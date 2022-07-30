Клопп, Гвардиола и даже Фергюсон сомневаются в ценности Суперкубка Англии. А вы?

Сегодня на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере официально стартует сезон в английском футболе – в матче за Суперкубок встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Юрген Клопп подчеркнул, что матч за Суперкубок будет важен для «Ливерпуля» в своеобразном контексте: мерсисайдцы еще не выигрывали этот трофей под руководством немца – и было бы неплохо сделать это в первый раз.

Глобально значимость трофея для Клоппа не слишком высока.

Пеп Гвардиола еще в 2019 году возмущался тому, что на трофей никто не обращает внимания. В пример специалист приводил аналогичные турниры в Испании и Германии, к которым относятся со всей серьезностью.

Гвардиола выигрывал Суперкубки в 2018 и 2019 году, но затем разочаровался в турнире – в 2021 году в решающем матче с «Лестером» выставил резервный состав и проиграл.

Опытнейший сэр Алекс Фергюсон еще в 2011 году отмечал, что Суперкубок Англии для него – всего лишь одна из одна из ступеней для подготовки к тяжелому сезону.

Отношение легендарного шотландца к Суперкубку легко понять, учитывая тот факт, что под его руководством «МЮ» брал этот трофей 10 раз. Триумф в Суперкубке наверняка стал для сэра Алекса обыденностью.

Суперкубок Англии – особенный турнир? Или разделяете позицию тренеров?