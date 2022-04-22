🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров

«Вашингтон» проиграл, но кого это сейчас волнует?

Это случилось! Александр Овечкин не стал тянуть интригу до последнего матча в сезоне, а спокойно выбил полтинник заранее – в игре с «Вегасом».

«Я всегда говорю, что без моих партнеров по команде и партнеров по звену я бы никогда не достиг таких успехов, так что спасибо им», – говорил герой вечера. – Я счастлив».

Хорошо, что на льду он не такой скромный!

Торжественный вечер Овечкин начал с результативного паса на Кузнецова – правда, изначально это было мощнейшим броском:

Во втором периоде Евгений вернул должок при выходе 2-в-1. Логан Томпсон стал 160-м вратарем НХЛ, запустившим от Овечкина. Не зазорно.

Забросив 49-ю шайбу в сезоне, Александр не стал затягивать с юбилеем – еще один мощнейший бросок, который, как выяснилось, вытащил «Вашингтон» в овертайм.

Овечкин в девятый раз за свою карьеру забросил 50 шайб в регулярке! Фантастика какая-то! Ни у кого в истории не было результата лучше. Такой же – только у Гретцки и Босси.

А среди игроков в возрастной категории 36+ он теперь единоличный номер 1. Никто в таком возрасте не выбивал полтинник. Селянне лишь второй.

Но и это еще не все. Овечкин – официально в топ-20 бомбардиров НХЛ за всю историю!

Вы уже в восторге от игры 36-летнего Овечкина? Ну тогда, чтобы окончательно вас добить – fair play от него: спас от удаления нападающего «Вегаса» Макса Пачиоретти, показав арбитру, что упал сам. Хотя игру уже остановили.

До Горди Хоу и второго места в исторической гонке снайперов – всего 21 шайба. Овечкин должен отпраздновать это событие уже в следующем сезоне. Ну и теоретически у него есть еще минимум 4 попытки оторваться от Гретцки и Босси по количеству сезонов с 50 голами – если это произойдет, никто уже не удивится.

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Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports