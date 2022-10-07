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Ракеты от фанатов «Униона», Черчесова разгромили, «Рома» опять проиграла – главное из Лиги Европы

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В Лиге Европы прошла новая порция матчей. Вот самое главное.

«Ференцварош» Черчесова разгромили, а «Монако» Головина победил

Самая российская группа – всегда в дайджесте. «Монако» Александра Головина уверенно победил «Трабзонспор» (3:1). Дублем отметился нападающий Виссам Бен-Йеддер, а Головин ушел без голевых действий (хотя, например, подавал с углового, после которого команда забила третий гол). Россиянин полезно провел 73 минуты: 2 передачи под удар, 2 перехвата и 4 отбора.

Относительно легкая победа – «Трабзонспор» почти 80 минут играл в меньшинстве из-за хамского поступка форварда Макси Гомеса: он в падении ударил бутсой в лицо опорника «Монако» Мохамеда Камара. Хорошо, что вмешался ВАР.

«Ференцварош» Станислава Черчесова словил разгром от «Црвены Звезды» – 1:4. Так российский тренер впервые потерпел два поражения подряд: до этого клуб из Будапешта уступил «Кечкемету» (0:2) в чемпионате. «Ференцварош» упустил топ-форму: до двух поражений выиграли 7 матчей подряд с общим счетом 19:3.

Но в таблице «Монако» и «Ференцварош» все равно в топе: по 6 очков за три тура. «Црвена Звезда» и «Трабзонспор» набрали только по 3.

Матч «Мальме» с «Унионом» прерывали на 20 минут – из-за ракет на поле

Матч «Мальме» – «Унион» (0:1) мог быть и не доигран. Фанаты «Униона» запустили прямо на поле и в сторону болельщиков «Мальме» несколько файеров, летели даже огненные ракеты. Фанаты «Мальме» однажды ответили тем же. Арбитру Халилу Мелеру пришлось прерывать игру.

Она возобновилась примерно через 20 минут. И в итоге немцы забрали победу, несмотря на удаление Андраша Шефера в конце первого тайма. В меньшинстве отметился быстрый Шералдо Беккер – второй бомбардир Бундеслиги забивает и в еврокубках.

Но пока и «Мальме» (0 очков), и «Унион» (3) в аутсайдерах группы: впереди идут «Брага» (6) и «Юнион» (9). Бельгийцы удивляют: набрали максимум очков и не хотят останавливаться – а ведь еще недавно барахтались во втором дивизионе страны.

В группе «Лацио» у всех по 4 очка. За «Фейеноорд» забивает Шиманьски

В группе F самый веселый расклад: у всех команд по четыре очка. В третьем туре разыграли ничьи: «Лацио» и «Штурм» закончили без голов, а «Фейеноорд» и «Мидтьюлланд» – с яркими 2:2. Датчане отыгрались с 0:2. Первый мяч «Фейеноорда» на счету Себастьяна Шиманьски – он играет там в аренде из «Динамо».

«Лацио» выглядит в ЛЕ неожиданно слабо: даже австрийцам уступили по ударам 7:15. Команда Маурицио Сарри не исправилась после обидного (но заслуженного) разгрома от «Мидтьюлланда» – 1:5.

У «Арсенала» только 1 поражение в сезоне – от «МЮ». Теперь пострадал «Буде-Глимт» Хайкина

«Арсенал» устроил разгром «Буде-Глимту»: Никита Хайкин получил три безответных гола. Лондонцы в потрясающей форме: выиграли 9 из 10 матчей сезона, единственное поражение – от «Ман Юнайтед» (1:3) в чемпионате.

Даже с матчем в запасе «Арсенал» лидирует: 6 очков, игру с ПСВ перенесли из-за похорон Елизаветы II. Голландцы, как и «Буде», набрали 4 очка – скорее всего, между ними развернется борьба за второе место. «Цюрих» пока с тремя поражениями.

«Рома» на третьем месте в группе – возможно, придется снова покорять Лигу конференций

На другой стороне Рима тоже грустят: команда Жозе Моуринью проиграла «Бетису» 1:2. Хотя старт у «Ромы» получился: Пауло Дибала забил в четвертой игре подряд, у него 8 (6+2) результативных действий в 10 матчах за клуб.

Положение у «Ромы» не очень: проиграли 2 из 3 матчей Лиги Европы (до этого было 1:2 против «Лудогорца») и идут третьими в группе. Лидирует «Бетис» с 9 очками, «Лудогорец» идет вторым с 4 баллами, ХИК – последний (1 очко).

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Фото: globallookpress.com/Marko Metlas, Petter Arvidson

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