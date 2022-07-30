О духе времени
Блог

Клопп, Гвардиола и даже Фергюсон сомневаются в ценности Суперкубка Англии. А вы?

Юрген Клопп Юрген Клопп
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Лестер Лестер
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии Суперкубок Англии
Футбол Футбол

Сегодня на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере официально стартует сезон в английском футболе – в матче за Суперкубок встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Юрген Клопп подчеркнул, что матч за Суперкубок будет важен для «Ливерпуля» в своеобразном контексте: мерсисайдцы еще не выигрывали этот трофей под руководством немца – и было бы неплохо сделать это в первый раз.

Глобально значимость трофея для Клоппа не слишком высока.

Пеп Гвардиола еще в 2019 году возмущался тому, что на трофей никто не обращает внимания. В пример специалист приводил аналогичные турниры в Испании и Германии, к которым относятся со всей серьезностью.

Гвардиола выигрывал Суперкубки в 2018 и 2019 году, но затем разочаровался в турнире – в 2021 году в решающем матче с «Лестером» выставил резервный состав и проиграл.

Опытнейший сэр Алекс Фергюсон еще в 2011 году отмечал, что Суперкубок Англии для него – всего лишь одна из одна из ступеней для подготовки к тяжелому сезону. 

Отношение легендарного шотландца к Суперкубку легко понять, учитывая тот факт, что под его руководством «МЮ» брал этот трофей 10 раз. Триумф в Суперкубке наверняка стал для сэра Алекса обыденностью.

Суперкубок Англии – особенный турнир? Или разделяете позицию тренеров?

«Сити» в плюсе на 75 млн фунтов за лето – удивлены? Выгодно продали Лавиа, Базуну, Итакуру и других ноунеймов

У Бена Дэвиса 0 минут за «Ливерпуль», но клуб заработал на нем в 7 раз больше, чем потратил. Раскрываем фокус

Суперкубок Англии – важный матч?
365 голосов
Да, все-таки разыгрывается трофей
52%
Суперкубок Англии
Нет, просто часть предсезонки
48%
Алекс Фергюсон

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные