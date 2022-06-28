«У него нет яиц». Канело наехал на Головкина после дуэли взглядов: GGG мощно ответил

Геннадий Головкин и Сауль Канело Альварес в преддверии сентябрьского поединка встретились на дуэли взглядов. Бойцы не виделись с 2018-го года, а в конце июля начали подогревать интерес у бою и увиделись дважды: сначала в Лос-Анджелесе, а позже в Нью-Йорке.

Расскажем о долгожданной встрече принципиальных соперников.

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Дуэль взглядов в Лос-Анджелесе получилась жаркой: бойцы более минуты не отводили взгляд, а на пресс-конференции зажигал Канело.

– Он пытается притворяться приятным парнем, но это не так, он — м*дак! Он тот, кто он есть. Я знаю, что в разных местах он говорил кучу дерьма обо мне. Я собираюсь завершить его карьеру. Я уверен, что нокаутирую его – выйду на ринг только с этой целью, – разжигал Канело после дуэли взглядов.

Головкин удивился словам Альвареса:

– Я уважаю Канело за его достижения в спорте. Но не понимаю этих эмоций. У нас было два прекрасных боя, после чего мы обнялись, пожали руки и вот сейчас что-то заново получается... Он говорит, что я много чего-то говорю, не знаю... Я не нахожу, что сказал что-то плохое в его сторону.

Мексиканец продолжал нагнетать обстановку и вспоминал поражение от Бивола.

– Я думал, мы пожали руки, но после этого он снова начал говорить. Но это уже не важно. Я рад, где мы сейчас и не могу дождаться. После поражения от Бивола я стал еще более опасным.

Позже оказалось, что Головкину не перевели оскорбления от противника. Геннадий, узнав об этом, был по-майкудукски лаконичен.

– Это его не красит. Что изменилось, если бы я ему сказал, что он мышь рыжая и петух?

Позднее GGG отметил, что он не был уверен, что состоится их третий бой.

– В какой-то момент Канело не хотел принимать его и откладывал. Но была надежда. С другой стороны, я считаю, что для него разумно согласиться на этот бой прямо сейчас.

На второй пресс-конференции Канело угрожал нокаутом казахстанскому боксеру, а Головкин пообещал в предстоящем поединке решить все вопросы.

– Я никогда не отказывался от своих слов. Если вы считаете, что я так сказал … Я скажу даже больше: в последнее время я вообще не говорю, не думаю или как-то не реагирую, но скажу одно: у нас есть 17 сентября, где мы закроем эту тему, решим все наши вопросы, а недосказанное будет сделано. Давайте дождемся семнадцатого сентября, – заявил GGG.

– Каждый боксер пытается добиться победы. Было бы неправильно сомневаться в себе, не пытаться добиться победы, тем более над таким боксером, как Канело. У нас есть нерешенные вопросы. И 17 сентября мы все точки над и мы расставим

– Буду ли я лучше, чем в предыдущие два боя? Однозначно! Я гарантирую, что я буду лучшим именно в этот день, лучшей версией самого себя. Все, что я умел и знал – в этот день я попытаюсь оставить все в ринге. Я думаю, это будет лучшая версия меня, – добавил Геннадий.

Мексиканец назвал Головкина опасным, но пообещал устроить ему нокаут.

– Обычно я уважаю своих соперников, но если они тоже уважают меня. Мои слова про Головкина в Лос-Анджелесе – это не для того, чтобы продать платные трансляции. Я всегда уважителен, но в этот раз все по-другому. Я не притворяюсь.

– Когда закончится пресс-конференция, я вернусь в зал, чтобы быть готовым на все 100 процентов для боя. Я бы очень хотел, чтобы 17 сентября было уже сегодня!

– Головкин – опасный боец, хороший боец, никаких сомнений в этом! Но если вы хотите чего-то особенного, как я хочу для этого боя, вам нужно принять риск. И я знаю: я готов к риску.

– Моя цель, чтобы Головкин не смог пройти всю дистанцию боя. Я очень уверен в себя, потому что он знает, что я вырос. Сейчас я еще сильнее, опытнее и просто лучше. И да – я прямо сейчас на пике. Третий бой будет лучше, чем первые два.

Головкина не впечатлила бравада Альвареса.

– Я абсолютно уверен в себе. Если он говорит, что хочет сломать меня – это большой бонус для фанатов бокса. 17 сентября – великолепный бой для обоих. Не для него или для меня – для всех фанатов бокса, спорта. Мы поднимаемся на другой уровень. Прямо сейчас это лучший бой в боксе, исторический бой. Это моя мечта.

Также казахстанец прокомментировал возможное завершение карьеры.

– Я однозначно уйду скоро. Не могу сказать, с его помощью или нет. Однозначно он поможет мне завершить — не в плане бокса, а в плане финансовой стороны. Посмотрим.

Позже, во время общения с журналистами мексиканец не церемонился в выражениях.

– Я не знаю, что происходит в моей голове во время битвы взглядов. Я просто думаю о том, что хотел бы, чтобы это был день боя. Чувствую ли я, что в этот раз могу нокаутировать Головкина? Да. Я не просто чувствую, а сделаю это. Я нокаутирую его в поздних раундах. У него нет яиц.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса завершился ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец. Третий поединок между бойцами состоится 17 сентября этого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Фото: Gettyimages.ru/Dustin Satloff, Kevork Djansezian