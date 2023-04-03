41 комментарий

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«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?

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Ох.

«Челси» внезапно уволил Грэма Поттера: клуб уже выпустил заявление о согласии тренера сотрудничать с целью обеспечения «плавного перехода».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бруно Сальтор. Владельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали уже попытались объясниться:

«От имени всех в «Челси» хотим искренне поблагодарить Грэма Поттера за его вклад. Мы испытываем огромное уважение к Грэму как к тренеру и как к личности. Он всегда вел себя профессионально и добросовестно. Мы все разочарованы таким исходом.

Вместе с болельщиками мы будем поддерживать Бруно Сальтора и команду и сосредоточимся на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 матчей в Премьер-лиге, впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия в каждой из этих игр, чтобы завершить сезон на высоком уровне».

Поттера уволили спустя 7 месяцев после назначения: тогда контракт подписали аж на 5 лет.

«Плавный переход»? Что это такое?

Возможно, речь о том, что Поттер не получит все положенные деньги сразу.

В сентябре 2022-го одна только компенсация «Брайтону» за Поттера и его штаб обошлась «Челси» в 22 млн фунтов. The Telegraph пишет, что по контракту Поттер получил бы около 60 млн фунтов, а в соглашении есть отдельный пункт по расторжению договора: если клуб его аннулирует, то заплатит фиксированную компенсацию.

The Mirror сообщает, что решение Боули ошеломило игроков: многие впервые услышали об увольнении Поттера только из публичного заявления. Утром «Челси» разослал сообщение для медиа о том, что Поттер выйдет на предматчевую пресс-конференцию перед игрой с «Ливерпулем» – тогда и инсайдер Бен Джейкобс заверил, что никто увольнять Грэма пока не собирается.

Оказалось иначе.

А кто заменит Поттера? Фаворит – Нагельсманн

Вполне вероятно, что до конца сезона рулить действительно будет Бруно Сальтор, и клуб тщательно подойдет к выбору нового тренера. 

Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что Юлиан Нагельсманн – явный фаворит на пост, потому боссы «Челси» считают его очень талантливым тренером. Первые контакты уже были, а итоговое решение примут в ближайшее время.

Журналист Флориан Плеттенберг также считал Нагельсманна явным кандидатом. Но в таком случае трансферную компенсацию потребует уже «Бавария» – и сумма не уточняется. Bild пишет, что мюнхенцы запросят 27 млн евро – это зарплата тренера, которая оставалась по контракту до 2026-го, ее клуб выплачивает, пока Юлиан не подыщет новый клуб.

«Челси» рассматривал и Маурисио Почеттино с Роберто де Дзерби, но вариант с Нагельсманном нравится руководству больше.

Еще раз – почему уволили Поттера?

«Челси» занимает только 11-е место, у клуба 38 очков после 28 игр. Если до марта результаты клуба были просто ужасны, то с наступлением весны лондонцы немного выправили ситуацию – Грэм все-таки вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Челси» при Поттере набирал 1,27 очка в АПЛ – это повторение клубного антирекорда. Из 31 матча во всех турнирах Поттер выиграл лишь 39%: в 21-м веке в клубе так мало не побеждал никто.

В чем же причина таких проблем?

По итогам январского трансферного окна в ростере собралось 32 игрока – это не могло не стать проблемой: журналист Мэтта Лоу пишет, что Грэм не справился с таким потоком игроков.

Проблему подчеркивал Энцо Фернандес в интервью The Guardian: «В распоряжении так много молодых ребят, а на знакомство и подготовку всего 20 дней. Когда говорим о качестве футбола, который должен быть выстроен, то очень сложно за такой короткий срок стать настоящей командой. У нас есть все инструменты для этого – в этом нам очень помогает тренер и его штаб, но нужно просто набраться терпения».

Атмосфера в «Челси» после ЧМ-22 просела. Отсутствие побед давило, а пресса и болельщики только увеличивали волнение внутри коллектива. Еще хуже становилось после пресс-конференций Поттера: англичанин казался слишком мягкотелым. Тренера даже обвинили в том, что он не вмешался в драку игроков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

В последних матчах казалось, что «Челси» выздоровел, но после поражения от «Астон Вилле» в клубе царил пессимизм.

А ведь был отрезок, когда у «Челси» было три победы подряд. Поттер был близок к исправлению ситуации?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Ryan Pierse, George Wood

41 комментарий

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barbarian1991
Уизли, их там целая династия
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brace
Про Поттера также в Брайтоне говорили. Какой перспективный и современный тренер..
Единственное, от нового тренера никто чудес ждать уже не будет в этом сезоне. Будет работать спокойно.
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Denis242424
Ответ Вячеслав Пустохин
Давно уже было понятно, что это дело времени. Другой вопрос: почему так долго тянули? Неужели Бавария нажала первой на спусковой крючок?
Все началось с Конте.
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Промах Мораты
Ура!
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Romano1985
Ответ Marco Verrati
Главная ошибка - это увольнение Тухеля!!!! До сих пор не понимаю это решение !!!
А ди Матео )? С первым ушастым в истории клуба ? А папа Карло ? А маур ? Что то там не то ? Отмыв бабок просто ! Вот и все !
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Ман Сити
Ответ Marco Verrati
Главная ошибка - это увольнение Тухеля!!!! До сих пор не понимаю это решение !!!
Так разгромы от Лидса, где он выпускал дефов, чтобы 4-й не залетел быстро забываются.
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Антон Казанский
Суровые годы Революции:
- Ало, дайте мне Петроград. Что значит не отвечает?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Петроград!
Ало, это Петроград? Дайте Смольный. Что значит - занято?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Смольный!
Ало, это Смольный? Дайте Ленина. Что значит - обедает?! Это революционный матрос Железняк!
Немедленно дайте Ленина!
Ало, Владимир Ильич? Это революционный матрос Железняк... Что значит - пошёл на ***?..
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- Ало, это Агент Нагельсманна? Дайте Юлиана. Что значит - кто это?! Это Тодд! Что значит какой Тодд? Боули! Немедленно дайте Нагельсманна!
Ало, Юлиан? Это Тодд! Что значит какой Тодд? Боули! Что значит - пошёл на ***?..
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Андрей Савинов
мы тебе тут молодняка прогрессивного привели, на, натаскивай. замутили трансферное болото и крайнего нашли
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alesander
Покупаешь команду с третьего места. Увольняешь тренера. Покупаешь нового тренера. Покупаешь игроков на три состава. Команда на 11 месте. Увольняешь нового тренера. Да эти парни гении!! Аплодирую стоя!
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Владислав Севастьянов
Да блин, обещали же перед Ливерпулем не увольнять. И так у Красных игры нет, а тут еще перед новым тренером все будут задницу рвать.
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balander09
Тухеля можно было оставить до ЧМ, хотя бы из-за статуса и заслуг, но за победу в АПЛ Челси уже несколько лет как перестает бороться задолго до финиша. в первый сезон акцент был сделан на кубки , в АПЛ же клуб играл скучно и уныло, 1:0 и 0:0 . во втором сезоне из-за ковида начали серьезные проблемы с составом, да и игра снова в чемпионате удручала , в ЛЧ попался мегафартовый реал. в текущем сезоне проблемы начались сразу везде, Челси откровенно был плох. Тухель сам по себе конфликтный, так ещё результатов не было и с Боули не сработались. владелец самодур конечно ещё тот. все эти проблемы и привели к назначению физрука и его отставку.
Ещё раз повторюсь, Тухеля можно было оставить до паузы, как выяснилось, хуже не было бы, но отставка немца скорее выглядела логичной.
лично я считаю что с Тухелем Челси мог взять ЛЧ, но АПЛ вряд-ли, в атаке синие выглядели блекло
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PsichoEscape
Там Гальтье вот вот освободится.
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Terrific World
Нагельсман с вероятностью в 100 процентов, кто будет...
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Варлампий Варлампий
слишком много разговоров о заштатном середняке АПЛ
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Evgen_Hazard
Я честно даже поверить не мог, думал типа шутка на 1 (2) апреля, но оказалось нет. Кто бы не пришел, это будет лучше Поттера.
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Антон
Но как же он работал в очистке?
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Смоки Кот
недолго музыка играла, недолго Челси в топах был
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Михан Первый
Нагельсманн - очень спорный вариант. Если его назначат, то в октябре придется опять искать нового тренера(
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Direct free kick
Ответ Илья Ганин
После победы над Боруссией ещё теплилась надежда на Поттера, но поражение Астон Вилле было уже конечной точкой. Рад, что руководство на это решилось. Удивительно, в эпоху Абрамовича трёх главных за сезон мы ещё не наблюдали.
Несправедливый проход БД позор евросезона в ЛЧ
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МТБ
Ответ Илья Ганин
После победы над Боруссией ещё теплилась надежда на Поттера, но поражение Астон Вилле было уже конечной точкой. Рад, что руководство на это решилось. Удивительно, в эпоху Абрамовича трёх главных за сезон мы ещё не наблюдали.
Это не совсем так. Точнее, если назначат Нагельсманна, такого точно небыло, но пока И.О и такое уже было, просто те ИО так долго не тренриовали
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Direct free kick
Ответ Адепт Суперлиги
так поражение от астон виллы максимально аномальное и нелогичное. если бы ему дали второй сезон, предсезонку и нормальную трансферную компанию под его запросы, а не "покупаем за 200 лямов энцо и мудрика потому что ими интересовался арсенал", то он бы построил симпатичную команду, в этом нет сомнений
Обидно, что не дали времени и игроков Дэвиду Мойесу в мюмю, за этого недотренера - не обидно
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Роман Кондрашев
Есть подозрение, что все-таки решили уволить Поттера, как только освободился Нагельсман
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Дмитрий Грачев
Когда бешеные башли сносят бешеные башни
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Amalfitano
Будет смешно если назначат Нагельсмана.))
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Павел Аникеев
Главный вопрос, который обязательно поднимет любой топовый тренер - это усиление, трансферы нужных под игровую модель тренера игроков. Челси набрало кучу народа, да еще и на длинные контракты. Будет ли у них возможность купить новому тренеру необходимых игроков?
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