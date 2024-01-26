Громкий слив переговоров ВАР на матчах «Реала». «Барса» уже подала жалобу

Новая глава громкого судейского скандала в Испании: в сеть улетели секретные переговоры арбитров ВАР на матчах мадридского «Реала».

Главный хайлайт – недавняя игра с «Альмерией» с очень спорными моментами.

«Барса» открыто негодует, а президент Жоан Лапорта призывает исправить судейство.

Слитые переговоры ВАР – достали даже момент из класико

Переговоры слил журналист Жерар Ромеро. Про него расскажем дальше, сейчас – главные моменты.

● «Реал» – «Альмерия». Удар Винисиуса локтем по голове защитника Алехандро Посо. На записи слышно, как Эрнандес Эрнандес (арбитр на ВАР) фиксирует эпизод и сообщает об этом главному.

По оценке Эрнандеса со стороны Джуниора не было целенаправленной агрессии. Он не подозвал главного арбитра к монитору. Бразилец же сразу извинился перед соперником за удар.

● «Реал» – «Альмерия». Эпизод с Себальосом в центре поля. Игрок «Альмерии» резко остановился в центре, сделал акцентированное движение левой рукой – мяча в эпизоде не было, Себальос рухнул на газон, ударившись о спину и локоть соперника.

ВАР пришел к тому же выводу, что и в эпизоде с Винисиусом, – нет достаточных оснований для красной карточки.

● «Барселона» – «Реал» в октябре 2023-го. Эпизод с возможным пенальти, когда Орельен Тчуамени схватил Рональда Араухо. Хиль Мансано (главный арбитр) и Куадра Фернандес (арбитр на ВАР) решили, что эпизод не тянет на нарушение правил.

«Он кладет на него руку и уходит назад. Он, конечно, кладет на него руку, но это не пенальти. Ни в коем случае не пенальти», – говорит на записи Фернандес. Его ассистент в это время отмечает, что захват был «пограничным».

● «Атлетико» – «Реал», Кубок Испании. Эпизод с возможным удалением Де Поля за вторую желтую, когда он наступил на Дани Карвахаля. ВАР не мог подозвать главного арбитра матча (Куадра Фернандес) к монитору, потому что эпизод не тянул на прямую красную карточку.

Но на записи слышно, как один из ассистентов говорит «Де Поль точно сыграл в мяч...», а остальные пытаются вспомнить, была ли уже у аргентинца желтая карточка (была).

Федерация футбола Испании выпустила официальное заявление: «Мы на стороне арбитров. Наш судейский корпус – эталон для Европы и мира, что признано УЕФА и ФИФА, которые назначают испанских арбитров на чемпионаты мира и Европы, на Лигу чемпионов. Уважение к судье должно быть важным принципом для всех, кто связан с футболом. Без судей нет футбола».

Кто такой Жерар Ромеро?

Жерар – один из самых надежных источников по «Барсе», местный Фабрицио Романо.

Раньше Ромеро работал на радиостанции RAC1 и комментировал матчи «Барсы», но после увольнения начал развивать личный проект на платформе Twitch. Сейчас постоянно дает эксклюзивные инсайды, на его аккаунт подписано более 700 тысяч человек.

Ромеро получает информацию от агентов, людей из клуба и журналистов, которые дежурят у самых популярных мест, где встречается верхушка каталонцев. Если видите скрытые фото, на которых агент какого-то игрока встречается с Жоаном Лапортой, они точно от Жерара Ромеро.

Сейчас Ромеро еще и участник испанской медиалиги Kings League, проекта Жерара Пике. Там у инсайдера своя команда – Jijantes FC.

«Барса» активно взаимодействует с Ромеро, приглашает на мероприятия и допускает к интервью. Многие в Испании считают, что именно через Жерара клуб сливает в сеть информацию. Один из ярких эпизодов: переходы Жюля Кунде и Рафиньи в «Барсу», на которых Жерар настаивал единственным в мире, пока все инсайдеры отправляли их в «Челси» и «Арсенал».

Конечно, бывают и промахи. Например, Ромеро обещал, что Лионель Месси вернется в Каталонию после завершения контракта с «ПСЖ». Не вышло.

Как же записи ВАР оказались у Ромеро?

И это интересный вопрос. Источник Жерар, конечно, не раскрывает.

Напомним: Федерация футбола Испании с нового года выкладывает аудиозаписи переговоров ВАР в открытый доступ, но есть важный нюанс – только те эпизоды, в которых главного судью подозвали к монитору. Остальные разговоры между рефери строго конфиденциальны.

В этих случаях арбитр к монитору не подходил, в сети переговоров быть не должно.

Кстати, записи ВАР (как видео, так и аудио) хранит компания EricSports, которая также сотрудничает с «Барсой». Из-за того, что такие записи слил именно Ромеро, в Испании поднялся скандал.

Дошло до того, что начал расследование технический комитет арбитров Испании.

«Нужно реагировать на давление «Реала» на судей». Гневный монолог Лапорты

После матча «Реала» и «Альмерии» много говорил Хави, но президент Жоан Лапорта затмил тренера – выдал яркий монолог, в котором сомневается в прозрачности судейства:

«То, что произошло на «Бернабеу», – позор. Нужно реагировать на давление «Реала» на судей.

Глава федерации футбола Испании говорит: «Что было, то было». Они уже планируют принять меры. Он сказал, что судьи не чувствуют давления, и хоть я отношусь к судейскому коллективу с огромным уважением, мы видим ситуации, которые серьезно нас беспокоят.

Футбол – эпос, истории о превозмогании. Думаю, в этом смысле мы хорошо работаем. Но нельзя и дальше портить соревнования решениями, подобными тем, что были в том матче. Мы анализируем вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Но следует отметить, что мы к этому уже привыкли.

Мы сражаемся с вещами, о природе которых нам известно. В этом случае все слишком очевидно. Меня беспокоит моральное состояние игроков. В конце матча с «Бетисом», и это была хорошая игра, я заметил, что они обеспокоены событиями на «Бернабеу», а не радуются победе. Мы обязаны принимать меры.

Я такой президент, который не пытается спрятаться. Думаю, что должен громко высказаться, потому что вижу несправедливость. Когда мы видим несправедливость, мы ее осуждаем. Мы хотим, чтобы те, на ком лежит ответственность за решение этого вопроса, приняли меры по исправлению ситуации.

Я видел, как Беллингем хватал соперника за футболку. Есть деталь, она показательна для тех, кто играл в футбол: когда Беллингем лежит на газоне, поглядывает на судью, как бы говоря: «Посмотрим, обманул или нет». А потом игра продолжается – и следует гол, который, на мой взгляд, забит по правилам».

«Барса» подала жалобу на «Реал». Лапорта подтвердил

Позже Жоан подтвердил, что клуб направил официальную жалобу в Федерацию футбола (RFEF): «Мы всегда боремся с ошибками. Но в этот раз они были слишком очевидны, и поэтому мы подали официальную жалобу». Одна из главных претензий – скандальные ролики на «Реал Мадрид ТВ» в которых критикуют арбитров назначенных на матчи «Мадрида» с целью оказать давление. По мнению Жоана, из-за такого давления арбитры бояться принимать решения против «Реала».

«Мы требуем запретить подобного рода практику, – уверен Лапорта. – Я даже не хочу представлять, если бы мы делали то же самое. Это не приходит нам в голову, потому что это способ давления.

Не думаю, что это правильный способ».

Фото: Gettyimages/David Ramos, Florencia Tan Jun, Angel Martinez; Lorena Sopena/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Europa Press via AP