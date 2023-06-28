12 комментариев

Главная загадка тенниса.

Новак Джокович приедет на «Уимблдон» главным фаворитом. Серб выиграл оба «Больших шлемов» в этом сезоне, а в Лондоне он не отдает никому титул с 2018 года. Более того, со старта 2021-го Новак выиграл шесть из восьми «Больших шлемов», на которых выступил.

Поэтому встает вопрос – как его вообще обыграть? Особенно с учетом его слов после победы на «Ролан Гаррос»: «Я люблю бороться в пятисетовом формате. И игроки знают, что победить меня в пяти сетах, – очень сложная задача. И я обожаю это ощущение. Особенно в матчах с молодыми».

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На «Уимблдоне» еще есть проблема того, что у всех топ-игроков намного меньше опыта на траве, чем у Джоковича. Но тем не менее:

1. Нужно максимально хорошо подавать. У Джоковича, вероятно, лучший прием в истории (никто не умеет так переправлять в ноги и под заднюю линию, как серб), так что из подачи нужно выжимать все что можно. Поэтому требуется стабильность, высокий процент попадания первым мячом, разнообразие, агрессия.

При этом нельзя позволять Джоковичу прибиваться, постоянно используя одну и ту же комбинацию. Ведь в туре нет никого, кто бы лучше читал намерения соперников и умел раскусить их в ключевые моменты.

Желательно вообще ни разу не проиграть свою подачу. А если проигрываешь – то только уже ведя с брейком. Потому что проигранная подача против Джоковича – это всегда начало очень больших проблем. В том числе потому, что сам он сейчас подает на таком уровне, что отыграть у него брейк практически нереально.

Хороший пример такой игры на подаче – Даниил Медведев в финале US Open-2021.

2. В розыгрышах в теории есть два способа. Первый – это ультраагрессия. Суть ее в том, чтобы не давать Джоковичу почувствовать темп и ритм розыгрышей. Поэтому нужно стремиться как можно быстрее забить, как можно чаще выходить к сетке.

Естественно, все это безумно сложно, потому что у Джоковича сейчас не только элитная оборона, но и элитное умение играть первым номером. То есть он сам атакует, не давая сопернику возможности что-то соорудить – мы прекрасно увидели это в финале «Ролан Гаррос»-2023.

Наверное, самые памятные примеры побед над Джоковичем за счетом сверхагрессии – это Стэн Вавринка в финалах «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016.

3. Другой путь – медведевский, переигрывать Новака в длинных разменах на задней линии. Их матч в финале US Open-2021 вообще заставил серба немного изменить тактику на встречи с Даниилом и как раз больше использовать то, что обычно используют в попытках как-то раскачать игру против серба (то есть то, что описано во втором пункте).

Но чтобы идти по пути Медведева, надо быть Медведевым на пике формы. Потому что даже Даниил после того финала US Open проиграл Джоковичу четыре матча из пяти. Серию он прервал только в этом году в Дубае – когда был как раз на максимуме возможностей.

4. Кроме игры самое важное – максимальная концентрация в ключевые моменты. Потому что Джокович умеет на них собираться как никто другой – вспомним хотя бы, как он провел тай-брейки на «Ролан Гаррос», не допустив ни одной невынужденной ошибки.

Так что минимум, который требуется от соперника, это хотя бы не проигрывать важные моменты самостоятельно.

Как, например, это делал Стефанос Циципас в финале Australian Open, проваливший оба тай-брейка и начало первого сета, когда Новак всегда стремится захватить контроль. Или как это делал Денис Шаповалов в полуфинале «Уимблдона» в прошлом году.

5. А еще нужно надеяться, что у него будет день не очень. Потому что когда Джокович играет на максимуме, он непобедим.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff, Clive Brunskill / Staff, Shaun Botterill / Staff