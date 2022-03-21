Беженец забил победный за «Аталанту» в дебютном матче. Гвинейцу 18, еще месяц назад он играл в 8-й лиге

Пробился и оставил команде Миранчука надежду на ЛЧ.

У «Аталанты» в этом сезоне не все под контролем: победы, которые нужны команде для борьбы за Лигу чемпионов, даются трудно – как вот эта над «Болоньей».

Команда Джан Пьеро Гасперини забила только на 82-й минуте. Сделал это не Луис Муриэль, не Руслан Малиновский и даже не Марио Пашалич – от потери очков команду спас 18-летний гвинеец Мустафа Сиссе, который присоединился к клубу лишь в феврале.

Сиссе отклеился от опекуна и отлично открылся на линии штрафной под проникающий пас от Пашалича, а затем спокойно покатил в угол – и принес «Аталанте» три очка.

Защитник бергамасков Мерих Демирал после матча отдельно отметил молодого игрока: «Сегодня было важно победить, и я рад за «Аталанту» и Сиссе, потому что он очень хорошо освоился в команде за время тренировок. Он заслужил этот гол и со следующего матча будет играть еще лучше».

Для «Аталанты» победа важна, чтобы оставить побольше шансов на борьбу за ЛЧ: пока команда отстается от топ-4, четвертым идет «Ювентус», на восемь очков. За восемь туров до конца – многовато, благодаря Сиссе надежды осталось чуть-чуть больше.

До «Аталанты» Сиссе играл в 8-м итальянском дивизионе, а в страну приехал как беженец

Конечно, главный вопрос – откуда взялся такой юный дерзкий форвард.

У новичка «Аталанты» непростая судьба. Сиссе переехал в Италию в статусе беженца, а незадолго до этого потерял отца – он исчез где-то в Гвинее. В 2019-м Сиссе начал играть за любительскую команду из Лечче, состоявшую из беженцев, – там «Аталанта» его и заметила.

Мустафа перешел и дебютировал в Примавере (молодежном чемпионате Италии) в конце февраля и в первых трех матчах забил три гола: дубль в ворота «Милана» мяч в матче с «Наполи».

В середине марта Сиссе впервые попал на скамейку запасных «Аталанты» в Серии А – тогда команда играла с «Дженоа». А уже со второй попытки вышел на поле на последние 25 минут и забил победный.

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO