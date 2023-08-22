12 комментариев

В Африке год назад объявили о запуске футбольной суперлиги, но позже она сменила название, формат и дату запуска.

Осенью этот турнир все-таки состоится.

Как пришли к суперлиге – конечно, из-за денег

Континентальные соревнования в Африке не приносят прибыли, трансляции тоже не помогают зарабатывать. В 2017 году права на активы Конфедерации африканского футбола (КАФ) были проданы французскому агентству Lagardère, но сделка на миллиард долларов рухнула через пару лет. И с тех пор долгосрочных контрактов нет.

В 2019 году президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в ДР Конго на 80-летие клуба «ТП Мазембе». Там он заявил, что в Африке необходимо создать лигу из 20 команд, способную приносить доход в размере $100 млн – так она войдет в десятку лучших лиг мира.

Через пару лет президент КАФ Патрис Мотсепе подтвердил, что проект суперлиги запущен.

Мотсепе ровозгласил цель турнира – получение денег на развитие футбольной структуры в Африке. Он рассчитывал, что континент заработает на таком турнире ежегодно по $250-300 млн, а призовой фонд составит $100 млн, где победитель получает $11,6 млн. При этом каждый участник получит $2,5 млн для возмещения расходов на транспорт, проживание и питание.

Летом 2023-го стало известно, что суперлига получит название Африканской футбольной лиги (АФЛ). Мотсепе тогда пояснил: «Наши друзья из Европы посоветовали не использовать выражение «Суперлига» из-за негативных ассоциаций с неудачной попыткой запуска суперлиги в Европе».

Кто участвует – сначала замахнулись на 24 команды, а потом пригласили в три раза меньше

Изначально предполагалось участие 24 команд, разделенных на три группы по восемь участников – и плей-офф, начиная с 1/8 финала. Критерии отбора – результаты за последние несколько лет, наличие молодежной академии и женской команды.

Это должна была быть лига из 197 матчей между клубами из 16 стран с продолжительностью с августа по май в сезоне-2023/24.

Однако позже решили остановиться на восьми участниках:

🇿🇦 «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР;

🇪🇬 «Аль-Ахли» из Египта;

🇲🇦 «Видад Касабланка» из Марокко;

🇹🇳 «Эсперанс» из Туниса;

🇳🇬 «Эньимба» из Нигерии;

🇨🇩 «Мазембе» из ДР Конго;

🇹🇿 «Симба» из Танзании;

🇦🇴 «Петру Атлетику» из Анголы.

КАФ упорно хранит формат турнира в тайне. Но самый вероятный вариант тут очевиден – две группы по четыре команды с выходом двух лучших в полуфинал.

Жеребьевка запланирована на сентябрь.

Когда будут играть – старт в октябре и всего несколько недель на матчи

Турнир хотели запустить в августе 2023 года, но тогда рассчитывали на длинный сезон до мая. Теперь планы поменялись.

Планируется, что АФЛ стартует 20 октября и продлится всего несколько недель. А уже 11 ноября будет сыгран финал.

В Африке же есть и другие клубные турниры?

Да, сразу два.

Лига чемпионов КАФ проходит ежегодно на протяжении почти 60 лет. У турнира есть два раунда квалификации, групповой этап из четырех групп по четыре команды и плей-офф с четвертьфинала.

Кубок Конфедерации КАФ в 2004 году объединил Кубок КАФ и Кубок Кубков КАФ – теперь это аналог Лиги Европы. У него три раунда квалификации и такой же формат основного турнира, как и у ЛЧ КАФ.

Боссы уверяют, что АФЛ никак не будет мешать двум этим турнирам. Судя по расписанию, так и есть – ЛЧ КАФ и КК КАФ заканчивают с квалификацией 1 октября, а в группах стартуют в конце ноября. Так что АФЛ как раз уложится до старта привычных африканских кубков.

Реакция на АФЛ в основном негативная

Инфантино справедливо задали вопрос – почему же европейская суперлига провалилась, а африканская будет успешной? «Это совершенно другой проект по сравнению с европейским, – ответил президент ФИФА. – Там она отходила от привычных структур, а здесь вкладывается в рамки КАФ, ФИФА и футбольной пирамиды».

Впрочем, довольны не все. Роже Милла тревожится: «Возможно, лучше было улучшить действующие турниры, а с этой суперлигой, боюсь, они станут менее привлекательными».

Виктор Дзофф из Africa Insider считает, что польза от турнира будет лишь рекламодателям, но не фанатам. Над надеждами организаторов заработать $200 миллионов многие смеются – об этом «Форбс» рассказал алжирский журналист Махер Мезахи. Обозреватель Солас Чукву считает, что авторы этой идеи просто не понимают, где находится африканский футбол и что проблемы действующих соревнований вроде длинных расстояний и недоступности для болельщиков перекинутся и на АФЛ.

В Африке есть баскетбольный аналог

Африканская баскетбольная лига создана в 2019 году, а первый розыгрыш состоялся в 2021-м. Там 12 команд разбиты по группам, победитель определяется через плей-офф. За три сезона поучаствовали 19 команд из 16 разных стран.

Призовой фонд, конечно, есть. Например, в 2021-м он составлял $100 тысяч для победителей, $75 тысяч – для финалиста, а также $55 тысяч и $25 тысяч для команд с третьего и четвертого мест.

Посмотрим, что в таком формате ждет футбол.

Фото: East News/Arsene MPIANA / AFP, Issouf SANOGO / AFP, Ayman Aref/NurPhoto; instagram.com/sundownsfc