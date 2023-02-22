В Казахстане большая проблема с инфраструктурой: арены морально устарели, а с газоном не справляется почти никто

Ревизия перед стартом сезона.

Меньше двух недель осталось до начала нового сезона КПЛ. По традиции, большая часть арен не готовы принимать футболистов: шесть команд начнут год на чужих полях.

Решили провести ревизию стадионов команд КПЛ-2023: как сейчас обстоят дела у клубных стадионов?

Спойлер: все очень плохо.

*****

«Центральный стадион» – «Кайрат»

Центральный стадион Алматы построен в 1958 году. Вместимость арены – около 24 тысяч мест. В состав «Центрального», помимо футбольного поля и беговых дорожек, входят спортивные залы – зал бокса, борьбы, фехтования. В 2009-м на стадионе был проведен капитальный ремонт. В 2017-м стадион получил 4-ю категорию согласно УЕФА. Что это дает? На стадионе этой категории разрешено проведение матчей группового этапа Лиги Европы и Лиги чемпионов.

«Центральный» имеет славу поля с лучшим газоном в Казахстане. Травяное покрытие стадиона «Кайрата» способно принимать футбольные матчи весь сезон. К слову, в 2022-м президент «Кайрата» Боранбаев хотел построить рядом стадион по типу запасного поля «Краснодара» – на 7-10 тысяч человек, но из-за известных событий планы были перенесены на неопределенный срок. Несмотря на приличный ремонт, Центральный нуждается в реконструкции: больше половины мест не защищены крышей, и летом болельщики страдают от нестерпимой жары.

«Астана Арена» – «Астана»

Столичный стадион – пожалуй, самая современная арена в Казахстане. В 2009-м на церемонию открытия 30-тысячного сооружения приезжали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш, а на газон команды вывел итальянский рефери Пьерлуиджи Коллина.

Шевченко был в восторге от поля.

«Великолепное современное сооружение. Построено все очень добротно. Знаю от друзей, что сейчас у вас могут прийти в футбол состоятельные люди и поднять уровень чемпионата за счет приезда сильных исполнителей».

Чуть позже арене удивлялся генсек РФС Анатолий Воробьев.

«Был на днях в Астане, где состоялось празднование 100-летия местной федерации футбола. Присутствовал на финале Кубка. Сидели на закрытом стадионе, рассчитанном на 30 тысяч человек.

Понимаете, насколько мы отстаем в инфраструктуре… Стоит такой стадион всего 120 миллионов. Арена с крышей – тепло, замечательно, условия просто превосходные», – сказал российский чиновник в 2013-м.

Однако позже всплыли проблемы: газон стадиона всегда был слабым местом: искусственное покрытие было слишком жестким, и, по словам очевидцев, напоминало обычный ковер. Гости по еврокубкам удивлялись качеству покрытия.

«Мы ждали искусственное поле последнего поколения, но это просто ковер…», – поражался чешский защитник Давид Лимберский в 2014-м.

Крыша арены тоже доставила много проблем: кровля со временем начала протекать, а в 2020-м даже случился обвал. Под тяжестью снега стеклянные вставки на крыше комплекса и в итоге просто разбились, обрушившись на пол.

«Центральный стадион» – «Тобол»

В 1964-м был введен в эксплуатацию главный стадион Костаная. Сейчас его вместимость составляет 10 500 человек.

В 2016-м «Центральный» закрыли на реконструкцию, а «Тобол» проводил матчи КПЛ на резервном поле в Затобольске. Через пару лет клуб заявил об открытии футбольной Академии с двумя футбольными полями. Планировалось, что там будут проживать до полусотни юных футболистов. Но дети в новый объект так и не заселились, вместо этого в Академии устроили базу для основной команды. В 2019-м в Костанае был построен крытый манеж: стоимость строительства оценивают в 4 млрд, а город получил возможность играть в футбол круглый год.

Недавно основной стадион «Тобола» снова реконструировали: несмотря не заявления экс-акима Архимеда Мухамбетова о невозможности привести стадион к 4-й категории Регламента УЕФА (Костанай мог остаться без еврокубков), в городе данную категорию получили. На восточной трибуне появилась ТВ-студия с панорамным окном из трехкамерного пластикового стекла. Проведен монтаж vip-мест на первом ярусе западной трибуны (к слову, установленных крайне топорно). На стадионе обновили старые уборные, сделали турникеты и ремонт подтрибунных помещений.

«Центральный стадион имени Кобыланды батыра» – «Актобе»

Построен в 1975 году. Может вместить до 13 500 человек. Предназначен только для проведения футбольных матчей. Стадион представляет собой уникальное поле времен Союза: стадион построили без беговых дорожек, что создает неповторимую футбольную атмосферу. Однако поле одного из самых титулованных клубов дано нуждается в реконструкции: инфраструктура стадиона безнадежно устарела, клуб не сможет принимать матчи еврокубков. Однако главной проблемой стало отсутствие возможности провести первую часть сезона на своем поле: «Актобе» из-года в год играет матчи КПЛ на школьном (!) стадионе.

По слухам, в этом году основной стадион города закроется на капитальный ремонт. Таким образом, и подопечные Андрея Карповича, и болельщики рискуют остаться на долгое время без основной площадки и играть весь сезон на поле ОДЮСШ №8.

Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова – «Ордабасы»

20-тысячная арена «Ордабасы», основанная в 1969 году – одна из самых скандально известных в Казахстане. Автор лично побывал на стадионе в 2021-м году: такое ощущение, что со времен Союза на поле ничего не изменилось. Состояние газона в одном из самых теплых городов Казахстана тоже вызывает вопросы: из года в год болельщики КПЛ наблюдают по ТВ натуральный огород, а к началу сезона газон почти всегда не готов.

В 2019-м году руководитель управления физической культуры и спорта города Алибек Нуртаев заявлял, что на реконструкцию в Шымкенте потратят 45 миллионов евро (!). К слову, на эти деньги можно было построить два современных стадиона неплохого уровня. Однако глобальной реконструкции Шымкент не дождался – на стадионе был произведен косметический ремонт (реконструировали VIP-ложу, обновили фасад зданий, а также облагородили прилегающую к стадиону территорию), но визуально этот ремонт мало заметен.

На поле «Ордабасы» несколько раз могла случиться трагедия.

В 2012-м на трибуне во время матча между «Ордабасы» и «Кайсаром» упали две секции осветительной мачты. К слову, на этой встрече присутствовал глава Национальной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев.

В прошлом году не был доигран матч между командами «Ордабасы» и «Аксу». В Шымкенте во время поединка началась буря и мощным порывом ветра сорвало крышу над трибунами стадиона. Фрагменты крыши упали за воротами «Аксу».

Стадион «Жетысу» – «Жетысу»

Талдыкорганский «Жетысу» первые два домашних матча КПЛ-2023 проведет в Алматы. Клуб решил приберечь естественный газон основного стадиона: старенькая арена (1982 года постройки) может потерять неокрепший газон. В минусе не только клуб, но и болельщики – без необходимой домашней поддержки команда может недосчитаться нескольких важных очков. На одной из трибун отсутствует крыша – для жаркого города это безусловный минус.

«Центральный стадион» – «Шахтер»

Построенный в 1958 году стадион «Шахтера» принимает соревнования по футболу, легкой атлетике, боксу и многим другим видам спорта.

В 2014-м году Премьер-министр Казахстана дал поручение акиму области о строительстве нового компактного стадиона, однако карагандинцы нового поля так и не увидели.

В 2018-м в Караганде планировали построить стадион и футбольный манеж: манеж размером 24х45 метров установили, но город стадиона так и не увидел.

Что помешало карагандинцам построить манеж соответствующего регламенту КПЛ размера, на котором клуб мог принимать игры в холодное время года – неизвестно.

В 2020-м «Центральный» реконструировали: к сожалению все легендарные победные матчи горняков в еврокубках проводились в Астане.

«Жас Канат» – «Каспий»

Стадион «Каспия» из года в год называют одним из худших в стране. В 2017-м его даже не допустили к соревнованиям, позже поле отреставрировали.

В 2019-м президент ПФЛК снова заявил, что стадион не дотягивает до уровня КПЛ, поле снова перенесло реконструкцию стоимостью более чем 100 миллионов тенге.

Стадион пережил два ремонта, однако внешне продолжает напоминать школьное поле – картинка при просмотре матчей КПЛ соответствующая.

К слову, «Каспий» в этом сезоне свои первые домашние матчи будет играть в Алматы. На домашнем стадионе актауского клуба планируют снова заменить газон.

Недавно в СМИ появилась информация, что в городе собрались строить новую арену.

Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр озвучил главе государства планы строительства стадиона на 10 тысяч мест, – сообщали СМИ в начале прошлого года.

Стоимость стадиона, по оценкам, составляла более 8 млрд.тенге. Однако в конце года появилась новая информация – смету на строительство планируют сократить, а вместимость составит 8 тысяч человек. В сентябре в управлении туризма Мангистауской области сообщили о разработке проектно-сметной документации, однако на каком этапе находится строительство сейчас и начнется ли оно – неизвестно.

«Центральный стадион» – «Аксу»

«Аксу» проводит матчи на поле канувшего в лету «Иртыша». Стадион послевоенной постройки (1947 года) вмещает в себя 12 тысяч человек.

«Центральный» периодически ремонтируют, и в 2020-м поле пережило очередную реконструкцию. Сейчас стадион выглядит относительно сносно: однако на одной из трибун отсутствует крыша, что для суровых условий Павлодара довольно критично.

Стадион «Мунайшы» – «Атырау»

Стадион «Мунайшы» – одна из самых нелюбимых футболистами площадок. «Мунайшы» построен в 1950 году, а капитальный ремонт стадион пережил последний раз более 20 лет назад. Тесные раздевалки, устаревшая инфраструктура, отсутствие крыши – список проблем можно перечислять бесконечно.

Центральный стадион имени Муратбаева – «Кайсар»

Советское наследие «Кайсара» – Центральный стадион имени Гани Муратбаева. Объект ввели в эксплуатацию в 1969 году, а не так давно на арене провели масштабную реконструкцию. Казалось бы, что при ремонте может пойти не так?

Строители установили среди зрительских рядов на обеих трибунах по 22 трубы-колонны, удерживающие навесы. Клуб даже умудрился продавать билеты на места, напротив которых красовалась большая железная конструкция.

Среди болельщиков за ареной прочно закрепилось прозвище «Труба-Арена».

Однако есть и хорошие новости: в конце прошлого года аким области Нурлыбек Налибаев сделал следующее заявление.

«В Краснодаре в прошлом году был построен закрытый стадион на десять тысяч мест за 12 миллионов долларов. В следующем году мы намерены начать строительство нового стадиона. Думаю, что мои соотечественники, крупные компании и предприниматели поддержат это предложение», – сказал Налибаев.

Сейчас о новой площадке «Кайсара» не слышно: есть вероятность, что нового стадиона в регионе не дождутся.

«Карасай» – «Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» уже привык домашние матчи проводить вне своего города: в 2023-м петропавловцы будут играть в Павлодаре.

Из года в год местные власти обещают обустроить морально устаревшую арену «Карасай»: стадион 1967 года вместимостью больше 9 тысяч человек не тянет даже на школьную арену. Убитый газон и трибуны не способны подтолкнуть молодежь заниматься спортом: на таком поле хочется только забыть о футболе. Жители города остались в прошлом году без еврокубков: небольшой триумф «Кызыл-Жара» увидели только столичные жители.

«Туркестан Арена» – «Мактаарал»

«Хлопкоробы» проводят домашние матчи на стадионе «Турана» – «Туркестан Арене».

Поле ввели в эксплуатацию в 2021-м: уже в первом туре КПЛ игра между «Тураном» и «Астаной» запомнилась кадрами огромных луж в трансляции, из-за которых футболисты едва стояли на ногах.

Экс-главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов был в шоке.

«Я понимаю, что для кого-то устроили праздник, но на таком поле нельзя играть в футбол. Мы живем в 21 веке, стоят новые стадионы, а при дожде поле просто покрывается лужами. В таких условиях ни о каком футболе не может быть речи, только бей-беги, никакой комбинационной игры, мы не смогли сыграть на тех сильных сторонах, которые у нас есть, потому что мяч просто не катился, а застревал в лужах», – сказал Тихонов.

Только вдумайтесь: 40 миллионов долларов было потрачено на поле с маленькими подтрибунными помещениями, малой вместимостью ( 7 тысяч человек) и отсутствием дренажной системы.

В этом году стадион будет закрыт на реконструкцию в связи с установкой системы подогрева и дренажа, а также заменой газона. «Мактаарал» будет играть в Шымкенте.

Стадион «Окжетпес»

Старенький стадион «Окжетпеса» (1955 г) пережил за последние 20 лет три реконструкции. Однако из-за погодных условий поле по-прежнему не может принимать начальные и заключительные матчи сезона. В этом году «Окжетпес», скорее всего, проведет домашние матчи в Астане, оставив без футбола местных любителей спорта.

Только 3-4 клуба обладают инфраструктурой для проведения матчей КПЛ: большинство арен морально и физически устарели. Это один из факторов, который мешает привезти в Казахстан хороших легионеров: иностранные футболисты с содроганием вспоминают резиновые покрытия большинства полей, а экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью рассказывал, что после матча мылся в раковине.

И все эти проблемы – у профессиональных клубов с серьезными бюджетами. Ситуация в детско-юношеском футболе еще хуже: полей, на которых может заниматься подрастающее поколение, попросту нет.

Профессиональный футбол без стадионов продолжит жить на государственные деньги: предпринимателям невыгодно вкладывать финансы в бизнес без инфраструктуры. Ситуация парадоксальна: клубы из года в год получают миллиарды бюджетных денег, но упорно продолжают играть на косметически отреставрированных полях советского прошлого.

Клубы теряют возможность заработать хорошие деньги за ТВ-права: унылую онлайн-трансляцию, демонстрирующую серые бетонные трибуны и поля с частично отсутствующим газоном, способны смотреть только самые преданные болельщики клубов.

Увидим ли мы в ближайшее время кардинальные изменения в этом вопросе?

Остается только ждать.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; wikimedia.org; fc-tobol.kz; wikipedia.org; zhetysu.travel; sports.kz; wikimapia.org