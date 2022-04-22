🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров

«Вашингтон» проиграл, но кого это сейчас волнует?
Это случилось! Александр Овечкин не стал тянуть интригу до последнего матча в сезоне, а спокойно выбил полтинник заранее – в игре с «Вегасом».
«Я всегда говорю, что без моих партнеров по команде и партнеров по звену я бы никогда не достиг таких успехов, так что спасибо им», – говорил герой вечера. – Я счастлив».
Хорошо, что на льду он не такой скромный!
Торжественный вечер Овечкин начал с результативного паса на Кузнецова – правда, изначально это было мощнейшим броском:
Во втором периоде Евгений вернул должок при выходе 2-в-1. Логан Томпсон стал 160-м вратарем НХЛ, запустившим от Овечкина. Не зазорно.
Забросив 49-ю шайбу в сезоне, Александр не стал затягивать с юбилеем – еще один мощнейший бросок, который, как выяснилось, вытащил «Вашингтон» в овертайм.
Овечкин в девятый раз за свою карьеру забросил 50 шайб в регулярке! Фантастика какая-то! Ни у кого в истории не было результата лучше. Такой же – только у Гретцки и Босси.
А среди игроков в возрастной категории 36+ он теперь единоличный номер 1. Никто в таком возрасте не выбивал полтинник. Селянне лишь второй.
Но и это еще не все. Овечкин – официально в топ-20 бомбардиров НХЛ за всю историю!
Вы уже в восторге от игры 36-летнего Овечкина? Ну тогда, чтобы окончательно вас добить – fair play от него: спас от удаления нападающего «Вегаса» Макса Пачиоретти, показав арбитру, что упал сам. Хотя игру уже остановили.
До Горди Хоу и второго места в исторической гонке снайперов – всего 21 шайба. Овечкин должен отпраздновать это событие уже в следующем сезоне. Ну и теоретически у него есть еще минимум 4 попытки оторваться от Гретцки и Босси по количеству сезонов с 50 голами – если это произойдет, никто уже не удивится.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
- 0:1 – 7 Кузнецов (Дженсен, Овечкин)
- 1:1 – 14 Мартинес (Янмарк-Нюлен, Уайтклауд)
- 1:2 – 23 Овечкин (Юханссон, Кузнецов)
- 2:2 – 43 Дадонов (Теодор)
- 3:2 – 43 Стивенсон (Пьетранжело, Пачиоретти)
- 3:3 – 54 Овечкин (Шири, Орлов)
- 4:3 – 63 Теодор (Карлссон, Дадонов)
Рекорд, который Овечкин уже не побьет: в 80-х его установил веселый усач из «Вашингтона»
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Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
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