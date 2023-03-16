29 комментариев

Каждый месяц все печальнее.

Эден Азар напомнил о себе, но довольно специфическим образом. В интервью RTBF бельгиец рассказал о взаимоотношениях с Карло Анчелотти. Как оказалось, их практически нет. Впрочем, как и игрового времени – Азар в 2023-м сыграл лишь чуть больше часа в кубковом матче.

Азар и Анчелотти – что они сказали друг о друге

Что же такого сказал Азар?

«Между нами [с Анчелотти] есть уважение. Но не скажу, что мы разговариваем друг с другом. Потому что мы не разговариваем. Но уважение всегда будет. Даже если он не будет выпускать меня на поле».

А вот ответ Анчелотти: «У нас не то чтобы прохладные отношения, но Азар говорит правду: мы действительно не так много общаемся. Главное для меня – что он уважает меня, а я уважаю его».

Карло добавил, что Азар не играет из-за высокой конкуренции – на его позиции, например, блистает Винисиус.

Что касается будущего, Азар считает, что о трансфере речи пока не идет: «Единственное, о чем я думаю, – это игра. Вот почему я даже не думаю об уходе. В глубине души я чувствую, что могу что-то привнести [в команду]».

Анчелотти ответил сухо: «В следующем сезоне я буду рассчитывать на тех, кого клуб предоставит в мое распоряжение».

Вы тоже уловили напряжение?

А как было раньше? Сначала уважение и надежды, а потом недопонимание

Начиналось все красиво.

• «Думаю, вместе мы добьемся великих вещей. Мы не знакомы лично, но я слышал, что это очень приятный человек, который просто хочет побеждать», – так Азар приветствовал назначение Анчелотти в «Реал» позапрошлым летом.

При итальянце он получил место в составе, хотя выпадал из-за травм. Анчелотти хвалил игрока, но осенью 2021-го отмечал: «С ним нужно действовать осторожно, потому что в прошлом у него были травмы. Ему непросто играть два матча подряд». Marca давала позитивные инсайды: тренер верит в бельгийца и его возможность играть ключевую роль в команде.

• В следующие месяцы тон слегка сменился – Анчелотти намекал, чего недостает Азару: «У него нет статуса звезды в команде, поскольку из-за травм он пропустил много матчей. Ему нужно быть терпеливым, поскольку иногда тренер выбирает других игроков». Да еще и привел такое сравнение: «Кто думал, что у Мариано получится? А он пришел и воспользовался шансом. Это должен сделать и Азар, даже если он не играет или играет мало».

• В начале 2022-го Marca писала, что Анчелотти уже не рассчитывает на Азара. Это подтвердилось тем, что Эден не сыграл ни минуты в двух матчах Суперкубка Испании. В старте в сезоне-2021/22 бельгиец к тому времени появился лишь однажды. Новый инсайд Marca утверждал, что Азар считает несправедливым отношение Анчелотти, но недовольства в раздевалке не демонстрирует. При этом в одном из матчей даже Бэйл посмеялся над ситуацией, когда Азар разминался во время игры, а потом был отправлен обратно на скамейку.

• В мае обоих вдруг озарил оптимизм. «Уверен, следующий год будет моим», – сказал Азар. «Полагаю, у него будут игровые минуты в следующем сезоне», – согласился Анчелотти. В июле тренеру понравилась работа игрока на тренировках, периодически он выпускал его и в начале сезона. Осенью Азар забил в Лиге чемпионов. Неужели будет хоть какой-то прорыв?

Нет.

• Ближе к ЧМ-2022 пошли грустные новости: El Nacional писал, что «Реал» готов отпустить Азара бесплатно – Флорентино Перес недоволен его отношением к делу. Сам же футболист подчеркнул, что не хочет покидать «Реал», а Marca добавила: его жена и пятеро детей очень хорошо себя чувствуют в Мадриде.

В конце года As сообщала, что Азар впечатлил тренеров на тренировках после приезда с ЧМ. Анчелотти поставил его на кубковую игру и похвалил.

На этом все и застопорилось. Спустя месяц The Athletic выдал: отношений между Азаром и Анчелотти практически не существует, игрок считает, что тренер не выполнил обещания выпускать его чаще.

Азар в сезоне-2022/23: три игры в чемпионате, гол после прострела и надвигающийся антирекорд

С этим сезоном все очень грустно:

• Лишь три матча в Ла Лиге. В августе выходы на замену в Виго и Альмерии, в сентябре – старт с «Мальоркой» и замена через час. Разумеется, ноль результативных действий. Хотя команда забила в этих играх 10 мячей.

• В Лиге чемпионов – старт против «Шахтера», 14 минут в Лейпциге, полчаса в Глазго (и даже гол «Селтику»). Из пределов вратарской, после прострела, но какая разница – наконец-то гол! В ЛЧ Азар не забивал почти два года.

• В Кубке – 68 минут против «Касереньо» из четвертой лиги. И все: в Суперкубке – ноль минут.

И еще несколько тоскливых цифр.

• Все идет к тому, что этот сезон станет самым неигровым у бельгийца в «Реале»: пока лишь 7 матчей, меньше всего было в сезоне-2020/21 (Азар выходил на поле 21 раз). Чтобы этого не произошло, нужно сыграть еще хотя бы в 14 матчах – то есть обязательно участвовать почти во всех оставшихся играх сезона. Это сложно представить, учитывая, что Азара на поле не видели уже 2,5 месяца.

• Только в 58% матчей за «Реал» в Ла Лиге и ЛЧ он выходил в старте. А в победной ЛЧ сыграл 66 минут в сенсационно проигранном «Шерифу» матче и еще пару раз появлялся на замену лишь под финальный свисток.

• Тема с травмами – самая распространенная, учитывая что в «Реале» он получал повреждения почти два десятка раз. Если подсчеты Transfermarkt верны, то Азар пропустил целых 78 матчей «Реала» из-за травм и болезней. 73 сыграл, 78 пропустил.

Поворотной считается травма, полученная в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», когда Азар столкнулся с Тома Менье – это было осенью 2019 года. Операция, рецидив, пандемия – и к началу сезона-2020/21 в «Реале» уже играл другой Азар, который еще к тому же не всегда мог договориться с клубом по вопросам лечения.

Контракт Азара с «Реалом» закончится летом 2024 года. Напомним, что его зарплата, как писали британские медиа, около 24 миллионов евро за сезон. The Athletic сообщал, что после уплаты налогов она составляет около 15 млн. Сейчас клуб продолжает бороться за три трофея – хотя и рискует проиграть оба домашних «Барселоне», но неплохие шансы есть в Лиге чемпионов.

Вероятно, участие Азара будет минимально. Или его не будет совсем.

Фото: globallookpress.com/JuanCarlos/Juan Carlos Rojas, Mutsu Kawamori, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency