Похоже, у Мбаппе крупнейший контракт в истории футбола – 636 млн евро за три года. Это четверть всего бюджета «ПСЖ»

Клуб опровергает инсайды.

Контракт Килиана Мбаппе опять в центре внимания.

Авторитетное французское издание Le Parisien опубликовало новые инсайды по деталям соглашения между Мбаппе и «ПСЖ». Они поражают.

Что известно о контракте Мбаппе?

Le Parisien пишет, что по новому контракту Мбаппе сможет заработать до 636 миллионов евро без учета налогов. Космическая сумма складывается сразу из нескольких пунктов.

• Зарплата Килиана – 72 млн евро в год.

• Бонус за сам факт подписания контракта – 180 млн. Он выплачивается в три этапа и растянут на три года. Будет выплачен полностью, даже если Мбаппе уйдет из клуба раньше окончания срока действия соглашения.

• Бонусы за лояльность: 70 млн летом 2023-го, если останется в клубе; 80 млн летом 2024-го, 90 млн летом 2025-го.

Расходы на Мбаппе составляют четверть всего бюджета «ПСЖ».

Контракт Мбаппе – самый большой в истории футбола

Просто приготовьтесь. Отрыв Килиана колоссальный – даже от Месси. От остальных – пропасть.

Но Килиан король не только в футболе. В мировом спорте вообще никто не зарабатывает настолько огромные деньги исключительно благодаря профессии. Например, квотербек «Канзас Сити» Патрик Махоумс заработает целых 503 млн долларов – правда, только за 11 лет.

В октябре Forbes выкатывал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира – и Мбаппе уже был там на первом месте. А ведь до подписания нового контракта Килиан не был даже в тройке.

«ПСЖ» все отрицает

Клуб оперативно отреагировал на сливы.

Официальное заявление: «Клуб утверждает, что представленная информация совершенно неверная и ни одну деталь из статьи газеты не стоит считать хоть немного правдивой. Срок публикации также вызывает вопросы – всего за несколько дней до важного матча в Лиге чемпионов. «Пари Сен-Жермен» больше не будет комментировать подобную информацию».

Спортивный журналист Даниэль Риоло уверяет, что все обнародовали не просто так. Он считает, что новые инсайды – следствие борьбы между руководством «ПСЖ» и окружением Килиана, которое уговаривает Мбаппе покинуть Париж:

Le Parisien утверждает, что внутри клуба много сомнений насчет особого статуса Мбаппе. Доходит до того, что «ПСЖ» боится санкций из-за нездоровых финансов. За прошлый сезон клуб зафиксировал убытки в размере 350 млн евро, но получил отсрочку от УЕФА на регулирование проблема. Этим летом «ПСЖ» хотел заработать 150 млн на трансферах, но продал игроков только на 54 млн.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency