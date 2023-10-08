Вылет Медведева в Шанхае: сломанная ракетка, 3 двойных на тай-брейке и вопрос «что за #####?»

Опять проиграл Корде.

Себастьян Корда начал год с того, что обыграл Даниила Медведева в третьем круге Australian Open и выбил его из топ-10. Но после этого их сезоны пошли совершенно по-разному.

Корда мучился с травмами и формой и вот только сейчас начал очухиваться – например, вышел в финал в Астане.

Медведев же, наоборот, выдает сезон, который (не считая «Больших шлемов») называет лучшим в карьере. На харде он вообще монстр и выиграл больше всех матчей в туре.

В Шанхае они встретились (опять же) в третьем круге. И Корда снова победил – 7:6(8), 6:2.

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С точки зрения тактики Корда провел практически идеальный матч. Он понимал, что в простой борьбе на задней линии ему Медведева не переиграть. Поэтому он делал все, чтобы либо уйти с задней линии самому, либо вытащить оттуда Даниила.

1. Классика – подача и выход к сетке. У Корды были геймы, когда он так играл чуть ли не с каждой первой подачи.

2. В розыгрышах, соответственно, Корда тоже при первой же возможности старался выйти вперед. В целом за матч он сходил к сетке 33 раза.

3. На задней линии у него тоже кое-что было припасено. Например, он отлично втягивал Медведева в корт короткими ударами под право. А поскольку он знал, что в такой ситуации Даниил в подавляющем большинстве случаев старается пробить сильный кросс, он был к этому готов.

Вот пример с сетбола.

4. Вообще Корда активно старался втягивать Медведева в корт дропшотами.

5. И в целом делал максимум для того, чтобы Даниил не поймал ритм на задней линии, чтобы он постоянно чувствовал себя некомфортно.

6. Некомфортно Медведеву было явно. После первого сета он так разозлился, что сломал ракетку.

7. Потом очень опасно пульнул мячом в ограждение корта. А если бы мяч сорвался и он попал в болбоя?

8. После очень многих розыгрышей он выговаривал что-то команде.

А полетев 2:5 во втором сете, задался вопросами: «Ну как играть-то, #####? Что за #####?».

9. Последний вопрос возникал не только у Медведева, но и у многих людей, видевших его выступление на тай-брейке – где он трижды имел преимущество и трижды упускал его двойными ошибками. Причем каждый раз в попытках подать вторую со скоростью первой.

10. А Корда был молодцом. Например, на третьем сетболе Медведева в первой партии выиграл лучший размен матча и, возможно, турнира.

11. А в последнем гейме закончил матч двумя фантастическими приемами.

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Кстати, Медведев был действующим чемпионом турнира – ведь он победил в 2019-м, а потом в Шанхае не играли из-за пандемии.

Так что пока тенденция сохраняется – Даниил один и тот же турнир два раза не выигрывает.

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Фото: East News/Hector RETAMAL / AFP