Первый титульный партнер «Барсы» – ЮНИСЕФ, его разместили бесплатно. До него клуб 107 лет жил без рекламы на футболках

Потом был Qatar Foundation.

У «Барсы» официально новый титульный спонсор – Spotify. Шведский сервис насыпет около 300 миллионов евро за 4 года (включая 20 миллионов за переименование стадиона в «Spotify Камп Ноу»). Лого нового спонсора появится на форме уже со следующего сезона.

Под струей новостей о формулах сделки и деньгах слегка затерялась добрая история. На футболке «Барселоны» сзади останется логотип ЮНИСЕФ, детского фонда ООН. «Барса» продавливала это на переговорах, в Spotify не противился.

Вообще, у «Барселоны» и ЮНИСЕФ насыщенные отношения. Детский фонд ООН – первый титульный партнер в истории клуба (до этого каталонцы принципиально не размещали рекламу). Спонсорством это не назвать – ЮНИСЕФ, ничего не платя, помимо рекламы на футболках, получал деньги «Барсы».

Но зато с ЮНИСЕФ у фанатов «Барселоны» связаны теплые воспоминания про золотой период под руководством Гвардиолы, когда выиграли все трофеи.

Давайте поглубже нырнем в историю отношений «Барселоны» и ЮНИСЕФ.

«Барса» из-за ценностей 107 лет не размещала лого спонсора на футболке. А потом еще 5 лет платила по полтора миллиона евро ЮНИСЕФ

Титульные спонсоры наводнили футбол в семидесятые. Революцию запустила сделка Jägermeister и «Брауншвейга» в 1973 году, а дальше как снежный ком – бизнес массово заходил в футбол, а клубы зарабатывали неплохие деньги на рекламе.

К 2006 году остался лишь один топ-клуб без титульного спонсора – «Барселона». Каталонцы сознательно не размещали рекламу, объясняя это принципами и вдыхая смыслы в лозунг «Больше, чем клуб». Правда, в то время прожить без денег от титульного спонсора было легче, чем сейчас. На этом фоне на фанатских форумах появилась теория заговора: якобы «Барса» специально не размещает лого спонсора, чтобы выделяться на фоне других клубов и продать больше футболок (но никто эту версию всерьез не воспринял).

Все изменилось в сентябре 2006-го. Спустя 107 лет без спонсора на футболках «Барселона» решилась. Жоан Лапорта, тогдашний президент, подписал 5-летний контракт с ЮНИСЕФ на уникальных условиях: «Барса» объединяется с фондом по ряду инициатив, клуб не получает денег и обязуется раз в год жертвовать по полтора миллиона евро (меньше процента дохода).

Лапорта тогда назвал партнерство с ЮНИСЕФ «знаковым событием», «инициативой с душой», «победой в Лиге чемпионов на социальном уровне. «Это историческое соглашение, которое позиционирует нашу организацию как «больше, чем клуб» во всем мире. У нас есть будущее, поскольку мы помогаем детям всего мира», – радовался Лапорта.

ЮНИСЕФ и «Барса» работают над доступом к образованию и повышали осведомленность про ВИЧ в Африке

«Барса» и детский фонд ООН сотрудничают уже 16 лет. В 2011 клуб сменил титульного спонсора (об этом дальше подробнее), но не бросил ЮНИСЕФ и со временем увеличил ежегодный платеж до 2 миллионов евро, плюс реклама на спине.

По мнению «Барсы» и ЮНИСЕФ, реклама на футболках помогает привлечь внимание к важности спортивного воспитания и собрать пожертвования на эти цели. Деньги, которые перечисляет «Барселона», идут на конкретные проекты.

В первый год деньги бросили на борьбу со СПИДом в Свазиленде. В 2004 году там был самый высокий в мире показатель распространенности ВИЧ среди взрослых. 43% женщин, наблюдавшихся в женских консультациях, дали положительный результат на ВИЧ, а менее 12% ВИЧ-положительных беременных женщин получали препараты, необходимые для защиты новорожденных от заражения вирусом.

Пожертвования от «Барсы» способствовали улучшению жизни детей в Свазиленде за счет образовательных и спортивных программ. Люди из ООН при поддержке клуба повышали осведомленность местных, чтобы остановить распространение СПИДа. А дети и их мамы получили доступ к жизненно важным препаратам для предотвращения передачи ВИЧ и терапии, продлевающей жизнь.

Были программы по защите детей в Китае, Гане, Южной Африке и Бразилии. В Китае, например, выделяли деньги на подготовку учителей физкультуры и преподавателей сельских школ. В Бразилии организовывали спортивные мероприятия для детей-инвалидов. В Южной Африке пытались сделать уроки физкультуры интереснее, чтобы снизить уровень и повысить успеваемость. В Гане с помощью спорта социализировали детей из неблагополучных семей.

В 2010-м титульным спонсором стали катарцы, осыпавшие деньгами. «Барсу» жестко критиковали

Расклады в футбольном бизнесе постепенно менялись, и спонсорство стало важной частью клубного бюджета. Несмотря на успехи на поле, у «Барсы» как организации дела шли не очень. В июле 2009-го аудиторская проверка выявила общую задолженность в 440 млн евро. Только за сезон-2009/2010 каталонцы потеряли почти 80 млн евро. Президент Сандро Росель пошел на отчаянный шаг, решив впервые в истории клуба продать место на футболке. «Изменение философии – финансовая необходимость», – объяснял он решение.

Спонсор быстро нашелся. В 2010-м на Роселя вышел инвестиционный фонд Qatar Sports Investments (с 2011 года владеет «ПСЖ») и предложил рекордный контракт на 170 млн евро до конца сезона-2015/16.

В первые два сезона на футболках была реклама Qatar Foundation – некоммерческой организации, которая в основном занималась образовательными проектами на Ближнем Востоке. Фонд возглавляла жена эмира Катара, сыгравшего ключевую роль в успехе заявки страны на проведение ЧМ-2022. Потом надпись Qatar Foundation сменила реклама Qatar Airways, государственной авиакомпании.

В 2017 году «Барса» отчиталась, что получила от Qatar Sports Investments 171 млн евро.

В руководстве «Барселоны» открыто говорили, что пошли на этот шаг только из-за финансовых проблем. Все было настолько плохо, что директор «Барсы» по маркетингу Лоран Колетт заявил: если не катарские деньги, возможно, пришлось бы совершить немыслимое – продать Лео Месси.

Но оправдания не помогали. Лапорта жестко разносил сделку: «Наша команда теперь выглядит как сборная Катара. Они продали футболку за четыре цента». Росель в ответ обвинял экс-президента в огромных долгах, с которыми тот оставили клуб.

Сделку в основном критиковали из-за связи с Катаром и ситуации с правами человека там. «Это правда, что Катар плохо относится к иммигрантам. Но это мало чем отличается от того, что происходит здесь. Они знают об этом и работают над этим», – объяснял вице-президент «Барсы» Хавьер Фаус.

Но отказ от своих ценностей тоже приняли болезненно. «Мы продали уникальность примерно за шесть процентов бюджета. Я понимаю, что сейчас мы больше теряем, чем зарабатываем. Но продажа места на футболке говорит мне о том, что мы потеряли креатив и стали вульгарными», – жаловался легендарный Йохан Кройфф.

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В 2015 году президент Жозеп Бартомеу сообщил, что контракт с катарцами, скорее всего, не продлят по «политическим и социальным причинам». По данным The Guardian, эти причины связаны с нарушением прав человека в Катаре и условиями труда мигрантов.

Но в 2016-м «Барса» все же продлила контракт на сезон на тех же условиях – видимо, как промежуточный вариант. Потому что в том же году каталонцы при содействии Пике договорились о титульном спонсорстве с японским гигантом Rakuten.

С Rakuten «Барса» доиграет этот сезон. А дальше новый этап со Spotify.

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Denis Doyle, Stu Forster, David Ramos; globallookpress.com/Rodrigo Reyes Marin/AFLO