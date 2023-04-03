41 комментарий

Ох.

«Челси» внезапно уволил Грэма Поттера: клуб уже выпустил заявление о согласии тренера сотрудничать с целью обеспечения «плавного перехода».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бруно Сальтор. Владельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали уже попытались объясниться:

«От имени всех в «Челси» хотим искренне поблагодарить Грэма Поттера за его вклад. Мы испытываем огромное уважение к Грэму как к тренеру и как к личности. Он всегда вел себя профессионально и добросовестно. Мы все разочарованы таким исходом.

Вместе с болельщиками мы будем поддерживать Бруно Сальтора и команду и сосредоточимся на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 матчей в Премьер-лиге, впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия в каждой из этих игр, чтобы завершить сезон на высоком уровне».

Поттера уволили спустя 7 месяцев после назначения: тогда контракт подписали аж на 5 лет.

«Плавный переход»? Что это такое?

Возможно, речь о том, что Поттер не получит все положенные деньги сразу.

В сентябре 2022-го одна только компенсация «Брайтону» за Поттера и его штаб обошлась «Челси» в 22 млн фунтов. The Telegraph пишет, что по контракту Поттер получил бы около 60 млн фунтов, а в соглашении есть отдельный пункт по расторжению договора: если клуб его аннулирует, то заплатит фиксированную компенсацию.

The Mirror сообщает, что решение Боули ошеломило игроков: многие впервые услышали об увольнении Поттера только из публичного заявления. Утром «Челси» разослал сообщение для медиа о том, что Поттер выйдет на предматчевую пресс-конференцию перед игрой с «Ливерпулем» – тогда и инсайдер Бен Джейкобс заверил, что никто увольнять Грэма пока не собирается.

Оказалось иначе.

А кто заменит Поттера? Фаворит – Нагельсманн

Вполне вероятно, что до конца сезона рулить действительно будет Бруно Сальтор, и клуб тщательно подойдет к выбору нового тренера.

Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что Юлиан Нагельсманн – явный фаворит на пост, потому боссы «Челси» считают его очень талантливым тренером. Первые контакты уже были, а итоговое решение примут в ближайшее время.

Журналист Флориан Плеттенберг также считал Нагельсманна явным кандидатом. Но в таком случае трансферную компенсацию потребует уже «Бавария» – и сумма не уточняется. Bild пишет, что мюнхенцы запросят 27 млн евро – это зарплата тренера, которая оставалась по контракту до 2026-го, ее клуб выплачивает, пока Юлиан не подыщет новый клуб.

«Челси» рассматривал и Маурисио Почеттино с Роберто де Дзерби, но вариант с Нагельсманном нравится руководству больше.

Еще раз – почему уволили Поттера?

«Челси» занимает только 11-е место, у клуба 38 очков после 28 игр. Если до марта результаты клуба были просто ужасны, то с наступлением весны лондонцы немного выправили ситуацию – Грэм все-таки вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Челси» при Поттере набирал 1,27 очка в АПЛ – это повторение клубного антирекорда. Из 31 матча во всех турнирах Поттер выиграл лишь 39%: в 21-м веке в клубе так мало не побеждал никто.

В чем же причина таких проблем?

По итогам январского трансферного окна в ростере собралось 32 игрока – это не могло не стать проблемой: журналист Мэтта Лоу пишет, что Грэм не справился с таким потоком игроков.

Проблему подчеркивал Энцо Фернандес в интервью The Guardian: «В распоряжении так много молодых ребят, а на знакомство и подготовку всего 20 дней. Когда говорим о качестве футбола, который должен быть выстроен, то очень сложно за такой короткий срок стать настоящей командой. У нас есть все инструменты для этого – в этом нам очень помогает тренер и его штаб, но нужно просто набраться терпения».

Атмосфера в «Челси» после ЧМ-22 просела. Отсутствие побед давило, а пресса и болельщики только увеличивали волнение внутри коллектива. Еще хуже становилось после пресс-конференций Поттера: англичанин казался слишком мягкотелым. Тренера даже обвинили в том, что он не вмешался в драку игроков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

В последних матчах казалось, что «Челси» выздоровел, но после поражения от «Астон Вилле» в клубе царил пессимизм.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Ryan Pierse, George Wood