Кудерметовой не дают играть с нашивкой «Татнефти» – хотя она даже не под санкциями. Почему?
Через три недели Вероника Кудерметова должна ехать на «Уимблдон». Там она будет играть без нашивки одного из своих главных спонсоров – компании «Татнефть». Такая же ситуация была и на «Ролан Гаррос», где ей тоже запретили выходить на корт с логотипом нефтяников.
Почему?
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Недовольство тем, что Кудерметова играет с логотипом «Татнефти», связано с санкциями. При этом сама компания под них не попала, но в санкционных списках оказалась управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» – ее туда внесли за поставку шин российской армии. При этом «БИЗНЕС Online» отмечает: «На самом деле «Татнефть» этой компанией не владеет, еще до наложения санкций продав ее государственному «Татнефтехиминвест-холдингу».
Важно, что правила WTA и «Больших шлемов» не регламентируют, с какими компаниями теннисистам можно или нельзя сотрудничать. Там прописаны только количество и габариты нашивок, с которыми они могут выходить на корт (например, поэтому Элине Аванесян перед матчем на «Ролан Гаррос» пришлось маркером закрашивать маленькое лого на визоре adidas – потому что одно уже было спереди кепки).
Организаторы «Ролан Гаррос» так объяснили решение по поводу нашивки «Татнефти»: «Запрещена любая коммерческая или иная символика, нарушающая правительственные или телевизионные предписания. «Татнефть» входит в черный список».
А по поводу «Уимблдона» сама Кудерметова, для участия в турнире подписавшая декларацию о нейтралитете, в начале мая говорила: «На «Уимблдоне» запрещено играть с логотипом, связанным с Россией, я это знаю. На данный момент я не нарушаю правил, потому что сегодня опубликовали интервью, в котором говорится, что разрешено использовать, а что нет. Если ситуация изменится, я что-нибудь предприму».
В целом пока что многое зависит от страны, в которой проходит турнир. В Испании никаких претензий к нашивкам Кудерметовой не было, а во Франции и Великобритании появились.
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Кудерметова сотрудничает с «Татнефтью» с 2021 года. Тогда же компания начала поддерживать и ее младшую сестру Полину.
До этого Вероника работала с «Роснефтью», но это сотрудничество получилось недолгим – во время переговоров о продаже доли British Petroleum компания отказалась от всех социальных расходов.
В 2021-м «Татнефть» так объясняла работу с теннисистками: «Полина – одна из лучших юниорок мира, представительница сборной России. Вероника входит в топ-30 рейтинга WTA и претендует на поездку на ближайшие Олимпийские игры в Токио. Они уроженки Казани, спортивная история их семьи неразрывно связана с городом и республикой. Их отец Эдуард Кудерметов – прославленный хоккеист и ветеран «Ак Барса». Для нас важно поддерживать своих спортсменов, которые представляют Татарстан на международном уровне».
А Эдуард Кудерметов тогда рассказывал, что спонсорская поддержка позволит им обрести финансовую стабильность (раньше они во многом зависели от призовых и поддержки Федерации тенниса России) и «обратить внимание на те аспекты тренировочного и восстановительного процесса, которые ранее были нам недоступны».
Сама Вероника тоже благодарила «Татнефть» за прямую финансовую поддержку: «Благодаря ей я смогла усилить команду и взять нового тренера, а это большие затраты: зарплата, билеты, проживание на различных турнирах».
С тех пор она вошла в топ-10 в одиночке и побывала второй ракеткой мира в паре. Ее отец напирал на это, комментируя «БИЗНЕС Online» новости о проблемах с нашивкой:
«Эта ситуация не укладывается у меня в голове. Теннис в отличие от других видов спорта всегда относился к российским спортсменам корректно и не лишал их возможности участвовать в турнирах и добывать награды. И тут Веронику призывают убрать со своей формы нашивку спонсора, с которым она сотрудничает уже третий год и с чьей поддержкой она попала в топ-10 рейтинга и выиграла множество турниров.
Поддержка «Татнефти» для нас крайне важна – она позволяет нам соревноваться даже в нынешних сложных условия. С чего вдруг Вероника должна убрать нашивку «Татнефти»?! Просто потому, что об этом написали в интернете? Я считаю, что скандал раздут на пустом месте».
Тем не менее, британское издание iNews сообщало, что WTA может пересмотреть правила, касающиеся коммерческих сотрудничеств теннисисток. Но пока что никакой конкретики нет.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Julian Finney, Tom Pennington, Francois Nel
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