27 комментариев

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«Лестер» вылетел, «МЮ» третий, «Тоттенхэм» – без еврокубков впервые за 14 лет. Все о развязке в АПЛ

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Финиш.

АПЛ-2022/23 – все, в последнем туре разрешились интриги в борьбе за медали, места в еврокубках и вылет.

А теперь к деталям.

«Лестер» все-таки вылетел. Остался «Эвертон» – и продлил суперсерию

Главной интригой перед последним туром оставалась борьба «Лестера» – не выжили.

Нужно было не только обыграть «Вест Хэм», но и верить в потерю «Эвертона» против «Борнмута», у обоих соперников уже не было мотивации. «Лестер» не выигрывал пять матчей подряд, «Эвертон» мог гордиться только аномальными 5:1 с «Брайтоном».

Смотрим со стороны «лис»:

⚽️ 34’ – ✅ Харви Барнс забил после паса Келечи Ихеаначо, у «Эвертона» 0:0, «Лестер» виртуально выживает!

⚽️ 57’ – ❌ «Эвертон» забил во втором тайме, это Абдулай Дукуре пробил «Борнмут». И «Лестер» опустился обратно в зону вылета.

⚽️ 62’ – ❌ «Лисы» не сдавались: через пять минут после гола «Эвертона» забил защитник Ваут Фас. Но эти 2:0 ничего не решают без помощи «Борнмута».

А она так и не пришла.

«Эвертон» удержал победу и остался – вылет был бы историческим событием, потому что команда из АПЛ, то есть с 1992-го, не вылетала вообще ни разу (так смогли только шесть клубов, еще «Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси»). Если брать все чемпионаты Англии, серия в элите у ливерпульцев – 69 лет, и она продолжается. Дольше держится только «Арсенал»: 97 лет.

Суммарно «Эвертон» – лидер за всю историю английского футбола по сезонам в высшем дивизионе, у него 120. Остальные отстают, следом «Астон Вилла» (109), «Ливерпуль» (108) и «Арсенал» (106).

Рад даже Джейме Каррагер! Говорит, что две команды в Премьер-лиги – гордость Ливерпуля, которой нельзя лишаться. К тому же рассказал, что его тесть из-за проблем «Эвертона» плохо спит по ночам, с вылетом могла бы вообще накрыть тотальная бессонница.

А с «Лестером» прощаемся – всего через семь лет после сказочного золота АПЛ.

«МЮ» – в топ-3, «Ньюкасл» не влез в тройку

Сражение за третье место выиграл «Ман Юнайтед» – в борьбе с «Ньюкаслом», одним из главных прорывов сезона.

«Ньюкасл» шел третим 20 минут: потому что на 9-й минуте сами забили «Челси» – гол у Энтони Гордона, а «МЮ» прилетело от вингера «Фулхэма» Тете. Через пару минут «Фулхэм» получил еще и пенальти – но Давид Де Хеа потащил удар Александара Митровича.

Позиции в таблице вернулись на место, когда Киран Триппьер затолкал мяч после в свои после прохода Рахима Стерлинга, а «Фулхэм» повалился под давлением «МЮ». На 39-й минуте Джейдон Санчо сравнял, а во втором тайме Фред вырезал такую передачу на Бруну, что португалец не мог промахнуться.

«МЮ» выиграл – 2:1, а «Ньюкасл» и «Челси» сыграли вничью (1:1). Команда Эрика тен Хага – третья, «Ньюкасл» и так рад Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» – без еврокубков. Эмери будет покорять ЛК

Одна из главных сенсаций сезона – пролет «Тоттенхэма» мимо еврокубков.

Кризисная команда со счетом 4:1 разнесла «Лидс», но так и не дождалась ошибки от «Астон Виллы», потому что бирмингемцы Унаи Эмери уверенно разобрались с немотивированным «Брайтоном» (2:0).

Итого: «Тоттенхэм» впервые за 14 лет не сыграет за пределами Англии.

Зато там будет чудесно перевоплотившаяся «Вилла». Когда в конце октября увольняли Стивена Джеррарда, плелись на 17-м месте. Пришел Эмери и все наладил, в итоге это лучший сезон клуба за 13 лет – с турнира-2009/10, когда были в топ-6 и квалификации Лиги Европы. Там, правда, сразу проиграли австрийскому «Рапиду».

Теперь сыграют в Лиге конференций. Жаль, что не в ЛЕ!

***

Главное об остальных матчах:

• «Саутгемптон» и «Ливерпуль» устроили перестрелку – убойные 4:4 от немотивированных команд с разных полюсов таблицы. Команда Клоппа сначала забила два, потом получила четыре и все-таки отыгралась. «Сотон» хотел громко хлопнуть на прощание, но удержать победу не смог.

• «Брентфорд» обыграл похмельный «Ман Сити» – 1:0 с голом Итана Пиннока на 85-й минуте. «Сити» вообще проиграл впервые за 26 матчей во всех турнирах: предыдущее поражение было в феврале от «Тоттенхэма». Удивительно, но «Брентфорд» обыграл команду Пепа Гвардиолы дважды за сезон, пусть тут и не совсем боевой матч. Это всего пятая команда в АПЛ, кому такое удалось, после «Тоттенхэма» в прошлом сезоне, «МЮ» и «Вулверхэмптона» в позапрошлом, а также «Челси»-2016/17.

• «Арсенал» уложил пять мячей грустным «Вулвз» – красивые 5:0 в завершении насыщенного сезона. Дубль у уходящего из команды Гранита Джаки.

Фото: Gettyimages.ru/Eddie Keogh, Michael Regan, Naomi Baker, Jan Kruger; East News/PETER POWELL/AFP; globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates

27 комментариев

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sashafan2
Когда Эмери сменил Вильярреал на Астон Виллу я думал: "Зачем Эмери менять команду в еврокубках на команду на дне таблицы?" А Эмери вытащил Астон Виллу в еврокубки. Невероятно!
+55
0
+55
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Sashka Azmuka
Ответ sashafan2
Когда Эмери сменил Вильярреал на Астон Виллу я думал: "Зачем Эмери менять команду в еврокубках на команду на дне таблицы?" А Эмери вытащил Астон Виллу в еврокубки. Невероятно!
тренеришка, что сказать
+30
-1
+29
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achrustalev
Два чемпиона Англии вылетели впервые за 11 лет. Тогда, в сезоне 2011/12, АПЛ покинули Блэкберн и Вулверхэмптон.
+24
0
+24
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DonaldBrashear 2.0
офигеть, Кейн 30 голов за сезон забил в АЛП, а о нем так мало говорят! 30 голов! это офигеть как много!
У Холанда, о которой все трубят всего на 6 голов больше.

Кейн феноменальный сезон очередной провел, хоть бы перешел в топ-клуб, в Реал бы его
+23
-2
+21
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igls54
Раньери печально ухмыльнулся
+11
-1
+10
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B M
Астон Вилла - победитель ЛК 2023/2024! Скриньте!
+10
0
+10
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captain Rogers
"уверенно разобрались с немотивированным Брайтоном"
мало того, что счет неправильно написали (2-1), так еще и игру хотя бы что ли посмотрели. Астон Вилла в начале игры быстро прижала и забила 2, всей остальной игрой владел Брайтон, даже затолкали еще 2, правда из офсайдов.
+5
0
+5
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Ksandvankneshas
Ответ DonaldBrashear 2.0
офигеть, Кейн 30 голов за сезон забил в АЛП, а о нем так мало говорят! 30 голов! это офигеть как много! У Холанда, о которой все трубят всего на 6 голов больше. Кейн феноменальный сезон очередной провел, хоть бы перешел в топ-клуб, в Реал бы его
Причём в кризисном ТТХ, а не в сильнейшем клубе лиги.
+4
0
+4
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Любезный Коссутий
что еще за бронза? 🤷‍♂️
+4
-1
+3
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FilthyFrank
Надеюсь Кейн одумается и уйдёт из Ттх уже в это трансферное окно, пора бы трофеи брать🏆
+3
0
+3
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Максим Шохин
Ответ Иван Косяков
Клаудио, вернись, мы все протеряли....
Там не Клаудио, а как владелец разбился на вертолете так в клуб перестали вкладывать деньги. Роджерс 2 раза с этим составом почти в ЛЧ залетел, но не прокатило.
+3
0
+3
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Иван Косяков
Клаудио, вернись, мы все протеряли....
+3
0
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Сергей Михеев
Эмери: Вы думаете, что я заперт на дне таблицы АПЛ? Нет, это всю АПЛ заперли со мной.
+3
0
+3
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Sashka Azmuka
Может Кейн свалит наконец
+2
0
+2
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Мандалай
Вообщем, Конте теперь окончательно рад, что сбежал из этого болота. Как он и говорил на ТОЙ САМОЙ пресс-конференции "...борьба за 7-8 места ему неинтересна"
+2
0
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Антон Казанский
Насколько волевой была победа "Лейстера" в АПЛ, настолько же безвольным был и вылет. Очень надеюсь, что никто из грандов не подберёт всяких Тилемансов, Мэддисонов, Барнсов, Союнжу и прочих Рикарду Перейра и Тимоти Кастаней. Переоценённых лодырей, сливших клуб в пердив.
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+1
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Мандалай
Ответ DonaldBrashear 2.0
офигеть, Кейн 30 голов за сезон забил в АЛП, а о нем так мало говорят! 30 голов! это офигеть как много! У Холанда, о которой все трубят всего на 6 голов больше. Кейн феноменальный сезон очередной провел, хоть бы перешел в топ-клуб, в Реал бы его
Ему бы в Баварию.
Не удивлюсь, если без Кейна шпоры будут бороться за выживание.
0
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Рашпель793
Ответ DonaldBrashear 2.0
офигеть, Кейн 30 голов за сезон забил в АЛП, а о нем так мало говорят! 30 голов! это офигеть как много! У Холанда, о которой все трубят всего на 6 голов больше. Кейн феноменальный сезон очередной провел, хоть бы перешел в топ-клуб, в Реал бы его
Ну так Холанд в дебютном сезоне рекорды различные побил. Было бы странно говорить не о нём, а о Кейне, который стабильно набивает много голов в АПЛ, играя за шпор.
0
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Максим Шохин
Ответ Антон Казанский
Насколько волевой была победа "Лейстера" в АПЛ, настолько же безвольным был и вылет. Очень надеюсь, что никто из грандов не подберёт всяких Тилемансов, Мэддисонов, Барнсов, Союнжу и прочих Рикарду Перейра и Тимоти Кастаней. Переоценённых лодырей, сливших клуб в пердив.
Какой же бред. Это состав два года был в 1 матче от ЛЧ, после двух неудач руки опустились и наелись друг другом. Шмейхель ушел, владельцы взяли кого-нибудь ? Нет, там просто забили на команду
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Ашот Растовщик
эх Лидс, раньше нужно было Большого Сэма приглашать, так может и не вылетили бы
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Steppenwolf
Лидс вообще не жалко, прощай дерби роз.
Пикфорд , прям, спас Эвертон, вытащив на 94ой минуте удар Борнмута.
Пас Фреда на Бруно просто конфетка.
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zukarello
Вот это Челси ухнулся ! Потратить столько бабла ради 12 места
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Vezdexodof
Эмери крут💪
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Yury Sin
Ждём Лестер в АПЛ через год. Очищение чемпионшипом, как любят говорить на спортсе, должно пойти на пользу )
+1
-1
0
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