27 комментариев

Финиш.

АПЛ-2022/23 – все, в последнем туре разрешились интриги в борьбе за медали, места в еврокубках и вылет.

А теперь к деталям.

«Лестер» все-таки вылетел. Остался «Эвертон» – и продлил суперсерию

Главной интригой перед последним туром оставалась борьба «Лестера» – не выжили.

Нужно было не только обыграть «Вест Хэм», но и верить в потерю «Эвертона» против «Борнмута», у обоих соперников уже не было мотивации. «Лестер» не выигрывал пять матчей подряд, «Эвертон» мог гордиться только аномальными 5:1 с «Брайтоном».

Смотрим со стороны «лис»:

⚽️ 34’ – ✅ Харви Барнс забил после паса Келечи Ихеаначо, у «Эвертона» 0:0, «Лестер» виртуально выживает!

⚽️ 57’ – ❌ «Эвертон» забил во втором тайме, это Абдулай Дукуре пробил «Борнмут». И «Лестер» опустился обратно в зону вылета.

⚽️ 62’ – ❌ «Лисы» не сдавались: через пять минут после гола «Эвертона» забил защитник Ваут Фас. Но эти 2:0 ничего не решают без помощи «Борнмута».

А она так и не пришла.

«Эвертон» удержал победу и остался – вылет был бы историческим событием, потому что команда из АПЛ, то есть с 1992-го, не вылетала вообще ни разу (так смогли только шесть клубов, еще «Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси»). Если брать все чемпионаты Англии, серия в элите у ливерпульцев – 69 лет, и она продолжается. Дольше держится только «Арсенал»: 97 лет.

Суммарно «Эвертон» – лидер за всю историю английского футбола по сезонам в высшем дивизионе, у него 120. Остальные отстают, следом «Астон Вилла» (109), «Ливерпуль» (108) и «Арсенал» (106).

Рад даже Джейме Каррагер! Говорит, что две команды в Премьер-лиги – гордость Ливерпуля, которой нельзя лишаться. К тому же рассказал, что его тесть из-за проблем «Эвертона» плохо спит по ночам, с вылетом могла бы вообще накрыть тотальная бессонница.

А с «Лестером» прощаемся – всего через семь лет после сказочного золота АПЛ.

«МЮ» – в топ-3, «Ньюкасл» не влез в тройку

Сражение за третье место выиграл «Ман Юнайтед» – в борьбе с «Ньюкаслом», одним из главных прорывов сезона.

«Ньюкасл» шел третим 20 минут: потому что на 9-й минуте сами забили «Челси» – гол у Энтони Гордона, а «МЮ» прилетело от вингера «Фулхэма» Тете. Через пару минут «Фулхэм» получил еще и пенальти – но Давид Де Хеа потащил удар Александара Митровича.

Позиции в таблице вернулись на место, когда Киран Триппьер затолкал мяч после в свои после прохода Рахима Стерлинга, а «Фулхэм» повалился под давлением «МЮ». На 39-й минуте Джейдон Санчо сравнял, а во втором тайме Фред вырезал такую передачу на Бруну, что португалец не мог промахнуться.

«МЮ» выиграл – 2:1, а «Ньюкасл» и «Челси» сыграли вничью (1:1). Команда Эрика тен Хага – третья, «Ньюкасл» и так рад Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» – без еврокубков. Эмери будет покорять ЛК

Одна из главных сенсаций сезона – пролет «Тоттенхэма» мимо еврокубков.

Кризисная команда со счетом 4:1 разнесла «Лидс», но так и не дождалась ошибки от «Астон Виллы», потому что бирмингемцы Унаи Эмери уверенно разобрались с немотивированным «Брайтоном» (2:0).

Итого: «Тоттенхэм» впервые за 14 лет не сыграет за пределами Англии.

Зато там будет чудесно перевоплотившаяся «Вилла». Когда в конце октября увольняли Стивена Джеррарда, плелись на 17-м месте. Пришел Эмери и все наладил, в итоге это лучший сезон клуба за 13 лет – с турнира-2009/10, когда были в топ-6 и квалификации Лиги Европы. Там, правда, сразу проиграли австрийскому «Рапиду».

Теперь сыграют в Лиге конференций. Жаль, что не в ЛЕ!

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Главное об остальных матчах:

• «Саутгемптон» и «Ливерпуль» устроили перестрелку – убойные 4:4 от немотивированных команд с разных полюсов таблицы. Команда Клоппа сначала забила два, потом получила четыре и все-таки отыгралась. «Сотон» хотел громко хлопнуть на прощание, но удержать победу не смог.

• «Брентфорд» обыграл похмельный «Ман Сити» – 1:0 с голом Итана Пиннока на 85-й минуте. «Сити» вообще проиграл впервые за 26 матчей во всех турнирах: предыдущее поражение было в феврале от «Тоттенхэма». Удивительно, но «Брентфорд» обыграл команду Пепа Гвардиолы дважды за сезон, пусть тут и не совсем боевой матч. Это всего пятая команда в АПЛ, кому такое удалось, после «Тоттенхэма» в прошлом сезоне, «МЮ» и «Вулверхэмптона» в позапрошлом, а также «Челси»-2016/17.

• «Арсенал» уложил пять мячей грустным «Вулвз» – красивые 5:0 в завершении насыщенного сезона. Дубль у уходящего из команды Гранита Джаки.

Фото: Gettyimages.ru/Eddie Keogh, Michael Regan, Naomi Baker, Jan Kruger; East News/PETER POWELL/AFP; globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates