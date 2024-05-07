«Дортмунд» в финале ЛЧ! Вынесли «ПСЖ» двумя победами в двух матчах

Мбаппе – аут.

Вау, дортмундская «Боруссия» выбила «ПСЖ» и вышла в финал Лиги чемпионов.

Преимущество домашней победы оказалось ключевым.

«Боруссия» утихомирила «ПСЖ». Промах в пустой угол, тут же гол Хуммельса: так парижане все упустили

И какая разница, что парижане перед ответным домашним матчем оставались фаворитами в глазах большинства?

Если «Дортмунд» смог так четко закрыть базовые варианты «Парижа» в атаке, а сама команда Луиса Энрике так и не выдумала ничего особенного, чтобы отыграться по сумме.

Килиан Мбаппе стартовал теперь на левом краю, предполагалась его более объемная свобода, возможности набрать скорость, чтобы простреливать или смещаться в центр самому – и ничего. Правый защитник «Боруссии» Юлиан Рюэрсон четко справился с ним на краю, перемещения ни к чему не привлели.

Лучший шанс был у Уоррена Заира-Эмери – на 48-й минуте он вот с такой дистанции попал в штангу.

Да, с сопротивлением, в движении, вратарь и защитники пытались закрыть эту линию – но возможность была. И ее «ПСЖ» упустил». И тем страшнее, что через две минуты забила «Боруссия».

Когда увлеченный гимном ЛЧ Лукас Бералдо забылся на угловом, потерял за спиной Матса Хуммельса – и немец забил головой.

Ничего серьезного в ответ «ПСЖ» так и не придумал. Только многочисленные штанги-перекладины. Тут рекорды и антирекорды: 14 каркасов за сезон в ЛЧ, четыре – только в одном ответном матче и шесть за две игры с «Боруссией».

К тому же 30 ударов без голов – антирекорд для плей-офф ЛЧ, дополняет Opta. Все эти «достижения» свалились на «ПСЖ» в полуфинале.

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Достижение «Дортмунда» – история.

● Матс Хуммельс забил в ЛЧ впервые с февраля 2013-го – тогда защитник «Боруссии» спас ничью с «Шахтером» (2:2) в первом матче 1/8 финала. Дома немцы разгромили соперника 3:0 и заскочили в четвертьфинал.

● «Дортмунд» сделал все, чтобы повторить немецкий финал ЛЧ-2012/13. Тогда в 1/2 финала громили «Реал», поэтому ответные 0:2 не вредили. 11 лет назад упустили трофей в матче с «Баварией» (1:2) – возможно, в 2024-м увидим реванш.

● «Дортмунд» брал ЛЧ в далеком сезоне-1996/97. В группе легко убрали польский «Видзев» и румынский «Стяуа», «Атлетико» пришел первым по разнице.

В четвертьфинале «Боруссия» разобралась с «Осером» (3:1, 1:0), а следом прибила мечты «Манчестер Юнайтед» в полуфинале (1:0, 1:0). В решающем матче попался грозный «Ювентус» – с Дешамом, Зиданом, Вьери и другими звездами. Но «Дортмунд» уже в первом тайме опроверг все предмачтевые расклады: дубль закинул Карл-Хайнц Ридле.

После перерыва футболисты Марчелло Липпи пришли в себя: вышедший на замену Алессандро Дель Пьеро красиво один мяч отыграл. Но вскоре Хитцфельд выпустил на замену 20-летнего Ларса Риккена, а тот вонзил в ворота «Юве» третий мяч спустя 16 секунд после выхода на поле. От такого туринцы уже не оправились.

● «Дортмунд» мощно ответил «Парижу» за поражение в 2020-м, когда немцы вылетели в 1/8 финала – 2:1 в Дортмунде перестали иметь значение после домашней победы «ПСЖ» (2:0).

Когда финал?

Важнейшая дата теперь – 1 июня. «Боруссия» ждет «Баварию» или «Реал» как соперника по финалу.

Решающая игра – на «Уэмбли» в Лондоне. Будет гиперсимволично, если случится немецкий финал, потому что в 2013-м играли с «Баварией» тоже на главной лондонской арене.

Матс Хуммельс и Марко Ройс наверняка отлично помнят.

Их выход в финал уже сенсация. Способны и на титул?

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Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP; Robert Michael/dpa, IMAGO/Ulrich Hufnagel/Global Look Press