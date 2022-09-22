Боссам «Баварии» не нравится стиль одежды Нагельсманна. Просят не путать футбол с шоу-бизнесом

Еще одна проблема в Мюнхене.

За союз «Баварии» и Юлиана Нагельсманна тревожно. Вечный чемпион ушел на международную паузу лишь на 5-м месте в Бундеслиге с отставанием в 5 очков от лидирующего «Униона». Об игровых проблемах мы уже говорили – а теперь давайте о неочевидном.

Газета Bild сообщает, что в «Баварии» критикуют Нагельсманна за... выбор одежды на матчи. В клубе считают, что Юлиан должен понимать: футбол – не шоу-бизнес. И это несмотря на то, что Юлиан выбирает одежду лишь от брендов, с которыми сотрудничают мюнхенцы – adidas и Hugo Boss.

Руководство клуба якобы винит Нагельсманна «в превращении тренерской скамейки в подобие подиума» – будто наряды тренера порождают ссоры внутри коллектива. «Баварии» не нравится, что Юлиан таким образом привлекает к себе много лишнего внимания.

В этом сезоне Юлиан достаточно сдержан. Хотя яркие образы тоже выдает.

Например, на игру против «Униона» вышел в простой белой футболке с ярким принтом.

В гости к итальянскому «Интеру» прихватил с собой элегантный черный костюм.

В игре с «Штутгартом» переживал за команду в такой белой куртке.

А теплый прием «Барсе» устроил в стильных брюках.

Хотя была и простая черная футболка.

А ведь раньше Нагельсманн одевался еще ярче.

«Гений моды». Так говорят о Нагельсманне

Трудно найти тренера, одежду которого последние несколько лет обсуждают так же часто, как стиль Нагельсманна.

После новости об уходе тренера в «Баварию» видный спортивный сайт SPOX сделал подборку лучших его нарядов. Первое место занял образ в дутом желтом пуховике и красно-желтых кроссовках Nikе. В сентябре 2020-го Bild написал, что Нагельсманн станет первым коучем с контрактом от американской компании, но официально о сделке так и не объявили.

Мы писали отдельный текст про умение Юлиана подбирать вещи. Однозначной реакции на стиль Нагельсманна нет, но он точно вызывает интерес. В 2020-м свадебного дизайнера Уве Херрманна просили оценить образы молодого тренера и показали пять фотографий. Уве остался в восторге:

«Лично я считаю, что Нагельсманн – гений моды. Никто не олицетворяет сообразительность, теплоту, свежесть, принадлежность к людям так, как он. Юлиан ничего не оставляет на волю случая и должен создать свой собственный модный бренд».

Локальные модные выступления Нагельсманна – отдельная тема. На полуфинал ЛЧ с «ПСЖ», еще тренируя «Лейпциг», он вышел в серых клетчатых брюках и пиджаке, черной рубашке и темно-синем галстуке. Образ дополняли замшевые темно-синие монки без носков.

В 2021-м Юлиан признавался, что ему нравится мода. Тренер рассказывал, что следит за реакцией на свою одежду – друг сбрасывает ему в инстаграме посты. «Я часто смеюсь над этим. Я ношу те вещи, которые мне нравятся – и в конце концов стараюсь делать все, что в моих силах», – отвечал Юлиан.

Теперь ждем наряд на ближайший матч «Баварии».

Фото: Gettyimages.ru/Boris Streubel, Marco Luzzani, Alexander Hassenstein, Alex Grimm, Lukas Schulze, David Ramos