Медведев впервые за 13 месяцев победил соперника из топ-10. Его игра снова работает!

Не совсем показательно.

В Роттердаме Даниил Медведев проводит первый с 2019-го турнир в качестве игрока, не входящего в топ-10, – он выпал оттуда после провала на Australian Open. И в четвертьфинале россиянин обыграл восьмую ракетку мира и прошлогоднего чемпиона Феликса Оже-Альяссима (6:2, 6:4).

Победа важная.

• Медведев впервые с января-2022 обыграл соперника из топ-10;

• Он прервал серию из девяти поражений от игроков десятки;

• А еще в игре заработали некоторые ключевые элементы.

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Оже-Альяссим пытался реализовывать уже ставшую классикой антимедведевскую тактику – выбивать уходящими подачами, вскрывать корт форхендом, выходить к сетке. И у него есть арсенал для воплощения этих задумок.

Но Медведев находил нужные контрудары.

1. Хорошие приемы у него проходили не эпизодически, как во многих последних матчах против топов, а стабильно. И проходили прямо замечательно. И справа.

И слева.

2. Он классно обводил – хотя с этим последний год тоже были проблемы. Он сам их признавал и сетовал, что такие обводки практически невозможно отработать на тренировках. Но в этом матче он их чувствовал.

3. В целом он был довольно агрессивен, но при этом мало ошибался – у него 12 виннерсов и всего 5 невынужденных. Оже-Альяссим, в свою очередь, помогал ошибками – настучал их 20 при 19 виннерсах.

4. Даниил хорошо защищал вторую подачу и выиграл на ней больше 2/3 очков. А вторую соперника, наоборот, разрывал и взял на ней 18 очков из 27. С учетом того, что ФАА попадал первым мячом только в половине случаев, это сыграло чуть ли не решающую роль.

5. А иногда и находить ничего не требовалось – Феликс в целом сыграл очень так себе.

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При этом нужно учитывать, что главной проблемой Медведева в матчах с топами в последний год было упрямство и нежелание ничего менять.

Его прорыв состоялся во многом благодаря тому, что он был готов экспериментировать, когда что-то не получается. Он мог вдруг превратиться в фаната серв-энд-воллей, если его переигрывали на задней линии. Он мог взвинчивать агрессию, если понимал, что привычный и близкий ему контратакующий стиль не работает. Он мог менять позицию на приеме, если осознавал, что глубину его положения используют против него.

Но последний год он практически не экспериментировал, а больше ждал, что соперник начнет играть хуже или что удобное ему вдруг заработает.

Поэтому матч с Феликсом не отвечает на вопрос, видим ли мы возрождение Даниила. Куда показательнее будет победа над кем-то из топов, когда основной стиль не работает и нужно что-то выдумывать. Сейчас очень интересно, способен ли на это Медведев.

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А в Роттердаме он остался единственным сеяным в сетке и в полуфинале сыграет с Григором Димитровым. И в случае победы вернется в топ-10.

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Фото: East News/AP Photo/Peter Dejong