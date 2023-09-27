Джон тоже в теме.

Джон Терри готовится к работе на клуб из Саудовской Аравии. Правда, в необычной роли.

Не игрок, не тренер, а спортивный директор

Daily Mail ссылается на Sport Zone с такой новостью: Терри станет спортивным директором клуба «Аль-Шабаб», глава Минспорта Саудовской Аравии Мухаммад Аль-Мунджам проводил с ним переговоры. Вероятно, Терри будет работать из Великобритании.

Джон не захотел стать тренером в этом клубе и займет руководящую должность. Причем как раз будет искать для команды тренера.

В начале сентября уже писали, что Терри в августе общался с новым руководством «Аль-Шабаба». Тогда дали понять, что его хотят видеть в клубе или тренером, или спортивным директором.

Напоминаем, что за «Аль-Шабаб» – команда с Карраско и Банегой, которая плохо стартовала

«Аль-Шабаб» не был слишком активен летом на трансферном рынке, но все равно потратился на известных игроков вроде Янника Карраско или пятого бомбардира Лиги 1 Хабиба Диалло. Также был арендован один из героев ЧМ-2022 – марокканец Ромен Сайсс. Все это вдобавок к Эверу Банеге, который играет за «Аль-Шабаб» уже три года.

Летом клуб возглавил экс-тренер «Аякса» и «Спортинга» Марсел Кейзер. В Кубке арабских чемпионов «Аль-Шабаб» добрался до полуфинала, а на старте чемпионата Саудовской Аравии оглушительно провалился: два очка в пяти матчах и 12 пропущенных голов.

Кейзер ушел, Хуан Браун (пока вместо него) выиграл два матча из двух, но команда все равно ищет тренера. Вот и первая задачка для Терри.

Где вообще работал Терри после того, как не перешел в «Спартак»

Эту историю мы не забудем: после сезона в Чемпионшипе за «Астон Виллу» Терри мог закончить карьеру в России, но не решился. Вместо этого три года проработал ассистентом главного тренера «Астон Виллы». За это время клуб выбрался в АПЛ, где сначала финишировал 17-м, а потом 11-м. И в 2021 году Терри ушел.

Все это время он работал под руководством Дина Смита – с ним же в апреле 2023-го и отправился в утопающий «Лестер». Но клуб не спасли. Уж не Дин Смит ли первый кандидат на переезд в «Аль-Шабаб»?

А как же клубная академия «Челси»?

Она была следующим местом работы. В июле 2023-го Терри довольно заявил в соцсетях: «Рад вернуться домой. Буду работать в академии». Получается, прошло лишь два с небольшим месяца. Но как отреагировал клуб?

В Англии пишут, что «Челси» позволит Терри покинуть молодежку в знак уважения к бывшему игроку и его преданности.

Официальной информации пока нет, но английские медиа практически уверены в отъезде Терри в Саудовскую Аравию.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Clive Rose / Staff; IMAGO/Daniel Hambury/Global Look Press ; twitter.com