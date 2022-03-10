Факт дня – Месси не выигрывает ЛЧ 7 лет

Месси вместе с «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов – это значит, что аргентинец уже семь лет подряд не выигрывает главный европейский турнир.
Вот короткая хронология:
• 2016-й – «Барса» вылетела в четвертьфинале от «Атлетико». У Лео 0+0.
• 2017-й – «Барса» вылетела в четвертьфинале от «Ювентуса». У Лео 0+0 – команда так и не забила итальянцам.
• 2018-й – «Барса» вылетела в четвертьфинале от «Ромы» – после 4:1 дома хватает 0:3 в гостях. У Лео 0+0.
• 2019-й – «Барса» вылетела в полуфинале от «Ливерпуля». В первой игре (3:0) Месси оформил дубль, но дальше были 0:4.
• 2020-й – «Барса» вылетела в полуфинале от «Баварии» 2:8. 0+0.
• 2021-й – «Барса» вылетела в 1/8-й от «ПСЖ». У Лео дубль.
В матчах против «Реала» тоже грустно. Вот статистика за последние девять матчей:
• 0 голов, 0 ассистов.
• 0 голов, 0 ассистов.
• 0 голов, 0 ассистов.
• 0 голов, 0 ассистов.
• 0 голов, 0 ассистов.
• 0 голов, 0 ассистов.
• 0 голов, 0 ассистов.
• 0 голов, 0 ассистов.
• 0 голов, 0 ассистов.
В ответном матче против «Реала» Месси трижды ударил по воротам (0 – в створ), набил четыре обводки (лучший результат в «ПСЖ») и – это важно – сделал три отбора. Для понимания: за 24 предыдущих матча в «ПСЖ» он лишь шесть раз отнял мяч.
Наконец помогал в защите, но в атаке при достаточном объеме не хватило результативного вклада.
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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, David Ramos
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