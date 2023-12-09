«Мы долго жили как кошки». Пеп гладил себя, скалился – вот его новый стендап в гифках

«Нам нужно проигрывать. Нужно».

Пеп Гвардиола ярко рефлексирует: у «Сити» провальный отрезок с четырьмя матчами без побед, с первого места свалились на четвертое, но тренер видит в этом плюсы.

Перед матчем с «Лутоном» он объяснил, как превратить эту неудачную серию в полезную.

«Нам нужна встряска, такой вызов». Пеп видит контраст – но не голод в глазах команды

«Думаю, многие мечтают оказаться на нашем месте. Жить так же хорошо, как мы. Но для нас эта жизнь – данность, и это необходимо осознавать.

Мы долго жили как кошки. Восхищались своей игрой . Но нужно, чтобы кто-то сказал: «Ребят, это не дело. Все ужасно, просто ужасно. Нет, вы не непобедимые».

Возможно, мне сильнее всех нужен такой вызов. Я как раз и смогу доказать, что я хороший тренер, если помогу игрокам преодолеть эту ситуацию. А для них это отличный повод подумать: «Уоу, «Астон Вилла» была намного лучше нас». Такие мысли помогают исправиться.

Слова Пепа не всегда работают, парни должны сами осознать то, что происходит с командой.

Все в команде понимают, что мы можем вообще не попасть в Лигу чемпионов. И это полезно. После стольких [успешных] лет это должно пойти на пользу.

Верю, что серьезная встряска сделает нас сильнее. Пора принять, что мы в кризисе – и тогда мы справимся с тяжелым периодом. Если не поймем – ничего не изменится.

Сейчас только декабрь, первый круг не завершен. Впереди много матчей. Вижу голод в глазах наших соперников. У нас его нет, и чтобы вернуть его, нужно проигрывать.

Проблема – когда проигрываешь турнир. А проигрывать отдельные матчи как раз нужно.

Месяц назад я думал: «Черт, нам нужна встряска». К сожалению, тут помогают только плохие результаты. Матчи, которые напоминают, насколько сложно добиваться того, что у нас получилось в прошлом сезоне.

Только провалы помогут нам встряхнуться».

«Мне хватило того, что увидел на поле». Пеп не будет смотреть поражение от «Виллы» снова

«Мы не добиваемся нужных результатов. Пора снова начать играть на том уровне, который команда показывала всего две недели назад. Не два сезона назад, всего лишь две недели.

Когда вы побеждаете – вы лучшая команда на свете, когда нет – тогда нет. Важно смотреть правде в глаза – мы играем против исключительных соперников. «Ман Сити» не впервые оказывается в таком положении. Мы должны снова принять вызов.

Я не пересматривал матч с «Астон Виллой». Я настраиваюсь на «Лутон».

Понимаю, что «Астон Вилла» была лучше нас. Мне хватило того, что я увидел на поле. Но хороший матч поможет нам. Следующие два матча крайне важны.

Давайте в них все покажем. Футбол ведь полон драматизма.

Дело не в самоуспокоенности. Скорее с ней связаны опоздания на тренировку, плохая самоотдача на поле и вне. Нет, в этом плане команда в полном порядке. Я говорю только о плохих результатах.

Даже болельщики говорят: «Боже, они проигрывают». Четыре игры без побед могут превратиться в пять, шесть, восемь. Может случиться все, что угодно.

Важно правильно отреагировать».