для «Интера» центр будет забит и своими, и чужими. «Сити» очень хорошо его контролирует, все время выдавливает. Даже если обороняются на своей половине поля, все равно защищают центр, у «Сити» нет людей, которые пассивно располагаются. «Интер» может растягивать, потому что у него пять игроков в атаке, с бровок будут подачи».

Выносы от ворот и борьба за подбор или короткие розыгрыши под прессингом «Сити»?

Здесь уместно показать видео, которое Калешин записал специально для подкаста. Это поможет лучше воспринимать его тезисы.

Посмотрели потенциальные комбинации «Интера»? Теперь слушаем тренера.

«Я бы в начальной стадии матча (15-20 минут) вообще не разыгрывал от ворот. Это снизит давление: когда разыгрываешь от ворот, подставляешься под прессинг-машину «Сити». Я выбираю длинную передачу 50 на 50.

Если удалось подобрать мяч, стоит возвращать его вратарю. «Сити» придется бежать из оборонительной позиции, перестраиваться – можно на рассинхроне попытаться их растянуть. Даже гол в прошлом финале Лиги чемпионов так возник: растянули через фланг, поменяли направление, Зинченко чуть не добежал.

Придется много перемещаться, защитные четверки не всегда успевают перекрывать. Какое-то время на принятие решения у латералей будет. Нужно стараться избегать центральных каналов, играть вперед вертикально.

Даже если эти передачи не всегда будут проходить, они развернут соперника к своим воротам. Нужно накладывать свой прессинг, особенно в начале матча. Пусть они возвращают мяч вратарю.

Я считаю, что тройка полузащитников «Интера» более качественного играет на подборе, чем тройка у «Реала» . Они стараются, добегают, но это совсем другой уровень понимания игры. «Интер» очень хорошо играет вторые мячи. Команда располагается специальной воронкой, мячи засасываются туда. И Брозович, и Барелла, и Чалханоглу качественны в этом компоненте.

Моя логика: насколько начало моей атаки превосходит прессинг соперника? Если я вижу, что мой розыгрыш качественнее прессинга, то оставляю его. Но если я понимаю, что наоборот, то отказываюсь от прессинга. Давление «Сити», на мой взгляд, превосходит начало атаки «Интера». Это далеко не «Брайтон», который мог бы такое давление принимать на себя.

Кроме вратаря, у «Интера» нет игроков, которые могли бы придержать мяч: ни Дармиан, ни Ачерби не способны так натягивать, долго ждать. Это все равно будет вынос мяча, так лучше вынести его сразу».

Более оборонительный план от Лукомского – по примеру «Тоттенхэма» Антонио Конте

Вадим Лукомский предложил сделать ориентиром «Тоттенхэм» Антонио Конте. В феврале 2022-го он выиграл у Пепа 3:2.

«У «Тоттенхэма» была схема 5-4-1 и очень глубокий блок. От своих ворот «Тоттенхэм» разыгрывал коротко и вскрывал соперника на пространстве. Многие элементы можно скопировать, потому что базис есть в мышечной памяти «Интера», а адаптировать идею можно уже под конкретного соперника.

Я бы предложил играть глубоко с пятеркой защитников и некоторыми трансформациями. В этой пятерке Ачерби был бы против Холанда, но не пространстве, а внутри штрафной, и у него было бы больше шансов.

Брозович мог бы опускаться из опорной зоны и страховать Ачерби. Не думаю, что хорошая идея, чтобы Дармиан и Бастони его страховали, потому что им нужно решать свои задачи и играть против полуфлангов, не давать там свободы.

Брозович опускается в линию защиты и даже иногда образует шестерку. Чтобы не возникало провала в центре поля, один из нападающих – Мартинес или Лукаку – должен садиться в полузащиту. Очень трусливый, оборонительный план, но это лучший шанс «Интера» сдержать «Сити».

Несмотря на все аргументы, Калешин прогнозирует победу «Сити». Шансы «Интера» – 30-40%

«Финал может не получитьсязрелищным, как полуфинал «Сити» с «Реалом». На мой взгляд, «Интер» – команда другого уровня. Не в плане мастерства, а в плане сопротивления. Как боксер, который может прижиматься к канатам и долго получать удары.

«Реал» не из таких клубов: им по голове надавали и они сдулись. «Интер» может терпеть. Хотя, учитывая результаты и качество игры «Сити», будет очень сложно. Процентов 30-40 [на победу] у «Интера» есть».

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Mike Hewitt, Clive Brunskill, Michael Regan; РИА Новости/Григорий Сысоев