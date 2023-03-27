9 комментариев

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Шестая теннисистка России получает гражданство Франции. Она тренируется там с 16 лет

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Варвара Грачева Варвара Грачева
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Будет играть за французов?

В понедельник французское издание L’Equipe написало, что шестая ракетка России Варвара Грачева закончила подачу документов на получение гражданства Франции. Это не первое сообщение о желании Грачевой получить новый паспорт – например, об этом говорили французские комментаторы во время ее матча на турнире в Майами.

Кто такая Варвара Грачева? И в чем ее связь с Францией?

Грачевой 22 года. Она родилась в подмосковном городе Жуковский и там же начала заниматься теннисом – ее мама Наталья Казакова работала тренером и до 14 лет учила дочь. Потом Грачева переехала в Германию, где занималась с экс-79-й ракеткой мира Ниной Братчиковой, а в 16 оказалась во Франции.

Там она обосновалась в Каннах в теннисной академии Elite, основанной финалистом парного US Open-1997 Жан-Рене Лиснаром. Там же в свое время тренировался Даниил Медведев, а недавно в состав игроков академии вошли одни из самых талантливых российских юниоров – сестры Эрика и Мирра Андреевы.

В прошлом году во время турнира в Санкт-Петербурге Грачева рассказывала, что у нее вся команда – французы, и на 99,9% они отвечают за ее теннисное развитие. Но мама иногда подсказывает: «Мама может выслушать, помочь, на то она и мама. И когда это совмещается с профессионализмом, это очень удобно».

В этом сезоне Грачева начала резкий прорыв. Она одержала первые три победы над соперницами из топ-10 и впервые вышла в финал турнира WTA (в Остине проиграла Марте Костюк). Из 16 последних матчей Варвара выиграла 14 и на следующей неделе дебютирует в топ-50.

Во время Australian Open Грачева рассказала корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому о своих сильных и слабых сторонах: «Сильная сторона – лояльность к происходящему. Если взять обобщенно, я человек очень гибкий. Но это может быть и негативной стороной – иногда не хватает огонька, стержня. Но все как у людей, наверное».

Интересно, что во время разговора она активно вкрапляла в речь иностранные слова – но не на французском, а на английском.

Она теперь будет выступать за Францию?

Точно сказать нельзя. Пока никакой информации о планах Грачевой нет. Сообщается только, что она подала все документы и сдала языковые тесты. И теперь до 18 месяцев должна ждать решения уполномоченных органов.

Возможно, что она продолжит выступать за Россию. Точнее, под нейтральным флагом.

Но точно так же возможно, что перейдет в сборную Франции.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев тоже ничего не знает: «Пока я нахожусь на сборах в Турции, не имею никакой информации о переходе Варвары Грачевой, поэтому не могу ничего комментировать. В любом случае для нас нет тяжелых потерь. Есть определенные обстоятельства.

У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», – сказал он в интервью «РБК».

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; Instagram/gracheva_varvara

9 комментариев

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Unclemeat
Уже выглядит как француженка на самом деле.
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Nikolay Stavrogin
Только представьте, что было бы, если бы "патриоты" не искали оправдания "северной страной" (привет передаёт Канада с двумя игроками в топ 20-30 и Норвегия с двумя в топ 8 атп, Швеция с пачками топовых игроков в 80х и 90х), не пристраивали весь свой клан в федерацию, не сидели и отсматривали таланты в одной только Москве, не воровали и откатывали, а реализовывали по максимуму потенциал страны.
Строили корты по всей стране, в т.ч бесплатные, как в цивилизованных странах. Создавали условия развития не только в Москве (99% российских топ теннисистов родились и тренировались в Москве, неожиданно, да?))

Мы же так любим говорить с телеэкранов, что мы самая большая, самая богатая и крутая страна.)
А можно узнать, в чём это проявляется и какие от этого преимущества?)
А то получается так, что есть только один город для жизни и развития, а остальные так, массовка, на уровне третьего мира.
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nicckk
Ответ Мишка Синайский
Главный вопрос к этой статье - что за сборы у Тарпищева в Турции?
процедурно-оздоровительные)
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Мишка Синайский
Главный вопрос к этой статье - что за сборы у Тарпищева в Турции?
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Хитли
Варвара крутая! Буду болеть за нее вне зависимости от того, какую страну она будет представлять: Россию или Францию. Удачи ей в карьере!
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Welshman09
Ну перейдёт так перейдёт, наши руководители ФТР такую талантливую Леночку Рыбакину прозевали, что уж по какой-то Грачёвой горевать?
Мне вот что интересно: на каких-таких сборах в Турции находится сейчас Шамиль Анвярович и с какими-такими нашими талантливыми ребятами он работает на будущие поколения?
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Serg Oleov
Ответ ivan 07
У Тарпищева можно не спрашивать ,он узнает последним. Судя по цветам одежды ,французский флаг, будет выступать за Францию.
🤡
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ivan 07
У Тарпищева можно не спрашивать ,он узнает последним. Судя по цветам одежды ,французский флаг, будет выступать за Францию.
+1
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ivan 07
Только поменяйте у нее фотку . Иначе минус вашему блогу.
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