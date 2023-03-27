9 комментариев

Будет играть за французов?

В понедельник французское издание L’Equipe написало, что шестая ракетка России Варвара Грачева закончила подачу документов на получение гражданства Франции. Это не первое сообщение о желании Грачевой получить новый паспорт – например, об этом говорили французские комментаторы во время ее матча на турнире в Майами.

Кто такая Варвара Грачева? И в чем ее связь с Францией?

Грачевой 22 года. Она родилась в подмосковном городе Жуковский и там же начала заниматься теннисом – ее мама Наталья Казакова работала тренером и до 14 лет учила дочь. Потом Грачева переехала в Германию, где занималась с экс-79-й ракеткой мира Ниной Братчиковой, а в 16 оказалась во Франции.

Там она обосновалась в Каннах в теннисной академии Elite, основанной финалистом парного US Open-1997 Жан-Рене Лиснаром. Там же в свое время тренировался Даниил Медведев, а недавно в состав игроков академии вошли одни из самых талантливых российских юниоров – сестры Эрика и Мирра Андреевы.

В прошлом году во время турнира в Санкт-Петербурге Грачева рассказывала, что у нее вся команда – французы, и на 99,9% они отвечают за ее теннисное развитие. Но мама иногда подсказывает: «Мама может выслушать, помочь, на то она и мама. И когда это совмещается с профессионализмом, это очень удобно».

В этом сезоне Грачева начала резкий прорыв. Она одержала первые три победы над соперницами из топ-10 и впервые вышла в финал турнира WTA (в Остине проиграла Марте Костюк). Из 16 последних матчей Варвара выиграла 14 и на следующей неделе дебютирует в топ-50.

Во время Australian Open Грачева рассказала корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому о своих сильных и слабых сторонах: «Сильная сторона – лояльность к происходящему. Если взять обобщенно, я человек очень гибкий. Но это может быть и негативной стороной – иногда не хватает огонька, стержня. Но все как у людей, наверное».

Интересно, что во время разговора она активно вкрапляла в речь иностранные слова – но не на французском, а на английском.

Она теперь будет выступать за Францию?

Точно сказать нельзя. Пока никакой информации о планах Грачевой нет. Сообщается только, что она подала все документы и сдала языковые тесты. И теперь до 18 месяцев должна ждать решения уполномоченных органов.

Возможно, что она продолжит выступать за Россию. Точнее, под нейтральным флагом.

Но точно так же возможно, что перейдет в сборную Франции.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев тоже ничего не знает: «Пока я нахожусь на сборах в Турции, не имею никакой информации о переходе Варвары Грачевой, поэтому не могу ничего комментировать. В любом случае для нас нет тяжелых потерь. Есть определенные обстоятельства.

У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», – сказал он в интервью «РБК».

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; Instagram/gracheva_varvara