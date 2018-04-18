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    11 игроков, которые нас удивят на чемпионате мира

    Теги Сборная Мексики по футболу Сборная Ирана по футболу Генри Оньекуру Сборная Дании по футболу Давинсон Санчес Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Ирвинг Лосано ЧМ-2018 Сборная Аргентины по футболу Сборная Германии по футболу Сердар Азмун Сборная Колумбии по футболу Денис Черышев Джовани Ло Чельсо Сборная Уругвая по футболу Родриго Бентанкур Сергей Милинкович-Савич Тимо Вернер Пионе Систо Эдвин Кардона Сборная Нигерии по футболу Футбол

    До чемпионата мира – меньше двух месяцев. Все мы уже представляем, как на российских стадионах зажгут Месси, Роналду, Неймар, Погба и другие звезды мирового футбола. На таких турнирах, впрочем, часто выстреливают люди, от которых ничего особенного не ждут. Угадать их заранее – сложно, но мы попробуем.

    Йоахим Лев на Кубке конфедераций показал резерв эшелонированной сборной и, в частности, кавер-версию Мирослава Клозе. Тимо Вернер не подвел, взял «Золотую бутсу» и доказал, что готов принять наследие великих бомбардиров бундесманншафт.

    У форварда «Лейпцига» уже 7 голов в 12 играх за взрослую Германию, а в этом сезоне Тимо настругал больше 20 мячей во всех турнирах. У Вернера в начале года была небольшая пауза и незабитый пенальти Луневу, но победный мяч в ворота «Баварии» подтвердил: это форвард люксовой комплектации и идеально вписывается в экосистему немецкой футбольной фермы. Если Лев не станет для перестраховки воскрешать Марио Гомеса, а доверит Тиму финишную часть атак безупречной бундесмашины, мы получим нового претендента на рекорды Клозе.

    Вы должны были запомнить его на Кубке конфедераций. Ну, кунг-фу Акинфеева-то помните? С разбега в грудь бесстрашному парню, который оказался раз в шесть быстрее Васина и забил головой с линии штрафной, заодно лишив россиян шанса выйти из группы.

    Да, это тот самый Ирвинг «Чаки» Лосано. Жгучая суперзвезда мексиканского футбола. Забудьте про Велу, дос Сантосов и даже Чичарито. У него получается все и сразу. Гол в дебютном матче за «Пачуку» – и выигранные титулы. Гол в дебютном матче за ПСВ – и чемпионство. Гол в первом же нетоварищеском матче за сборную Мексики – при таком развитии (недавно он сделал дубль в ворота Бельгии) сборную тоже наверняка ждет что-то стоящее.

    Любимый прием – смещение с левого фланга в центр с пушечным ударом. Фаны ПСВ говорят, что этот мексиканец по таланту сравним с Арьеном Роббеном. В 11 стартовых играх в Голландии Лосано набомбил 10 мячей и сейчас штурмует бомбардирские чарты Эредивизие. А еще он любит татарский чак-чак, за что получил соответствующее прозвище. Рэхим итегез, Чаки!

    По задумке шейхов, основной состав «ПСЖ» должен состоять из чистого золота, а если у тебя вместо стелек в бутсах нет чека на несколько миллионов, то к мячу лучше не приближаться. Но в этом сезоне там регулярно играет Ло Чельсо – с виду обыкновенный уроженец Росарио, взятый в трансферном супермаркете вместе с пакетом уже на кассе, пока пробивали остальных.

    Эмери пробует с его помощью решить проблему дисбаланса, когда все звезды у чужих ворот, а надо бы что-то придумывать и в середине поля. Сборная Аргентины, кстати, в этом плане похожа на парижский суперклуб: арматурный каркас «альбичелесте» при всем величии и переизбытке имен в атаке корродирует из-за зависимости от индивидуальной игры. Сампаоли наверняка не хочет, чтобы все держалось на магии Месси. Он уже дал зеленый свет Ло Чельсо в сборной, показав в дебютном для Джованни ноябрьском матче в «Лужниках», где и с кем предстоит играть в финале ЧМ.

    6 лет назад серб из «Воеводины» стал чемпионом Европы U19 и через три года оказался в «Лацио». Римский гренадер при 191 см роста весит всего 76 кг. И это его плюс: он не долговяз, быстр, цепок, техничен, здорово играет длинными ногами в отборе и хорошо – головой наверху. Среди атакующих умений: поставленный удар и отличное видение поля. Его навыки расправляют графический многоугольник скиллов во все стороны – соперники давно ощутили эту мощную техничную экспансию.

    На поле Савич горит игрой, часто хватая карточки за споры с арбитрами, но он и по делу в огне: больше в «Лацио» сейчас забивает только Чиро Иммобиле. Римляне рвутся в Лигу чемпионов, но даже если не удастся отбить в этой гонке атаки миланских клубов, Савич все равно там наверняка окажется: «МЮ» и «ПСЖ» готовы к тому, что трансферные торги будут вестись вблизи 9-значной суммы.

    Карлуш Кейруш везет на чемпионат мира очень боеспособную команду. Мохаммади натренировался в «Ахмате» утюжить бровку, Эззатоллахи набрался премудростей от Бердыева и Гаджиева, а Джаханбахш из «Алкмара» – просто классный инсайд с кучей голов и ассистов в сезоне. Ну а главной ударной силой будет, конечно, Сердар Азмун.

    Ему всего 23, на него молится вся страна и 2,3 млн подписчиков в инстаграме. Помните, как он играл за «Ростов» в еврокубках? Моментами это был футбол уровня «Барселоны», привлекавший соответствующих скаутов. По возвращению в «Рубин», где его не сразу приняла назад казанская публика, Сердар чуть поугас и наполучал травм. Но свежий дубль возвестил о том, что Азмун все же вернулся.

    В сборной его талант дает результат в бесперебойном режиме: первый гол на «Казань-Арене» он забил именно в товарняке против России. В футболке Ирана Азмун неудержим: 30 голов в 29 матчах за все юношеские сборные и 22 гола в 30 играх за взрослую. В группе с Испанией и Португалией может быть неожиданный лучший бомбардир.

    В квалификации к ЧМ Кардона отметился голами в ворота Перу, Боливии и Парагвая, а летом забил в ничейном матче с Испанией. Талант атакующего полузащитника «Бока Хуниорс», уверенно ворвавшегося в состав колумбийской сборной, полон специфических ингредиентов, но при этом у него пока не всегда включаются мозги: за расистский жест в адрес корейцев Эдвин на ровном месте схлопотал 5-матчевую дисквалификацию и теперь трясется за свое место на чемпионате мира. Поглядим, обладает ли Пекерман лояльностью Хиддинка. Если да, Кардона непременно сверкнет в России и попадет в новостные ленты с более уместным посылом.

    Санчес – хорошая фамилия, чтобы привлечь внимание «Барселоны». Играя в защите уругвайского «Атлетико Насьональ», Дэвинсон помог команде выиграть Кубок Либертадорес. Международная федерация футбольной истории и статистики присвоила клубу статус сильнейшего в мире, а самого Санчеса уже стали донимать звонками с предложениями переехать в Каталонию и другие злачные места Европы.

    Санчес не стал спешить и выбрал «Аякс» в качестве акклиматизационно-транзитного хаба. Там он быстро вырос в игрока, ставшего самой дорогой покупкой «Тоттенхэма» – обычно экономные «шпоры» выложили за колумбийца рекордный полтос. Почеттино докрутичивает оборонительное совершенство Санчеса до предельных характеристик – в этом сезоне новичок сыграл во всех матчах Лиги чемпионов. Лондон уже признал крутизну и звездность этого парня. Саранск, встречай!

    Большинство игроков едут в Катар доигрывать, а этот парень с 12 лет там начинал обучение футболу – в крутой молодежной академии «Эспайр» (да, как у Галицкого, только с поправкой на коэффициент шейховского размаха). Генри научился там таким штукам, что стоило ему перейти в скромный бельгийский «Эйпен», как он начать забивать через матч и вытащил клуб в высшую лигу. А дальше – трансфер в «Эвертон», плановая аренда в «Андерлехт (9 голов за 19 матчей), титул самого перспективного игрока года и вызов в сборную.

    Конечно, на свете много шустрых нигерийских бегунков – особенно в сборной Нигерии. Не для всех находится применение или хотя бы более-менее толковый и понимающий плеймейкер на поле. Однако Оньекуру привлекает разносторонностью. Действуя на месте левого инсайда, он может побыть Мусой или Ивоби, а может закрыть всю бровку, уподобившись лондонскому Мозесу. Серьезная травма оставила Генри без футбола на 3 месяца, но сейчас он уже бегает – и если тренер рискнет поставить его в основу, то Генри сделает все, чтобы запомниться.

    В сказочной сборной все лучи софитов берут на себя Никлас Бендтнер и Кристиан Эриксен. Однако стоит посмотреть чуть шире, на фланг, и увидеть других героев. Например, Пионе Систо, чьи две передачи помогли датчанам пройти Северную Ирландию в стыках. Два месяца отроду он перебрался из Африки в Данию, где чуть позже стал чемпионом с «Мидтьюлландом». И даже забил по голу в двух матчах с «Манчестер Юнайтед». Скауты такое не прощают. Сегодня он зреет до топ-уровня в «Сельте», где уже забил несколько мячей и попал в топ лучших ассистентов ла лиги – больше ассистов в этом сезоне только у Месси.

    Самый молодой капитан в истории «Бока Хуниорс». «Ювентус» застолбил за собой право его первоочередного выкупа еще в 2015-м, когда продавал заскучавшего по родине Тевеса. Теперь Массимилиано Аллегри устраивает над ним свои стилистические эксперименты. Материал позволяет: Родриго может сыграть в любом качестве в центре и отлично держит уровень точности передач. Бентакур обзавелся лигочемпионским опытом, сыграв в 4 групповых матчах, в том числе против «Барсы» и «Тоттенхэма», а весной вышел в основе на четвертьфинал с «Реалом».

    После Нового года, впрочем, Аллегри сократил ротацию, уменьшив игровое время уругвайца. Однако тренер сборной Оскар Табарес не боится обновлять сборную и уже полностью заменил центр поля: Родриго Бентакур там будет играет рядом с Весино из «Интера» и Федерико Вальверде, который принадлежит «Реалу».

    Молодые армейцы показали, что могут дерзить против больших команд. Миранчуки – что готовы к значимым победам. Но на чемпионате мира потребуется еще и тот, кто сможет переломить ход самого тяжелого матча. Ну, это когда станет видно, что против Година не помогает даже выход Заболотного. И у России на счастье есть такой геймчейнджер.

    Денис Черышев залечил хроническую травму, постоянные рецидивы которой лишили его половины карьеры – Русский Ройс снова готов пахать и творить. Да, в этом сезоне у него не набралось игрового времени и на десять полных матчей, но он уже сделал гол+пас в Ла Лиге, столько же в Лиге Европы и отметился голом в Кубке Испании. Денис на поле может все: он въедлив, мобилен, невероятно быстр и хладнокровен в нападении. Его оборонительные цифры сезона в пересчете на 90 минут весьма добротны: 1,7 отбора, 2 блокшота и 0,7 перехвата в среднем за матч. Атакующие: 21 пас, 0,7 успешных обводок, 2,7 ударов и 1 попадание в створ.

    Конечно, в глоссарии Черчесова это могут быть совсем другие термины и значения, но для него точно будет важно, что Денис – универсальный солдат, способный закрыть сразу несколько позиций. При этом его исполнительность и дисциплинированность – это не про отсутствие креатива и выдумки. А про невиданную в России ответственность. Воспитанный мадридским «Реалом» до бэкапа Роналду и не поддавшийся соблазнам сытой домашней системы – этот парень никогда не отошьет фразой про ваши проблемы, не закажет чартер домой посреди турнира и не попросит говна в комментариях из бассейна с шампанским.

    У вас еще есть шанс достать билеты и увидеть всех этих людей на чемпионате мира вживую. Уточнить, на какие матчи билеты все еще доступны, всегда можно вот тут.

    И еще несколько ссылок, которые вам помогут перед чемпионатом мира в России:

    • Портал welcome2018.com, где есть вся информация о городах-организаторах, билетах, паспортах болельщика (FAN ID) и способах передвижения по чемпионату мира;

    • «Планировщик» – для тех, кто в городах чемпионата мира собирается посмотреть не только футбол и хочет спланировать все маршруты заранее;

    «Гид болельщика» – все о том, как попасть в нужный город, на чем передвигаться, что можно и нельзя брать на стадион;

    • Все новости о чемпионате мира в России на сайте FIFA.

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    Использовано фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst/Bongarts, Chung Sung-Jun, Amin M. Jamali, David Ramos, Aurelien Meunier, Michael Regan, Adam Nurkiewicz; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com, Artur Podlewski/400mm.pl; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Песня

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