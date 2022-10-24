Похоже, у Мбаппе крупнейший контракт в истории футбола – 636 млн евро за три года. Это четверть всего бюджета «ПСЖ»
Клуб опровергает инсайды.
Контракт Килиана Мбаппе опять в центре внимания.
Авторитетное французское издание Le Parisien опубликовало новые инсайды по деталям соглашения между Мбаппе и «ПСЖ». Они поражают.
Что известно о контракте Мбаппе?
Le Parisien пишет, что по новому контракту Мбаппе сможет заработать до 636 миллионов евро без учета налогов. Космическая сумма складывается сразу из нескольких пунктов.
• Зарплата Килиана – 72 млн евро в год.
• Бонус за сам факт подписания контракта – 180 млн. Он выплачивается в три этапа и растянут на три года. Будет выплачен полностью, даже если Мбаппе уйдет из клуба раньше окончания срока действия соглашения.
• Бонусы за лояльность: 70 млн летом 2023-го, если останется в клубе; 80 млн летом 2024-го, 90 млн летом 2025-го.
Расходы на Мбаппе составляют четверть всего бюджета «ПСЖ».
Контракт Мбаппе – самый большой в истории футбола
Просто приготовьтесь. Отрыв Килиана колоссальный – даже от Месси. От остальных – пропасть.
Но Килиан король не только в футболе. В мировом спорте вообще никто не зарабатывает настолько огромные деньги исключительно благодаря профессии. Например, квотербек «Канзас Сити» Патрик Махоумс заработает целых 503 млн долларов – правда, только за 11 лет.
В октябре Forbes выкатывал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира – и Мбаппе уже был там на первом месте. А ведь до подписания нового контракта Килиан не был даже в тройке.
«ПСЖ» все отрицает
Клуб оперативно отреагировал на сливы.
Официальное заявление: «Клуб утверждает, что представленная информация совершенно неверная и ни одну деталь из статьи газеты не стоит считать хоть немного правдивой. Срок публикации также вызывает вопросы – всего за несколько дней до важного матча в Лиге чемпионов. «Пари Сен-Жермен» больше не будет комментировать подобную информацию».
Спортивный журналист Даниэль Риоло уверяет, что все обнародовали не просто так. Он считает, что новые инсайды – следствие борьбы между руководством «ПСЖ» и окружением Килиана, которое уговаривает Мбаппе покинуть Париж:
Le Parisien утверждает, что внутри клуба много сомнений насчет особого статуса Мбаппе. Доходит до того, что «ПСЖ» боится санкций из-за нездоровых финансов. За прошлый сезон клуб зафиксировал убытки в размере 350 млн евро, но получил отсрочку от УЕФА на регулирование проблема. Этим летом «ПСЖ» хотел заработать 150 млн на трансферах, но продал игроков только на 54 млн.
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Фото: REUTERS/Christian Hartmann; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency
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