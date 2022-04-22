Овечкин live
Блог

🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров

Вегас Вегас
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Александр Овечкин Александр Овечкин
Вашингтон Вашингтон
НХЛ НХЛ
видео
Хоккей Хоккей

«Вашингтон» проиграл, но кого это сейчас волнует?

Это случилось! Александр Овечкин не стал тянуть интригу до последнего матча в сезоне, а спокойно выбил полтинник заранее – в игре с «Вегасом».

«Я всегда говорю, что без моих партнеров по команде и партнеров по звену я бы никогда не достиг таких успехов, так что спасибо им», – говорил герой вечера. – Я счастлив».

Хорошо, что на льду он не такой скромный!

Торжественный вечер Овечкин начал с результативного паса на Кузнецова – правда, изначально это было мощнейшим броском:

Во втором периоде Евгений вернул должок при выходе 2-в-1. Логан Томпсон стал 160-м вратарем НХЛ, запустившим от Овечкина. Не зазорно. 

Забросив 49-ю шайбу в сезоне, Александр не стал затягивать с юбилеем – еще один мощнейший бросок, который, как выяснилось, вытащил «Вашингтон» в овертайм.

Овечкин в девятый раз за свою карьеру забросил 50 шайб в регулярке! Фантастика какая-то! Ни у кого в истории не было результата лучше. Такой же – только у Гретцки и Босси.

А среди игроков в возрастной категории 36+ он теперь единоличный номер 1. Никто в таком возрасте не выбивал полтинник. Селянне лишь второй.

Но и это еще не все. Овечкин – официально в топ-20 бомбардиров НХЛ за всю историю!

Вы уже в восторге от игры 36-летнего Овечкина? Ну тогда, чтобы окончательно вас добить – fair play от него: спас от удаления нападающего «Вегаса» Макса Пачиоретти, показав арбитру, что упал сам. Хотя игру уже остановили.

До Горди Хоу и второго места в исторической гонке снайперов – всего 21 шайба. Овечкин должен отпраздновать это событие уже в следующем сезоне. Ну и теоретически у него есть еще минимум 4 попытки оторваться от Гретцки и Босси по количеству сезонов с 50 голами – если это произойдет, никто уже не удивится. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вегас – Вашингтон 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Дата проведения
21 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Кузнецов (Дженсен, Овечкин)
1:1 – 14 Мартинес (Янмарк-Нюлен, Уайтклауд)
1:2 – 23 Овечкин (Юханссон, Кузнецов)
2:2 – 43 Дадонов (Теодор)
3:2 – 43 Стивенсон (Пьетранжело, Пачиоретти)
3:3 – 54 Овечкин (Шири, Орлов)
4:3 – 63 Теодор (Карлссон, Дадонов)
Вратари: Томпсон 13/15, Ленер 12/13 – Самсонов 26/30.

Рекорд, который Овечкин уже не побьет: в 80-х его установил веселый усач из «Вашингтона»

Русские зарубились перед плей-офф: Бучневич набрал три очка, Капризов побил очередной рекорд «Миннесоты»

Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные