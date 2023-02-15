«Забил как Марадона в 86-м». История чудо-гола Жиркова – его признали лучшим в групповом раунде ЛЧ

«Ну просто Роналдо в лучшие годы!»

В 2004-м Юрий стал главным открытием нашего футбола. Приехав из тамбовского «Спартака», выиграл в ЦСКА конкуренцию у аргентинца Феррейры, закрепился на левом фланге и стал одним из лучших бомбардиров команды – 6+4.

А в начале 2005-го, за месяц до дебюта в сборной, Жирков едва не погиб: «Самая большая ошибка в жизни, – говорил Юрий. – В Тамбове после Нового года сел за руль, не умея толком водить, и попал в аварию. Меня подрезали на скорости под 100 километров в час, и я врезался в столб.

Спасли подушки безопасности. Был бы отечественный автомобиль – мы бы в этом столбе так и остались. Гаишники сказали, что я в рубашке родился. Машина-то восстановлению не подлежала».

В 2006-м Жирков не забивал 7 месяцев, а успехи ЦСКА в ЛЧ меркли на фоне скандалов

Жирков забил в том году меньше, чем в предыдущем, – 4 мяча, – но половина из них стали победными: в финале Кубка России и, главное, в финале Кубка УЕФА.

Последний гол Юрия в 2005-м случился в Копенгагене. Усилив молодежку в стыках за выход на Евро, он открыл счет на 2-й минуте, но потом психанул из-за судейства ирландской бригады и, когда отменили гол Бухарова, протянул майку лайнсмену, а после удаления – швырнул ее на газон.

Удалили также Быстрова, Самедова, Черногаева и Бухарова, но первым публично извинился именно Жирков.

Следующий год он снова начал с аварии («В этот раз чуть автобус не протаранил»), а продолжил двумя мартовскими голами «Спартакам» – костромскому в Кубке и московскому в Суперкубке.

Дальше Жирков не забивал семь месяцев, а ЦСКА летом на месяц забыл о победах и на три очка отдалился от лидировавшего «Спартака» (вы не поверите, нальчикского).

На первое место вернулись благодаря сомнительной победе над «Лучом». В конце первого тайма Акинфеев сыграл рукой за пределами штрафной, но судья Тюмин удалил не его, а возмутившегося форварда Тихоновецкого.

Осенью ЦСКА прекрасно стартовал в первой для себя ЛЧ после триумфа в Кубке УЕФА: гостевая ничья с «Порту», домашние 1:0 с «Гамбургом» и 4 очка в двух играх с «Арсеналом»! Но лидерство ЦСКА в группе G меркло на фоне скандалов вокруг матчей, окружавших 0:0 на «Эмирейтс».

Сначала Василий Уткин усомнился в честности победы ЦСКА над «Ростовом», а через неделю судья Петтай отменил два гола Аршавина, не наказал Вагнера за удар Риксена и назначил спорный пенальти, с которого Карвальо забил единственный мяч.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко требовал переигровки, питерские депутаты – русского Кальчополи, а Михаил Боярский спел: «Нужны Петтаю деньги – се ля ви, а доллары нужны тем паче. Но что такое Гинер без судьи? И что победы ЦСКА щас значат?»

В такой атмосфере Евгений Гинер не решился переносить матч во Владивостоке, который состоялся за три для до домашней игры с «Порту» в ЛЧ.

Во Владивостоке ЦСКА победил 4:0, а по прилете в Домодедово Газзаев узнал о смерти младшего брата Руслана в автокатастрофе. Похороны назначили на следующий день после игры с «Порту», поэтому Газзаев остался в Москве, но во время матча казался непривычно отстраненным и безучастным.

Победа досрочно выводила в плей-офф, но ЦСКА проиграл 0:2, пропустив уже на второй минуте из-за ошибки Жиркова, потерявшего мяч в центре.

Команда Газзаева слетела с первого места на третье: теперь требовалось не только обыграть «Гамбург» в гостях, но и надеяться, что «Арсенал» с «Порту» не скатают устраивавшую обоих ничью.

Перед игрой с «Гамбургом» Жирков признавал, что провел не лучший сезон, и предвкушал поездку в Барселону

– Встречаются два профессиональных клуба, а речь идет о матче Лиги чемпионов, – говорил Жирков перед игрой с «Гамбургом» . – Думаю, «Порту» и «Арсенал» сыграют по-честному. В конце концов, ставка этой встречи – первое место в группе, которое даст определенные привилегии при жеребьевке плей-офф.

– Поговорим об уходящем сезоне. Согласны, что провели его не столь ярко, как от вас ждали?

– В какой-то степени да. Может быть, потому, что чаще обычного приходилось выполнять оборонительные функции. Сами понимаете: любому атакующему игроку не очень-то нравится защищаться. Старался, как мог, и готов признать, что далеко не все получалось. Надеюсь, следующий сезон отыграю сильнее.

– Тяжелейший сезон почти завершен – осталось провести всего один матч. Устали?

– Есть немного. Перед отлетом в Испанию [на сбор перед игрой с «Гамбургом»] еле с кровати поднялся. А после выезда во Владивосток вообще очень долго отходил. Не хочу ругать составителей календаря, но гостевой матч с «Лучом» мы вполне могли провести в другое время, а не за три дня до встречи с «Порту».

– Определились, где проведете отпуск?

– По возвращении из Гамбурга обязательно уеду в Тамбов, а там с друзьями решим, что делать дальше. Может, в Барселону поедем. Сходим на «Ноу Камп», посмотрим на Роналдиньо. Я тут увидел, какой гол он недавно «Вильярреалу» забил – это же шедевр!

После гола Жиркова фанаты «Гамбурга» освистали своего защитника. В ответ тот показал фак и был удален

На игру с «Гамбургом» ЦСКА вышел без Вагнера, Жо и Рахимича. С Иваном Тарановым в опорной зоне и защитником Антоном Григорьевым, уже на 9-й минуте заменившим травмированного Дуду. В запасе же оказалось только два игрока атаки – Кирилл Кочубей и Александр Салугин.

В середине первого тайма Олич открыл счет с пенальти, но через пять минут «Гамбург» сравнял и продолжил яростно атаковать. Акинфеев отразил удары Ван дер Варта и Любои, а потом Жирков подхватил мяч в середине поля, перекинул мяч через Лааса, убежал от Райнхардта с Атубой и пробил между ног вратарю Вехтеру.

Трибуны принялись освистывать Атубу, который слишком робко пошел на Жиркова (видимо, опасался второй желтой), и через пять минут после гола тренер Долль заменил его на Файльхабера. Покинув поле, Атуба показал трибунам средний палец и уже после замены получил красную.

В конце «Гамбург» дважды забил и победил, что уже не имело турнирного значения. «Арсенал» с «Порту» сыграли вничью 0:0, и ЦСКА остался третьим.

«Я особо не верил, что в Порту кто-то из соперников забьет, – говорил в микст-зоне Акинфеев, на последней минуте прибегавший в чужую штрафную на угловой. – Мы могли хоть 10:0 выиграть – ничего бы не изменилось! По сути, после того поражения шансов у нас не осталось».

За спиной Игоря пытался прошмыгнуть Жирков, но остановился из-за телефонного звонка.

– Спасибо, Ваня, до встречи.

– Наверное, ваш друг Иван Саенко звонил?

– Угадали. Поздравил с голом и велел не сильно переживать.

– Может, и не стоит переживать? В плей-офф Кубка УЕФА будет попроще.

– Да нет уж, лучше бы мы в Лиге остались! Но от нас уже ничего не зависело – «Порту» с «Арсеналом» нас в плей-офф все равно не пустили бы!

– Чего не хватило для победы?

– Сил. Весь сезон играть практически одним составом очень трудно.

«Мой друг Юра Жирков такой гол забил – загляденье! – сказал тогда же Иван Саенко. – Ну просто Роналдо в лучшие годы!»

«Отличный гол! Прекрасный! – заявил после игры «Гамбург» – ЦСКА обладатель «Золотого мяча»-1996 Матиас Заммер. – Но такие мячи чаще всего забивают в пятой лиге.

Вы видели, игроки «Гамбурга» в том эпизоде словно говорили Жиркову: «Пожалуйста, делайте, что хотите, можете спокойно мимо нас пробегать, мы не мешаем». Хотя чисто визуально, гол, конечно, фантастический».

«Морально-волевые качества у Жиркова феноменальные, – восхищался массажист ЦСКА Михаил Насибов. – Как бы ни устал, корячится до самого конца. У него редкий дар: когда кажется, что силы уже на исходе, он может сконцентрироваться и выстрелить. Помните его невероятный гол «Гамбургу» в Лиге чемпионов? Во втором тайме попер к воротам немцев, обыграл четверых и так красиво забил».

«Гол Жиркова в матче с «Гамбургом» – вот о чем надо писать в газетах! – призывал Евгений Гинер. – О забитом мяче упомянули разок – и забыли, а вот о судействе в игре с «Зенитом» или других скандалах говорят из недели в неделю.

Такие голы, как Жиркова, должны в историю входить! Один такой мяч может перевесить все, что было до этого в сезоне. Так Марадона в 86-м на чемпионате мира прошел».

В январе 2007-го официальный журнал Лиги чемпионов Champions признал гол Жиркова лучшим в групповом раунде. В 2014-м УЕФА включил его в 60 лучших голов за всю историю еврокубков.

Тот мяч стал для Жиркова первым в Лиге чемпионов. Следующий – и последний – он забьет через четыре года уже за «Челси» – «Спартаку».

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Laurence Griffiths, Andreas Rentz/Bongarts, Dmitry Korotayev/Epsilon, Friedemann Vogel/Bongarts, Stuart Franklin/Bongarts; РИА Новости/Владимир Сергеев