41 комментарий

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?
Ох.
«Челси» внезапно уволил Грэма Поттера: клуб уже выпустил заявление о согласии тренера сотрудничать с целью обеспечения «плавного перехода».
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бруно Сальтор. Владельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали уже попытались объясниться:
«От имени всех в «Челси» хотим искренне поблагодарить Грэма Поттера за его вклад. Мы испытываем огромное уважение к Грэму как к тренеру и как к личности. Он всегда вел себя профессионально и добросовестно. Мы все разочарованы таким исходом.
Вместе с болельщиками мы будем поддерживать Бруно Сальтора и команду и сосредоточимся на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 матчей в Премьер-лиге, впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия в каждой из этих игр, чтобы завершить сезон на высоком уровне».
Поттера уволили спустя 7 месяцев после назначения: тогда контракт подписали аж на 5 лет.
«Плавный переход»? Что это такое?
Возможно, речь о том, что Поттер не получит все положенные деньги сразу.
В сентябре 2022-го одна только компенсация «Брайтону» за Поттера и его штаб обошлась «Челси» в 22 млн фунтов. The Telegraph пишет, что по контракту Поттер получил бы около 60 млн фунтов, а в соглашении есть отдельный пункт по расторжению договора: если клуб его аннулирует, то заплатит фиксированную компенсацию.
The Mirror сообщает, что решение Боули ошеломило игроков: многие впервые услышали об увольнении Поттера только из публичного заявления. Утром «Челси» разослал сообщение для медиа о том, что Поттер выйдет на предматчевую пресс-конференцию перед игрой с «Ливерпулем» – тогда и инсайдер Бен Джейкобс заверил, что никто увольнять Грэма пока не собирается.
Оказалось иначе.
А кто заменит Поттера? Фаворит – Нагельсманн
Вполне вероятно, что до конца сезона рулить действительно будет Бруно Сальтор, и клуб тщательно подойдет к выбору нового тренера.
Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что Юлиан Нагельсманн – явный фаворит на пост, потому боссы «Челси» считают его очень талантливым тренером. Первые контакты уже были, а итоговое решение примут в ближайшее время.
Журналист Флориан Плеттенберг также считал Нагельсманна явным кандидатом. Но в таком случае трансферную компенсацию потребует уже «Бавария» – и сумма не уточняется. Bild пишет, что мюнхенцы запросят 27 млн евро – это зарплата тренера, которая оставалась по контракту до 2026-го, ее клуб выплачивает, пока Юлиан не подыщет новый клуб.
«Челси» рассматривал и Маурисио Почеттино с Роберто де Дзерби, но вариант с Нагельсманном нравится руководству больше.
Еще раз – почему уволили Поттера?
«Челси» занимает только 11-е место, у клуба 38 очков после 28 игр. Если до марта результаты клуба были просто ужасны, то с наступлением весны лондонцы немного выправили ситуацию – Грэм все-таки вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Челси» при Поттере набирал 1,27 очка в АПЛ – это повторение клубного антирекорда. Из 31 матча во всех турнирах Поттер выиграл лишь 39%: в 21-м веке в клубе так мало не побеждал никто.
В чем же причина таких проблем?
По итогам январского трансферного окна в ростере собралось 32 игрока – это не могло не стать проблемой: журналист Мэтта Лоу пишет, что Грэм не справился с таким потоком игроков.
Проблему подчеркивал Энцо Фернандес в интервью The Guardian: «В распоряжении так много молодых ребят, а на знакомство и подготовку всего 20 дней. Когда говорим о качестве футбола, который должен быть выстроен, то очень сложно за такой короткий срок стать настоящей командой. У нас есть все инструменты для этого – в этом нам очень помогает тренер и его штаб, но нужно просто набраться терпения».
Атмосфера в «Челси» после ЧМ-22 просела. Отсутствие побед давило, а пресса и болельщики только увеличивали волнение внутри коллектива. Еще хуже становилось после пресс-конференций Поттера: англичанин казался слишком мягкотелым. Тренера даже обвинили в том, что он не вмешался в драку игроков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».
В последних матчах казалось, что «Челси» выздоровел, но после поражения от «Астон Вилле» в клубе царил пессимизм.
А ведь был отрезок, когда у «Челси» было три победы подряд. Поттер был близок к исправлению ситуации?
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Ryan Pierse, George Wood
Единственное, от нового тренера никто чудес ждать уже не будет в этом сезоне. Будет работать спокойно.
- Ало, дайте мне Петроград. Что значит не отвечает?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Петроград!
Ало, это Петроград? Дайте Смольный. Что значит - занято?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Смольный!
Ало, это Смольный? Дайте Ленина. Что значит - обедает?! Это революционный матрос Железняк!
Немедленно дайте Ленина!
Ало, Владимир Ильич? Это революционный матрос Железняк... Что значит - пошёл на ***?..
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- Ало, это Агент Нагельсманна? Дайте Юлиана. Что значит - кто это?! Это Тодд! Что значит какой Тодд? Боули! Немедленно дайте Нагельсманна!
Ало, Юлиан? Это Тодд! Что значит какой Тодд? Боули! Что значит - пошёл на ***?..
Ещё раз повторюсь, Тухеля можно было оставить до паузы, как выяснилось, хуже не было бы, но отставка немца скорее выглядела логичной.
лично я считаю что с Тухелем Челси мог взять ЛЧ, но АПЛ вряд-ли, в атаке синие выглядели блекло