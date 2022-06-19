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Исламбек Куат отстранен от «Астаны» и играет за молодежку в Первой лиге, но выводит сборную с капитанской повязкой на матчи Лиги наций

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Странная ситуация.

В апреле из «Астаны» пришла неожиданная новость – полузащитник Исламбек Куат отстранен от тренировок основного состава.

«Куат переведен в молодежную команду за серьезное дисциплинарное нарушение», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Решение принял главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич. Вероятная причина – конфликт с французским полузащитником Жереми Манзорро. Интересно, что при этом французский футболист (известный своим непростым характером) наказания не понес, что явно не добавило атмосферы в раздевалке. 

Тренер клуба Срджан Благоевич на вопросы о конфликте не отвечал:

– Что касается Куата – это вопрос к клубу, это внутренняя вещь. 

После шести матчей в КПЛ полузащитник провел в Первой лиге пять игр, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. 

Ситуация не повлияла на место Куата в сборной: новый тренер Казахстана Магомед Адиев хотел видеть опытного игрока в команде и выразил желание поговорить с тренером «Астаны». 

– У нас есть вопросы по ситуации с Куатом, которые мне в ближайшее время хотелось бы решить. По крайней посмотреть, как я могу на это повлиять. Можно ли их воссоединить. Я сам в клубах работал, поэтому знаю, что лезть тренеру в клуб не стоит. По крайней мере поговорим с мистером Благоевичем. Хотелось бы понять его точку зрения. 

Судя по всему, разговор состоялся: Благоевич поддержал решение о вызове Исламбека в сборную, но с клубом ситуация не изменилась. 

–  Я разговаривал и со Срджаном Благоевичем, и с руководителями «Астаны». Примерно понимаю позицию клуба. Немного попытался войти в положение клуба и тренера, учитывая, что он применил определенные санкции к своему футболисту. Это его выбор, и я могу только поддержать его. Как тренер, я ни в коем случае не полезу в чужой огород, в чужую команду с какими-то собственными рекомендациями. Все мои рекомендации всегда касаются только моих парней. В ответ Благоевич поддержал мое решение вызвать Исламбека в сборную Казахстана. Я считаю, что на сегодняшний день Куат нужен команде. Несмотря на его проблемы в клубе, я хотел его поддержать как спортсмена, как человека. У меня есть определенная уверенность, что он нам поможет, – рассказал Магомед Адиев. 

В составе сборной Казахстана в текущем розыгрыше Лиги наций Куат провел три поединка. Два из них – против Словакии и Беларуси Исламбек отыграл в качестве капитана.

— Меня подозвал главный тренер и сообщил, что рассчитывает на меня. Сказал, что, дав повязку, хочет поддержать в текущей моей ситуации. Я должен был…Нет, обязан был отплатить за это доверие, постараться дать результат, чтобы не говорили, что, мол, Куат опять получит красную карточку, что я такой-сякой. 

– Каково ощущать себя капитаном команды?

Скажу так, что у нас все – капитаны команды. Есть и опытные, и молодые, и когда играешь за страну, это большая честь и ответственность. Все ребята за это переживают, поэтому мы все – капитаны команды.

Куат может закончить сезон в другом клубе: к игроку проявляют интерес команды КПЛ. По слухам, тренер «Актобе» Андрей Карпович хотел видеть Куата еще в «Кызыл-Жаре», а сейчас следит за ситуацией футболиста в клубе.

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