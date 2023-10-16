«Организм уже просто шлет меня ## ###». Касаткина рассказала, почему теннис – не самое сложное в жизни теннисистов

Крик души.

Дарья Касаткина и Наталья Забияко весь 2023-й ведут видеоблог о путешествиях по WTA-туру. И в последнем выпуске стало понятно, что эти путешествия Касаткину замучили. В 40-минутном видео есть отдельный блок под названием «разбивающая сердце речь Даши».

Вот она целиком:

«Приехали на «Мастерс» [в Пекине], #####, встречают только из одного аэропорта. Из другого не встречают. То есть я вчера вечером сыграла в Токио. В тот же день вылететь вечером невозможно, только на следующий день в 10 утра. А прилететь мне нужно пораньше, чтобы я успела потренироваться, потому что, возможно, завтра [в воскресенье] мне уже играть. И чтобы это сделать, нужно вылетать тем рейсом, который прилетает в другой аэропорт, из которого не встречают.

Я просто ######### (устала), честное слово. Сама игра в теннис – это самое простое, что мы, #####, делаем. Все остальное – это просто, #####, полный трэш. Я уже не могу ездить, не могу паковать вещи... Эти самолеты, переезды, где ты не можешь коммуницировать с людьми из разных стран. #####, постоянно менять кровати, собирать и разбирать сумки каждую, #####, неделю. Я просто уже не могу, я #########.

Мой организм уже просто шлет меня ## ### – у меня третий раз за полтора месяца болит горло, и вообще, #####, состояние такое непонятное. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет. Просто, #####, полная #####».

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Постоянные перелеты и путешествия – это вообще большая проблема теннисистов.

В год игроки топ-100 проводят в среднем по 25 турниров и объезжают почти весь мир. Сезон начинается в Австралии, потом туры отправляются на Ближний Восток, оттуда – в Северную Америку, далее идет Европа, потом – снова Северная Америка, потом – Азия, а завершается все снова в Европе.

Касаткина за последний год провела 26 турниров. Больше всех играла Яни Река Лука – 40. А в топ-100 самая активная Татьяна Мария – 37. На которые она, кстати, ездит с двумя детьми.

Из игроков топ-10 больше всех отыграла Каролин Гарсия – 28. Но она скоро из топ-10 вылетит, когда у нее сгорят очки за прошлогодний титул на итоговом турнире WTA, куда она в 2023-м просто не отобралась.

Экс-24-я ракетка мира Кристина Макхейл рассказывала, что за год летает примерно 66 тысяч авиамиль и проводит в воздухе около 90 часов. Важно, что это время без учета ожиданий в аэропортах и без дороги от аэропорта до гостиницы в месте проведения турниров.

С этим бывают проблемы, когда аэропорт находится далеко от турнира. Например, в Индиан-Уэллс можно добраться из Лос-Анджелеса, но там больше трех часов езды, поэтому турнир не организует трансферы. Игрокам приходится арендовать машины и ехать самостоятельно.

Другая проблема с переездами в том, что большинству игроков их приходится организовывать самим. Та же Касаткина рассказывала, что только самые топы могут позволить себе менеджера, который займется всеми этими вопросами. Но иногда все же лучше довериться профессионалам – когда требуется сложный маршрут. По словам Касаткиной, у трэвел-агентов есть и преимущество в виде более выгодных и гибких тарифов.

Это особенно ценно, потому что многие топы для длинных перелетов предпочитают брать бизнес-класс – Элина Свитолина называла это инвестицией в себя, потому что так долго лететь экономом бьет по здоровью.

Еще довольно часто встречаются истории, когда теннисисты путают города и приезжают не туда, куда нужно. Например, не раз проблемы возникали с Галле – которых в Германии четыре, а еще есть один в Бельгии. И в США в разных штатах есть города с одинаковыми названиями, поэтому существует риск прилететь не в тот аэропорт.

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У постоянных перелетов есть и другие нюансы – связанные со здоровьем.

Например, многие игроки говорят, что акклиматизация и джетлаг особенно жесткие, когда летишь из Европы в Азию. Петра Квитова рассказывала: «Я люблю рано вставать, но в Китае это невозможно. Я не могу рано заснуть и не могу проснуться утром. Когда будильник звонит в 9.30 утра, у меня ощущение, будто я проснулась в 5. Мне нужно больше времени, чтобы адаптироваться».

Возможно, именно поэтому речь Касаткиной записана как раз из Азии.

А чемпионка US Open-2011 Саманта Стосур выделяла перелет из Калифорнии во Флориду, который все совершают в марте между Индиан-Уэллс и Майами: «Там разница во времени всего три часа, но ехать нужно весь день – и по утрам тяжело просыпаться. По-моему, это один из худших джетлагов».

У джетлага есть целый набор неприятных эффектов на организм, которые особенно тяжелы для спортсменов. Например:

● постоянное чувство усталости;

● проблемы с сосредоточенностью;

● общее недомогание;

● резкие перепады настроения;

● проблемы с желудком.

Многие игроки вообще жалуются, что сезон слишком длинный и в конце выкладываться особенно сложно – когда усталость уже накопилась.

У женщин сезон закончится в начале ноября, у мужчин – в начале декабря. А в январе уже стартует новый.

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Фото: Gettyimages.ru/Emmanuel Wong, Michael Steele